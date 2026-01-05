УНИКС заполучил 25-летнего американца: что известно о новичке Тайроне Брюэре

Контракт с Тайроном Брюэром — логичный шаг для УНИКСа, который продолжает выбранную в последние годы политику. В Казани не стали приглашать звёзд с завышенными амбициями, предпочтя надёжного форварда, хорошо подходящего для европейского баскетбола, с понятной ролью и опытом игры под разными тренерами.

Брюэр появился на свет 23 марта 2000 года в Меридиане, штат Миссисипи. В юности он не учился в престижных баскетбольных школах и не попадал в поле зрения скаутов НБА.

В Meridian High School Брюэр был лидером команды, которая выдала сезон с результатом 32 победы и два поражения. Он в среднем набирал около 17 очков и делал 10 подборов за матч, попал в первую символическую сборную штата и оказался в числе четырёх лучших игроков Миссисипи по версии MaxPreps, что и закрепило за ним статус сильного и трудолюбивого форварда.

В этом плане Тайрону повезло — его старший брат Ледариус уже прошёл через все этапы и мог рассказать, как строится карьера игрока.

Тайрон Брюэр (слева), сезон-2018/2019 Фото: Eric Francis/Getty Images

Брюэр менял университеты, но в плане игры всегда прибавлял. В команде Юго-Восточной Луизианы очень быстро вышел на ведущие роли: за два года от игрока ротации дорос до лидера команды. Во втором сезоне было почти 15 очков и восемь подборов за матч, девять дабл-даблов, а его рекордная игра — это 30 очков во встрече с университетом Миссисипи.

В Университете Восточного Теннесси Брюэр сменил стиль — начал уделять больше внимания командной защите, уверенно собирал подборы, блокировал броски и перехватывал передачи, оставаясь одним из ключевых игроков старта.

А вот в университете Алабамы в Бирмингеме роль Брюэра снова поменялась: у него стало меньше времени с мячом, а от него требовали строгой игры в защите и большей дисциплины. Всё же именно там он сыграл один из лучших матчей в карьере — набрал 30 очков в полуфинале NIT и попал в символическую сборную турнира.

Свой первый профессиональный сезон Брюэр провёл в 2023 году в A2-лиге Греции. Он регулярно набирал очки и демонстрировал агрессивную игру в обороне, не стесняясь физической борьбы. За «Панеритрайкос» он однажды сделал семь перехватов за игру — это доказало, что у него отличное чутьё и защитные навыки.

Тайрон Брюэр любит исполнять слэм-данки Фото: Из личного архива Тайрона Брюэра

Сначала Брюэру было непросто в организованной и насыщенной состязаниями Бундеслиге. Однако в «Миттельдойчере» он прибавил — и именно там сумел выдерживать заданный ритм. Затем в «Хемнице» прибавился опыт Еврокубка, где ценится точность выполнения роли. Оборонная универсальность как раз и сделала его регулярным игроком ротации.

Тем временем в УНИКСе на Брюэра скорее рассчитывают как на универсального форварда, который может играть на разных позициях, хорошо защищаться и приносить пользу даже без мяча. Он может бросить издали, однако не делает этого слишком часто, а с передачами всё не так ярко — зато так задумано у команды.

Подписание Брюэра — решение с прозрачной логикой. Он не будет «играть в героя», но без него другим работать заметно сложнее. Для УНИКСа это, пожалуй, адекватное приобретение.