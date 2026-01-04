НБА приструнила игрока за дерзкий образ. Малый штрих превратил его в «мятежника»

В НБА иногда достаточно одного неосторожного движения, чтобы вся лига заговорила о тебе. Это может быть необычный бросок, слово не к месту или, как у Джейлена Саггса, не так надетая повязка. Хотя формально он ничего не нарушил, правила пришлось прочитать заново — и все заговорили об этом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

На старте матча защитник «Орландо» держал повязку на шее, будто ещё собирался надеть её как положено. Спустя пару игровых эпизодов привычка взяла верх — повязка оказалась на лбу, как и раньше на школьном футболе. Он делал это для себя.

Джейлен Саггс защитник «Орландо» «Сначала я ношу это на шее, а когда вхожу в игру и ловлю кураж, надеваю на голову — и начинается шоу. Это мой фирменный стиль, я такой — Джей Саггс».

А вот лига расценила это не как проявление индивидуальности, а как ошибку: повязка считается элементом экипировки и должна быть на своём месте.

В этом нет ничего удивительного — НБА всегда обращала внимание на детали внешнего вида. Когда в 2002-м Тим Томас захотел носить две повязки, ему быстро отказали. Саггса остановили так же быстро, даже несмотря на то, что его идея была проще.

Тим Томас Фото: Кадр из видео YouTube-канала Forgotten Seasons

В целом НБА не допускает разночтений в правилах. Игроки не могут выходить на площадку с украшениями или вещами, которые могут быть опасны, и судьи следят за этим для всех. Поэтому повязка на шее считается формальным нарушением инструкции.

Ирония в том, что, пока лига заботилась о внешнем виде Саггса, в одной из встреч он сам стал жертвой зрелищного данка — его «поставили на постер». Сами убедитесь.