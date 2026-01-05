«Оклахома» получила шестое поражение. Букер решил всё точным броском! Видео

Матчи с «Оклахомой» в этом сезоне — серьёзная проверка. И вот «Финикс» выдержал напряжение до самого конца! На последних секундах, несмотря на неудачный вечер, Букер всё равно сумел забить важнейший бросок.

Победа «Санз» 108:105 — редкость, поскольку обычно «Тандер» не уступают вот так, из-за одного точного броска соперника. Примечательно, что до решающего броска у Букера совсем не шли попытки из-за дуги. Но всё равно ему доверили последний бросок и он уверенно попал через защитников.

Финиш игры получился нервным и беспокойным. За минуту до сирены Брукс забил трёхочковый, и «Финикс» вырвался вперёд, но «Оклахома» быстро сравняла счёт — Холмгрен и Уильямс забили со средней дистанции. Вроде бы всё шло под контролем «Тандер», но это была лишь видимость.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После точного броска Букера «Оклахома» могла отыграться. Защитники «Санз» упустили Митчелла в углу, но он поспешил и бросил мимо — мяч даже не задел кольцо. Обычно «Тандер» используют такие моменты, но на этот раз не получилось.

Для «Финикса» это 21‑я победа в 35 встречах и очередное подтверждение устойчивости команды. «Санз» не доминировали и не держали контроль весь матч, но безошибочно знали, кому доверить решающую секунду.

«Оклахома» в этот раз убедилась, что даже если играть очень аккуратно и правильно, один точный бросок лидера соперника всё равно может всё решить.