Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Интервью Егора Дёмина после матча Бруклин — Денвер от 5 января: сезон-2025/2026 НБА, как выступает россиянин, Егор набрал 13 очков

«Для меня это даже честь». Что сказал Егор Дёмин после юбилейного матча НБА
Артемий Берстенев
Что сказал Егор Дёмин после юбилейного матча НБА
Комментарии
Российский баскетболист — о Майкле Портере, NCAA и изменениях в защите соперников против него.

Егор Дёмин сегодня провёл для себя юбилейный, 30-й матч в НБА. «Бруклин» встречался с «Денвером», который, увы, выступал без травмированного Николы Йокича. В целом январь обещает быть для клуба из Колорадо непростым. Тем не менее «Нетс» взяли верх, а россиянин набрал 13 очков, добавив по четыре подбора и передачи. После игры Дёмин пообщался с прессой — перевод интервью подготовил «Чемпионат».

Подробнее про матч «Бруклин» — «Денвер»:
Егор Дёмин сыграл надёжно на фоне проблем «Денвера». Россиянин держит уровень!
Егор Дёмин сыграл надёжно на фоне проблем «Денвера». Россиянин держит уровень!

— Дэйрон [Шарп] — человек с отличным чувством юмора, лёгкий и раскрепощённый, но при этом заметно трудолюбивый. Это видно по его прогрессу за карьеру. Какие у вас впечатления о нём как о партнёре по команде и профессионале?
— Всё так, как вы сказали. С ним приятно и на площадке, и вне её. Он остроумный, очень общительный — порой даже чересчур — и постоянно помогает команде во всём. Для меня это первый сезон здесь, а он в клубе почти пять лет. Спросите кого угодно — скажут, что он замечательный человек. И это переносится на игру: его усердие и преданность делу видны каждому.

— Впервые в сезоне у вас шестеро набрали как минимум по 13 очков. Распределять мяч — часть вашей роли. Что было ключевым фактором?
— Командная игра. Делимся мячом, не тянем одеяло на себя, находим партнёров и доводим хорошие броски до отличных.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

— При такой сбалансированной атаке, насколько чувствовалось, что ребята хотели выиграть ради Майкла [Портера], и насколько сам Майкл хотел обыграть бывший клуб?
— Честно, для меня это новый опыт. Впервые играли против команды, где наш игрок выступал в прошлом сезоне. Но никто на этом не зацикливался — мы просто хотели победить, независимо от соперника. Для Майкла это, вероятно, было важно, но он профессионал. Перед игрой у него есть более существенные задачи, чем личная история.

— Забавно вспоминать, что на выходе из колледжа многие сомневались в вашем броске. Вы, наверное, всегда были уверены в себе, но насколько, на ваш взгляд, прибавили с момента драфта?
— Не хочу много об этом говорить, чтобы не искушать судьбу. Сейчас у меня всё неплохо, я стараюсь становиться лучше и много работаю над броском. Но загадывать не буду.

— Тогда иначе: замечали, что соперники стали защищаться против вас по-другому — активнее встречают на дуге?
— Да, местами агрессивнее выдавливают с линии трёхочковых, хотя многое зависит от соперника. Каждый матч свой. Для меня это даже честь — когда меня держит их лучший защитник. Это заставляет влиять на игру не только трёхочковыми: нужно лучше проходить под кольцо, атаковать «краску» и создавать моменты для партнёров.

На каком месте сейчас «Нетс»?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android