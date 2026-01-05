Скидки
Баскетбол

30-й матч Егора Дёмина в НБА: как россиянин выступил с Денвер Наггетс, матч 5 января, Дёмин набрал 13 очков, статистика и видео

Егор Дёмин сыграл надёжно на фоне проблем «Денвера». Россиянин держит уровень!
Артемий Берстенев
Дёмин сыграл надёжно на фоне проблем «Денвера»
«Наггетс» остались без Николы Йокича, но зато вернулись Аарон Гордон и Кристиан Браун.

Игру для «Денвера» усложнило не только отсутствие травмированного Николы Йокича. «Бруклин» моментально взял инициативу, следил за дисциплиной, хорошо оборонялся и грамотно обращался с мячом. Так что у соперника не было шанса прибегнуть к своему привычному стилю.

Основная нагрузка пришлась на Джамала Мюррэя — «Нетс» постоянно держали его под плотным прессингом, часто удваивали и заставляли быстро принимать решения. В первой половине у Мюррэя было всего семь очков, и под давлением он больше раздавал передачи, чем завершал атаки сам. Даже несмотря на восемь ассистов, «Денвер» не смог сыграть в свой баскетбол до большого перерыва.

Дэйрон Шарп стал центральной фигурой обороны хозяев — второй матч подряд он выходит в стартовой пятёрке, не позволяя соперникам проходить под кольцом. Бигмен грамотно страховал и быстро оценивал, как развивается атака. При этом Дэйрон был полезен не только в защите — за счёт активного движения и правильных решений он набрал 17 очков, сделал шесть подборов и четыре передачи.

«Бруклин Нетс» — «Денвер Наггетс»

Фото: Evan Bernstein/Getty Images

Фото: Evan Bernstein/Getty Images

В нападении у «Бруклина» не было выраженного лидера, но именно Майкл Портер стабилизировал игру команды. Он набрал 27 очков, из них 16 — в первой половине, показывая хорошую результативность без лишних бросков. Попытки «Денвера» усилить давление не сработали: мяч быстро уходил, а потерь до перерыва было всего пять.

На этом фоне показательной стала игра Егора Дёмина. Российский новичок не претендовал на центральную роль, но безукоризненно исполнил задачу: 13 очков, четыре подбора, четыре передачи и три точных трёхочковых. Дёмин не передерживал мяч, выбирал простые решения и не расширял функционал за счёт риска.

Статистика Егора Дёмина

Статистика Егора Дёмина

Фото: «Чемпионат»/Getty Images

После перерыва «Бруклин» нарастил отрыв за счёт качества периметра: восемь из 15 дальних во второй половине, регулярный поиск свободных угловых. Ноа Клауни набрал 22 очка с высокой реализацией, Зайари Уильямс снова закончил встречу с двузначными цифрами, а Кэмерон Томас, проведя сдержанную первую половину, добавил 17 очков, не ломая баланс в нападении.

Цифры чётко отражают общую картину. Сразу шесть игроков «Бруклина» набрали минимум по 13 очков — в их числе Портер, Клауни, Шарп, Дёмин, Уильямс и Томас. Это лучший показатель команды в сезоне: прежде максимумом были пять таких исполнителей.

У «Денвера» были хорошие отрезки. Мюррей набрал 27 очков, сделал 16 передач и шесть подборов, Пейтон Уотсон и Тим Хардуэй-младший тоже помогли команде, а возвращение Гордона и Брауна дало больше вариантов для ротации. Но навязать «Бруклину» свой темп не удалось: в концовке фолы и прессинг лишь немного сократили разницу в счёте.

Сейчас у «Бруклина» нет большого запаса по возможностям. Но победа над «Денвером» продолжила их стабильную серию, которая началась ещё в декабре. Чёткая организация, равномерное распределение ролей и дисциплина позволили «Нетс» спокойно довести матч до победы. Финальный счёт — 127:115.

НБА — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
127 : 115
Денвер Наггетс
Денвер
Бруклин Нетс: Портер - 27, Клауни - 22, Шарп - 17, Томас - 17, Уильямс - 13, Дёмин - 13, Мэнн - 6, Пауэлл - 5, Траоре - 5, Вульф - 2, Мартин, Уилсон
Денвер Наггетс: Мюррэй - 27, Хардуэй-младший - 26, Уотсон - 23, Гордон - 20, Холмс - 6, Ннаджи - 4, Браун - 3, Джонс - 3, Пикетт - 3, Джонс, Строутер, Тайсон, Браун
