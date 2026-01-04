ЦСКА и УНИКС — на другой планете, а «Самара сделала это! Рейтинг силы Единой лиги

Прошёл третий месяц регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Прямо сейчас все команды сыграли как минимум 17 матчей. «Чемпионат» подготовил ежемесячный рейтинг силы команд. Напомним, по итогам регулярного сезона будут определены восемь лучших команд лиги, которые сразу выйдут в плей-офф.

11. «Самара»

Рейтинг «Самары» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Очевидно, лучшим подарком на Новый год была бы победа для самарской команды, которая не могла выиграть на протяжении первых 16 матчей. И 26 декабря это наконец-то произошло! Команда Владислава Коновалова на выезде одолела «Пари НН», причём сделала это без своих главных звёзд — Никиты Михайловского и Дмитрия Чебуркина. Кто знает, может, это начало восстания «Самары»? До восьмого места, которое гарантирует участие в плей-офф, всего лишь пять побед. Самарцы действительно могут классно для себя перевернуть сезон.

10. «Автодор»

Рейтинг «Автодора» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

В декабре «Автодор» стал ещё одной командой, которая прервала длительную серию поражений. У саратовцев на 20 декабря она составляла 13 встреч. Сначала была обыграна «Самара», а затем «Автодор» одержал сразу вторую победу, переиграв «Уралмаш». «Автодор» лишился лидера команда Терренса Эдвардса, который отказался возвращаться в Россию из США, однако саратовцы нашли выход из ситуации, арендовав Павла Земского из «Зенита» и Даниила Коско из «Локомотива». Они неплохо себя проявляют и готовы дальше помогать команде улучшать свои позиции.

9. «Пари НН»

Рейтинг «Пари НН» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Не лучшим месяцем оказался декабрь для «Пари НН». Команда Сергея Козина уступила в пяти матчах из шести, в том числе как раз «Самаре», которая до этого еще ни разу не побеждала в чемпионате. Единственная победа нижегородцев была одержана дома над «Автодором».

8. «Уралмаш»

Рейтинг «Уралмаша» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

«Уралмаш» оказался единственной командой в Единой лиге, которая не почувствовала вкус побед в декабре. Екатеринбуржцы уступил во всех пяти встречах и теперь имеют отрицательный баланс побед и поражений.

7. «Енисей»

Рейтинг «Енисея» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Красноярцы прекрасно провели ноябрь, но в декабре ситуация чуть ухудшилась — четыре поражения в пяти встречах. Единственная победа была одержана над «Самарой». Но всё же стоит отметить, что сама игра «Енисея» стала куда более организованной и приятной по сравнению с тем, что было ещё в октябре. И результат порой не всегда отражает реальное положение дел.

6. МБА-МАИ

Рейтинг МБА-МАИ Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Москвичи начали декабрь с двух побед подряд, но затем трижды уступили командам из топ-4 — ЦСКА и дважды УНИКСу. В январе календарь не проще — УНИКС, «Зенит», «Локомотив», «Уралмаш, «Пари НН» и дважды «Парма». В последнем месяце 2025 года лидеры команды Андрей Зубков и Евгений Воронов суммарно пропустили пять матчей, поэтому в январе многое будет зависеть и от здоровья игроков МБА-МАИ.

5. «Локомотив-Кубань»

Рейтинг «Локомотива-Кубань» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

У краснодарцев в буквальном смысле слова декабрь прошёл средне — три победы и три поражения. Причём, помимо ЦСКА и «Зенита», «Локо» на выезде уступил ещё и «Парме». И к концу года пошли различные слухи, что кубанцы могут расстаться с главным тренером команды Антоном Юдиным, который принял клуб в межсезонье. Даже назывался потенциальный сменщик Юдина — ассистент главного тренера «Црвены Звезды» Томислав Томович. Однако на данный момент это всё так и осталось на уровне слухов. Юдин всё ещё главный тренер «Локо» и постарается улучшить положение в январе. В первом месяце года у краснодарцев будет всего лишь два матча с командами из топ-4 — с УНИКСом и «Зенитом». Действительно хорошая возможность улучшить свои позиции в турнирной таблице.

4. «Зенит»

Рейтинг «Зенита» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Петербуржцы продолжают искать свою игру, особенно на фоне того, что не всегда могут рассчитывать на тех или иных баскетболистов. В декабре за «Зенит» дебютировал экс-игрок НБА Ноа Вонле, в рамках Единой лиги он сыграл пять встреч, в которых набирал в среднем 6,8 очка и 5,4 подбора. Стоит также отметить хорвата Луку Шаманича, который очень удачно влился в систему Александра Секулича и в декабре стал вторым игроком по результативности — 12,6 очка. Больше только у Трента Фрейзера — 19,3 очка.

3. «Бетсити Парма»

Рейтинг «Бетсити Пармы» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

А вот кто продолжает удивлять (или мы и так этого ждали от пермяков?) — так это «Парма». Команда Евгения Пашутина одержала пять побед в шести матчах, а с середины ноября «Парма» идёт с показателем 7-1! Джален Адамс и Брендан Адамс, а также Террелл Картер делают разницу и являются главным мотором команды. На троих они набирают в среднем за матч 45 очков! Безусловно, не забываем про Льва Свинина и Глеба Фирсова. Также в декабре крайне неожиданно преобразился Александр Шашков — 7,7 очка (в ноябре набирал меньше 3,0). Всё это абсолютно заслуженно отправляет «Парму» на третью строчку нашего рейтинга.

2. УНИКС

Рейтинг УНИКСа Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

На самом деле трудно ранжировать УНИКС и ЦСКА. Де-факто это с запасом две сильнейшие команды Единой лиги прямо сейчас, которые не проиграли в декабре. Как будто их нужно поместить буквально на одну строчку. Но всё же УНИКС на данный момент времени выглядит чуть более уязвимым в связи с травмами. Неизвестно, когда вернутся Си Джей Брайс и Пэрис Ли, несколько матчей пропускали Михаил Беленицкий и Андрей Лопатин. Но есть и положительные новости — УНИКС продлил контракт до конца сезона с защитником Алексеем Шведом. Также в декабре Дишон Пьерр начал показывать тот баскетбол, который от него и ждали — 15,3 очка и 7,8 подбора.

1. ЦСКА

Рейтинг ЦСКА Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Армейцы, как и УНИКС, не проиграли ни одной встречи в декабре. Тотальное доминирование и уверенная первая строчка в турнирной таблице. Сербский новичок Лука Митрович продолжает осваиваться в России — 7,0 очка + 6,0 подбора, ну а Мело Тримбл уверенно идёт к званию MVP регулярного чемпионата — 21,7 очка + 4,3 передачи + 2,0 подбора + 2,0 перехвата.

