Звезда «Зенита» сбежал в Евролигу. Прецедент для нашего баскетбола?

«Зенит» объявил о переходе разыгрывающего Ненада Димитриевича в мюнхенскую «Баварию» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Если не вдаваться ни в какие подробности, то в этом не было бы чего-то необычного, однако проблема в том, что детали перехода всё-таки существуют, и всё они говорят не в пользу российского клуба. Попробуем разобраться, что произошло.

27-летний Димитриевич пришёл в «Зенит» перед стартом сезона в качестве новой звезды команды. И у него были все основания считаться игроком, вокруг которого будет строиться практически всё. Нено — баскетболист с чемпионским опытом Единой лиги, что уже определённое преимущество, а также обладатель звания MVP чемпионата и один из лучших разыгрывающих в Европе, хоть и с неудачной командировкой в «Милан» из Евролиги. И он подтвердил свой уровень в «Зените», у северомакедонца 11,5 очка и 5,7 передачи в среднем за матч, по обоим показателям он входит в топ-5 в команде. В сочетании с тем, что у Димитриевича ещё и большое количество минут на площадке в каждой игре, можно с уверенностью сказать, что защитник является ключевым игроком петербуржцев. Так и кто же отдаёт таких баскетболистов в аренду посреди сезона? Вот мы и подошли к главной загадке перехода Ненада.

«Бавария», представляя Димитриевича, ни словом, ни намёком не сообщила, что защитник взят у «Зенита» в аренду. Мюнхенцы же утверждают, что Нено в команде до конца сезона с возможностью продлить контракт ещё на год. Таким образом, мы получаем практически полное противоречие с тем, что сообщили в «Зените», а кому верить в данной ситуации, остаётся вопросом.

Ненад Димитриевич Фото: Единая лига ВТБ

Также стоит отметить, что ни в заявлении «Зенита», ни в объявлении «Баварии» нет слов о какой-либо компенсации за переход для петербургского клуба, что подталкивает сделать простой и очевидный вывод — один из лучших игроков российской команды уехал в Германию бесплатно. И сделал это посреди сезона, что создаёт неприятный прецедент.

Вот как сам Димитриевич прокомментировал переход в «Баварию»: «Это великая и уважаемая команда, и, когда тренер Пешич зовёт тебя, это большая честь, ты принимаешь решение не задумываясь. Я очень хотел вернуться в Евролигу и хочу помочь команде выиграть как можно больше встреч. Команда хочет выиграть чемпионат, кубок и бороться за место в плей-офф Евролиги до самого последнего матча. Я приложу все свои силы и боевой дух, чтобы у нас был шанс выиграть каждую игру». И в его речи бросаются в глаза два главных фактора. Первый — главный тренер немецкой команды Светислав Пешич. Можно сделать предположение, что Ненаду не нравилось работать под руководством Александра Секулича. Бывает, что тренер не подходит, однако повод ли это резко менять страну и команду? Вряд ли, но зато вторая причина перехода очевидна и серьёзна — «Бавария» играет в Евролиге. Российские клубы лишены этой привилегии уже почти четыре года. И данная проблема не решится по мгновению ока, с ней приходится жить и мириться. Однако вот вопрос — до какой степени?

Неужели российским командам, даже таким топовым, как «Зенит», придётся смириться с тем, что их главные звёзды могут захотеть вернуться в Евролигу и сбежать прямо в разгар сезона? Как объявил сам петербургский клуб, контракт Димитриевича рассчитан до конца сезона-2026/2027. Получается, возникает дилемма — либо Ненад и «Бавария» не уважают подписанные документы, либо «Зенит» сам согласился на условие с внезапным уходом разыгрывающего в клуб Евролиги посреди сезона и включил это в договор. Так как в объявлении о переходе Нено в Мюнхен нет слов о компенсации или о возможном суде с другой стороной, делаем вывод, что всё сделано юридически законно. Получается, что Димитриевич вернулся в Россию, грубо говоря, за игровой практикой и чтобы показать себя перед командами Евролиги, дожидаясь хорошего предложения.

Складывается обидная ситуация — топовые российские команды для звёздных европейских игроков становятся неким трамплином. Конечно, не для всех баскетболистов, но всё же… Играть в наших клубах хотя бы один полный сезон, находясь в расцвете сил, кажется чем-то необязательным, несмотря на долгосрочный контракт. Что ещё хуже — у российских клубов, видимо, не остаётся никаких вариантов, кроме как принять свой новый статус тренировочной площадки для легионеров. Хочется услышать комментарии от «Зенита» или «Баварии» по переходу Димитриевича, чтобы все вопросы были сняты, но пока имеем то, что имеем — без Евролиги Россия уже не так привлекательна для звёзд баскетбола. И это очень грустно.