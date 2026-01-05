Леброн Джеймс — второй ассистент в истории НБА. На вершину он, увы, не взойдёт

На первых минутах казалось, что что-то пошло не так: «Лейкерс» играли слабо, а «Мемфис» уверенно реализовывал броски. Несмотря на это, разницы в классе не было видно по счёту, но ближе к финалу «Лос-Анджелес» привычно включился и взял своё.

Однако перед перерывом «Гриззлиз» выглядели намного лучше: набрали 65 очков за две четверти, отлично попадали и без проблем убегали в рывки. «Лейкерс» быстро провалились на «-15», не могли попасть издали, защита не справлялась, а любые попытки сыграть быстрее заканчивались ошибками.

После большого перерыва картина изменилась. «Лос-Анджелес» начал стягивать пространство, сбил темп соперника и заставил «Мемфис» чаще разыгрывать позиционно, очки перестали приходить легко, а каждая ошибка становилась поводом для нарастающего давления.

При этом дальние попытки долго не ложились, но к концу третьей четверти Лука Дончич и Леброн Джеймс поймали ритм. Перед финальным отрезком разница сузилась до четырёх — ровно та зона, в которой «Лейкерс» чувствуют себя уверенно.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис Гриззлиз» Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Четвёртая четверть прошла под контролем: Джеймс играл хладнокровно, не спешил, спокойно атаковал — то проходил под кольцо, то отдавал точные передачи, изредка бросал сам. Его трёхочковый и пара успешных атак сравняли игру, а потом «Лейкерс» перешли вперёд. За две минуты до конца Дончич попал две «трёшки» подряд — победа была решена.

Пока команда догоняла соперника, Джеймс добился исторического достижения — теперь он второй по количеству передач за всю историю НБА, обойдя Криса Пола (если считать и регулярку, и плей-офф). И сделал он это не в простой победе, а в матче, где был лидером и управлял игрой. На его счету 26 очков, семь подборов, 10 передач, отличная реализация и 37 минут стабильной игры.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Разница очевидна. Джеймс — лучший по очкам в истории НБА, а теперь ещё и второй по передачам. Но догнать первого он вряд ли сможет: отставание слишком большое (больше 3800 передач!). И да, сейчас Леброн чаще играет как организатор. Пока Дончич и травмированный Ривз берут игру на себя, Леброн больше раздаёт передачи, чем сам атакует. Но догнать легендарного Джона Стоктона — нереально.

Дончич завершил матч с 36 очками, девятью подборами и восемью передачами, Джейк Ларэвиа добавил 26 очков. У «Мемфиса» больше всех набрал Джейлен Уэллс — 23 очка. Как и раньше, всё решилось в четвёртой четверти: «Лейкерс» опять одержали волевую победу, не включаясь на всю катушку, — команда явно уверена в себе и знает, когда нужно добавить.