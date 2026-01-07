«Уралмашу» нужны перемены. «Локо» хватило четверти, чтобы вырвать победу в Единой лиге

«Локомотив-Кубань» после поражения от УНИКСа на старте 2026 года решил расторгнуть контракт с главным тренером Антоном Юдиным. Российскому специалисту уже нашли замену в качестве Томислава Томовича. Правда, у «Уралмаша» ещё бо́льшие проблемы сейчас — шесть проигрышей кряду в Единой лиге ВТБ. Активно ходят слухи об отставке Ростислава Вергуна. Возможно, этот матч и вовсе станет для него последним в составе екатеринбургского клуба. С такими вводными команды подходили к важному противостоянию.

Команды очень результативно начали матч: Патрик Миллер оформил 2+1, Джеремайя Мартин набрал для «Локо» шесть очков кряду. При этом «Уралмаш» не отставал — Тимофей Герасимов записал на свой счёт пять очков, Хэйден Далтон, Антон Карданахишвили, Тайрелл Нэльсон и Октавиус Эллис положили по «двушке». Ближе к середине четверти оборона вышла на первый план, а гости перехватили инициативу — 13:11. Впрочем, лидерство «Уралмаша» длилось недолго, так как краснодарцы усилиями Ильи Попова и Кирилла Темирова вышли вперёд — 18:15. Но борьба в этом отрезке была запредельная: Гарретт Нэвелс забросил со средней дистанции, а Айзея Риз поставил точку в отрезке, реализовав трёхочковый бросок — ничья 20:20.

Атака «Локо» застопорилась — команде на протяжении двух с половиной минут не удавалось распечатать кольцо соперника на старте второго отрезка. У «Уралмаша» же Герасимов положил «трёшку», а Нэльсон — «двушку». Лишь удачный проход Всеволода Ищенко положил конец неудачной серии краснодарцев. Ростислав Вергун взял тайм-аут, чтобы не позволить оппоненту понестись вперёд. «Локо», конечно, приблизился к «Уралмашу», однако гости при этом удерживали лидерство. Лишь после череды отменных действий Попова, Ищенко и Хантера краснодарцы сравняли счёт — 32:32. Как только это произошло, Джавонте Даглас реализовал «трёшку», а Нэвелс — два штрафных. Хозяева лишь в концовке четверти забили первый трёхочковый — отличился Би Джей Джонсон, который за минуту набрал пять очков. В итоге команды снова не смогли выявить сильнейшего — 19:19.

Ростислав Вергун Фото: Единая лига ВТБ

После выхода с перерыва на паркете была одна команда — «Локо». Краснодарцы «душили» соперника в обороне, заставляя ошибаться раз за разом, при этом пользовались этими огрехами, убегая в быстрые отрывы. Хозяева оформили рывок 14:0. Ярко проявили себя Антон Квитковских, Миллер и Хантер. «Уралмаш» совершил девять потерь за пять минут — ужас! Лишь Риз своим дальним попаданием прекратил это безобразие. Впрочем, на этом уничтожение соперника от «Локо» продолжилось, к разгрому в отрезке подключился Майкл Мур, набравший пять очков. 23:5 — четверть за кубанцами.

Кажется, многие уже похоронили «Уралмаш» после настолько ужасной третьей четверти, но клуб из Екатеринбурга всегда обладал недюжинным характером. Нэвелс, Эллис, Риз поочерёдно набирали очки практически в каждом владении. За три минуты до конца гости сократили отставание до 10 очков — 60:70. «Локо» держали на плаву Ищенко, Мартин и Хантер. Риз оформил точный трёхочковый, приблизив гостей ещё ближе к хозяевам — 64:70. Следом Миллер реализовал пять штрафных подряд, буквально поставив точку в противостоянии, ещё Мартин добавил от себя два очка в проходе. 77:64 — победа краснодарцев.

Самыми результативными игроками встречи стали Миллер и Мартин, набравшие по 14 очков каждый. Патрик добавил к этому два подбора, семь передач и два перехвата, оказавшись при этом самым эффективным (22 балла), а Джеремайя — три подбора и две передачи. Хантер оформил 10 очков и по три подбора, передачи и перехвата. Квитковских с Ищенко записали на свой счёт по восемь очков. В составе «Уралмаша» лучшими оказались Риз — 12 очков, два подбора и три передачи — и Нэвелс — 12 очков, четыре подбора, три передачи и два перехвата. Даглас добавил от себя 10 очков и шесть подборов. Также хорошо себя показал Нэльсон, набравший восемь очков и 10 подборов.

«Уралмаш» потерпел седьмое поражение кряду. Команда буквально рассыпалась в мгновенье в третьей четверти, потеряв нить игры и уступив в ней за 10 минут, в то время как в первой половине смотрелась очень хорошо. Кажется, дни Вергуна в команде сочтены. Каким бы крутым тренером ни был Ростислав, но у него не получается ничего сделать конкретно с этими игроками в этом сочетании. К сожалению, так бывает. «Локо» одержал первую победу в 2026 году, а к следующему матчу команду уже будет тренировать серб Томович, за которым будет интересно понаблюдать.