Егор Дёмин сыграл надёжно на фоне проблем «Денвера». Россиянин держит уровень!

Игру для «Денвера» усложнило не только отсутствие травмированного Николы Йокича. «Бруклин» моментально взял инициативу, следил за дисциплиной, хорошо оборонялся и грамотно обращался с мячом. Так что у соперника не было шанса прибегнуть к своему привычному стилю.

Основная нагрузка пришлась на Джамала Мюррэя — «Нетс» постоянно держали его под плотным прессингом, часто удваивали и заставляли быстро принимать решения. В первой половине у Мюррэя было всего семь очков, и под давлением он больше раздавал передачи, чем завершал атаки сам. Даже несмотря на восемь ассистов, «Денвер» не смог сыграть в свой баскетбол до большого перерыва.

Дэйрон Шарп стал центральной фигурой обороны хозяев — второй матч подряд он выходит в стартовой пятёрке, не позволяя соперникам проходить под кольцом. Бигмен грамотно страховал и быстро оценивал, как развивается атака. При этом Дэйрон был полезен не только в защите — за счёт активного движения и правильных решений он набрал 17 очков, сделал шесть подборов и четыре передачи.

«Бруклин Нетс» — «Денвер Наггетс» Фото: Evan Bernstein/Getty Images

В нападении у «Бруклина» не было выраженного лидера, но именно Майкл Портер стабилизировал игру команды. Он набрал 27 очков, из них 16 — в первой половине, показывая хорошую результативность без лишних бросков. Попытки «Денвера» усилить давление не сработали: мяч быстро уходил, а потерь до перерыва было всего пять.

На этом фоне показательной стала игра Егора Дёмина. Российский новичок не претендовал на центральную роль, но безукоризненно исполнил задачу: 13 очков, четыре подбора, четыре передачи и три точных трёхочковых. Дёмин не передерживал мяч, выбирал простые решения и не расширял функционал за счёт риска.

Статистика Егора Дёмина Фото: «Чемпионат»/Getty Images

После перерыва «Бруклин» нарастил отрыв за счёт качества периметра: восемь из 15 дальних во второй половине, регулярный поиск свободных угловых. Ноа Клауни набрал 22 очка с высокой реализацией, Зайари Уильямс снова закончил встречу с двузначными цифрами, а Кэмерон Томас, проведя сдержанную первую половину, добавил 17 очков, не ломая баланс в нападении.

Цифры чётко отражают общую картину. Сразу шесть игроков «Бруклина» набрали минимум по 13 очков — в их числе Портер, Клауни, Шарп, Дёмин, Уильямс и Томас. Это лучший показатель команды в сезоне: прежде максимумом были пять таких исполнителей.

У «Денвера» были хорошие отрезки. Мюррей набрал 27 очков, сделал 16 передач и шесть подборов, Пейтон Уотсон и Тим Хардуэй-младший тоже помогли команде, а возвращение Гордона и Брауна дало больше вариантов для ротации. Но навязать «Бруклину» свой темп не удалось: в концовке фолы и прессинг лишь немного сократили разницу в счёте.

Сейчас у «Бруклина» нет большого запаса по возможностям. Но победа над «Денвером» продолжила их стабильную серию, которая началась ещё в декабре. Чёткая организация, равномерное распределение ролей и дисциплина позволили «Нетс» спокойно довести матч до победы. Финальный счёт — 127:115.