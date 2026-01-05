«Для меня это даже честь». Что сказал Егор Дёмин после юбилейного матча НБА

Егор Дёмин сегодня провёл для себя юбилейный, 30-й матч в НБА. «Бруклин» встречался с «Денвером», который, увы, выступал без травмированного Николы Йокича. В целом январь обещает быть для клуба из Колорадо непростым. Тем не менее «Нетс» взяли верх, а россиянин набрал 13 очков, добавив по четыре подбора и передачи. После игры Дёмин пообщался с прессой — перевод интервью подготовил «Чемпионат».

— Дэйрон [Шарп] — человек с отличным чувством юмора, лёгкий и раскрепощённый, но при этом заметно трудолюбивый. Это видно по его прогрессу за карьеру. Какие у вас впечатления о нём как о партнёре по команде и профессионале?

— Всё так, как вы сказали. С ним приятно и на площадке, и вне её. Он остроумный, очень общительный — порой даже чересчур — и постоянно помогает команде во всём. Для меня это первый сезон здесь, а он в клубе почти пять лет. Спросите кого угодно — скажут, что он замечательный человек. И это переносится на игру: его усердие и преданность делу видны каждому.

— Впервые в сезоне у вас шестеро набрали как минимум по 13 очков. Распределять мяч — часть вашей роли. Что было ключевым фактором?

— Командная игра. Делимся мячом, не тянем одеяло на себя, находим партнёров и доводим хорошие броски до отличных.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

— При такой сбалансированной атаке, насколько чувствовалось, что ребята хотели выиграть ради Майкла [Портера], и насколько сам Майкл хотел обыграть бывший клуб?

— Честно, для меня это новый опыт. Впервые играли против команды, где наш игрок выступал в прошлом сезоне. Но никто на этом не зацикливался — мы просто хотели победить, независимо от соперника. Для Майкла это, вероятно, было важно, но он профессионал. Перед игрой у него есть более существенные задачи, чем личная история.

— Забавно вспоминать, что на выходе из колледжа многие сомневались в вашем броске. Вы, наверное, всегда были уверены в себе, но насколько, на ваш взгляд, прибавили с момента драфта?

— Не хочу много об этом говорить, чтобы не искушать судьбу. Сейчас у меня всё неплохо, я стараюсь становиться лучше и много работаю над броском. Но загадывать не буду.

— Тогда иначе: замечали, что соперники стали защищаться против вас по-другому — активнее встречают на дуге?

— Да, местами агрессивнее выдавливают с линии трёхочковых, хотя многое зависит от соперника. Каждый матч свой. Для меня это даже честь — когда меня держит их лучший защитник. Это заставляет влиять на игру не только трёхочковыми: нужно лучше проходить под кольцо, атаковать «краску» и создавать моменты для партнёров.