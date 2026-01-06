Ай да момент! Дюрант попал победную «трёшку», затем жестом отправил соперника домой

Всё получилось максимально просто: счёт был равный, времени почти не осталось, и решающий бросок делал человек, который давно привык брать на себя такие моменты.

«Рокетс» вышли на матч с «Финиксом» в трудной ситуации: Алперен Шенгюн получил травму и выпал минимум на две недели, из-за чего атаковать стало сложнее, а каждая победа стала крайне важной. Для «Санз» всё сложилось удачно — команда была на хорошем ходу после свежей победы над «Оклахомой».

По сути, «Финикс» провёл игру в привычном стиле, играя осторожно. Команда Джордана Отта не спешила и ждала, когда лидеры проявят себя в важных моментах. «Хьюстон» же брал физикой и старался чётко выполнять тренерские задания. В концовке обе команды пришли к ничейному счёту — и стало ясно: каждая ошибка теперь фатальна.

При 97:97 и 5,1 секунды на атаку хозяевам не требовалось изобретать велосипед. Розыгрыш вывели под изоляцию Кевина Дюранта за дугой против Ройса О'Нила. Подстраховка не пришла, эпизод обошёлся без лишних украшений: Дюрант спокойно подготовил и забил точный трёхочковый — 100:97 в пользу «Рокетс».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Санз» потеряли шанс перевести игру в овертайм ещё до последнего броска. Джош Окоги идеально прочитал ситуацию и перехватил мяч на вбрасывании, окончательно решив исход матча. Всё логично — победил тот, кто оказался внимательнее в ключевой момент.

Победа важна для «Хьюстона» как с точки зрения таблицы, так и для настроя: команда показала, что даже без ключевых игроков может правильно распределять роли. Завершающие секунды игры это подтвердили — все точно знают, кому доверять мяч.