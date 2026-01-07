Яркий дебют Елатонцева в NCAA, топовый Голдин и новое лицо. Как там наши в США в 2026-м?

Один из главных праздников в году для россиян уже позади, значит, уже можно включаться в работу. Наши соотечественники за океаном не лежали без дела и играли в различных лигах. Давайте же поговорим о наших талантах в США.

Как привыкли, начнём с Лиги развития НБА (G-лиги). Наш центровой Владислав Голдин с 29 декабря провёл четыре матча за «Су-Фолс Скайфорс». Сначала его команда с трудом одолела «Сан-Диего Клипперс» со счётом 101:98. Влад набрал шесть очков, семь подборов и по одной передаче с блоком. При этом он получил всего 20 минут времени на паркете. В следующей игре с «Рио-Гранде» Голдин показал себя уже намного лучше — оформил 11 очков, семь подборов и одну передачу, а его команда одержала победу (121:114). Но лучший матч нашего центрового за недавний временной отрезок, в котором он записал на свой счёт дабл-дабл — 18 очков, 12 подборов, четыре передачи и два блок-шота — произошёл с «Айовой». Команда Влада снова победила — 120:114. Буквально на следующий день после этого фарм-клуб «Майами» снова встречался с тем же соперником, однако уже уступил с результатом 110:120. Голдин набрал восемь очков и столько же передач, добавив к этому одну передачу и два блока. Ударная неделя от нашего центрового!

Виктор Лахин продолжает лечение от травмы левой лодыжки и с 29 декабря не играл за «Оклахома-Сити Блю». Переходим в американскую студенческую лигу NCAA, где много наших баскетболистов. Начнём с самого яркого выступления Александра Молофеева из университета Луизианы в Монро. Ранее этого игрока не было в наших обзорах, теперь он заявил о себе, поэтому исправляемся. Российский защитник в матче с университетом Южного Миссисипи оформил 12 очков и один перехват, и это за 13 минут со скамейки — шикарный результат! Также он во встрече с Канзасским государственным университетом набрал пять очков. Молофеев находится не на главных ролях в своём учебном заведении, но продолжает постепенно развиваться, находя место для таких хороших выступлений. К сожалению, его команда не знает побед на протяжении последних шести игр.

Александр Молофеев Фото: ulmwarhawks.com

На своём уровне показал себя Виктор Панов. Начал он с 11 очков, четырёх подборов, двух передач и двух перехватов в противостоянии с университетом Чарльстона. Во встрече с университетом Северной Каролины в Уилмингтоне форвард университета Дрексель набрал восемь очков и столько же подборов, добавив к этому один блок-шот. В следующей игре с университетом Хофстра Панов оформил восемь очков, пять подборов и один перехват. Его команда проиграла все три матча (63:72, 53:65, 67:70).

Кирилл Елатонцев дебютировал в NCAA в игре с Государственным университетом штата Миссисипи («Миссисипи-Уоллей»). Его «Оклахома Суннерз» победила со счётом 93:69, а наш центровой записал себе в актив шесть очков, четыре подбора и одну передачу. Буквально на следующий день команда с россиянином встречалась с университетом Миссисипи («Оле Мисс») и выиграла (86:70). Елатонцев провёл на паркете шесть минут, оформив лишь один подбор за это время. Скорее всего, это связано с адаптацией и боязнью перенапряжения новичка в системе «Оклахомы». «Суннерз» скоро ждут серьёзные соперники, где у Кирилла будет шанс проявить себя.

Кирилл Елатонцев Фото: Asia Purnell/University of Oklahoma

Самый яркий представитель России в NCAA Тимофей Рудовский в последнее время сдал позиции. Университет Брайанта с нашим форвардом в составе обыграл Государственный университет Мэна со счётом 56:51, Рудовский набрал три очка, шесть подборов, одну передачу и три блока за 24 минуты на паркете. Не радуют пять потерь от Тимофея. Мы знаем, он может значительно лучше — надо прибавлять! Владимир Хряпа провёл два матча, в которых особо не был заметен, за университет Теннесси в Мартине. Тем не менее его команда дважды победила. Илья Ермаков не выступал за университет Святого Бонавентуры в игре с университетом содружества Вирджинии.

Вот такой получился отрезок для наших талантов за океаном. Было немало хороших выступлений, но и не самых удачных предостаточно. Однако не стоит забывать, что до марта ещё есть время прибавить. К тому же сейчас начнётся самая ответственная часть сезона — игры между представителями своих конференций, а поэтому ответственность возрастает. Тут уже всё зависит от тебя самого — сможешь ли ты сделать шаг вперёд или так и будешь смотреть за тем, как другие играют. Верим в наших россиян!