Боль и угроза рецидива — Лука Дончич не щадит себя

В отчётах он числится здоровым. В статистике — лучший по сыгранным минутам и количеству владений. На деле — постоянно борется с собой и выходит играть снова и снова.

Со стороны у «Лейкерс» всё выглядит организованно, но внутри команда изо всех сил борется с накопившейся усталостью. Всё держится на Луке Дончиче, и вся конструкция уже начинает трещать по швам.

По данным Lakers Daily, Дончич уже давно играет не на полную силу: его левый локоть требует постоянного внимания, ноги болят, а восстановление между матчами стало бесконечным кругом . Эти травмы пока не мешают ему выходить на площадку, однако постепенно забирают у него силы — особенно когда заменить его некому.

В «Лейкерс» сейчас сложная ситуация с составом: Ривз пропускает из-за икры, Хатимура играет с постоянными болями, у Винсента проблемы со спиной. Приходится давать игрокам больше времени на площадке и быстрее вводить в игру таких баскетболистов, которые к этому ещё не совсем готовы, как, например, Ларэвиа и Хэйс.

Из-за всех этих проблем Дончич становится универсальным спасателем команды. Его быстрый первый шаг теперь появляется только время от времени, броски уже не такие стабильные, в защите он действует осторожнее. Это не потеря формы, а просто результат постоянной нагрузки.

Тем не менее даже уставший Дончич — всё равно основной игрок команды. Словенец настолько хорошо читает игру, что вынуждает соперников менять свои планы, а его присутствие на площадке помогает другим игрокам. Сейчас «Лейкерс» держатся прежде всего на его умении наводить порядок на площадке.

Лука Дончич, сезон-2025/2026 Фото: Mike Christy/Getty Images

При этом в клубе это прекрасно понимают. Медицинский персонал регулярно работает с Лукой — борются с воспалениями и стараются держать его в строю любыми способами. Главное, чтобы играл. Если дать ему отдых, это будет означать провал и покажет, что плана B попросту нет. По сути, команда осознанно идёт на этот риск.

Ещё сложность заключается в том, что у таких ставок практически всегда будут последствия. Без вменяемого отдыха боль легко может обернуться травмой — особенно если график игр не позволяет восстановиться и расслабиться хоть ненадолго.

После победы над «Мемфисом» расслабляться не приходится: их снова ждёт встреча с этой командой, а потом — матч с «Нью-Орлеаном». Сейчас «Лейкерс» выежают только на упорстве Дончича и стараются продержаться до того, как вернутся травмированные.