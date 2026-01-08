Так ярко россияне в НБА ещё не играли! Егор Дёмин устроил грандиозное шоу

В итоге всё решила не тактика и не состав — победу определили всего несколько моментов, когда всё зависело от индивидуальных действий игроков.

«Бруклин» был в одном шаге от того, чтобы унести победу, которую по ходу игры не заслуживал. И главным козырем в этой попытке оказался игрок, от которого подобной тяжести влияния пока не ждали.

Почти три четверти «Орландо» уверенно диктовал свои условия — быстро перемещали мяч, лучше всех ловили подборы и использовали все ошибки соперника. «Нетс» много бросали из-за дуги, но не попадали, терялись и выглядели беспомощно. Единственный, кто не сбавлял обороты, — Майкл Портер-младший, который держал команду в игре.

«Бруклин Нетс» — «Орландо Мэджик» Фото: Al Bello/Getty Images

К перерыву цифры были тревожными: низкий процент с игры, явный провал по подборам, одинаковое число передач и потерь. У «Орландо» уже несколько игроков набрали по десятку, а за пределами Портера у «Бруклина» — почти пустота. После большого перерыва картина не изменилась: Паоло Банкеро спокойно вскрывал защиту, «Мэджик» контролировали темп, а «Нетс» входили в четвёртый отрезок с «-15» и без очевидных рычагов влияния.

Всё изменилось мгновенно: «Бруклин» стал играть проще и быстрее, наконец начал попадать свои броски. Портер два раза подряд забил издали, стал активнее идти под кольцо и зарабатывать фолы. Защита усилилась, атаки стали короче. Когда Егора Дёмин также попал пару раз, игра стала нервной — за минуту до конца разница была всего в одно владение, и напряжение ощущалось на всей арене.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Кульминация основного времени — эпизод, уже претендующий на ключевой в ранней карьере Дёмина. После подбора Дэйрона Шарпа мяч оказался у российского защитника, и он без колебаний отправил сложнейшую «трёшку» под давлением, сравняв счёт за 4,9 секунды до конца. Банкеро не попал в ответ, и игра ушла в овертайм — первый для «Бруклина» с марта прошлого сезона.

Дополнительные пять минут превратились в персональный бенефис Дёмина. Он набрал все 10 очков «Нетс» в овертайме, реализовав три из трёх из-за дуги. Это сразу несколько исторических отметок: рекорд франшизы по «трёшкам» в овертайме с момента начала трекинга в сезоне-1997/1998 и повторение лучшего показателя для новичков НБА — в компании с Тайлером Хирро, Брэндоном Найтом, Вальтером Херрманном, Леброном Джеймсом и Кармело Энтони.

Статистика Егора Дёмина Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Если отступить и посмотреть шире, картина становится ещё ярче: за последние восемь минут игрового времени — концовку четвёртой и овертайм — Дёмин набрал 18 очков. Пять из восьми трёхочковых, большинство — без ассистов, высокой сложности, из глубины и через руку. Это не случайная удача и не продукт схемы. Даже в неполном сезоне НБА Дёмин уже доказал: его бросок — оружие элитного уровня, а игроков такого профиля лига обычно не упускает.

На короткое время появилось ощущение, что «Бруклин» вот-вот совершит невероятное: команда, которая долго проигрывала, почти спасла матч усилиями всего пары игроков. Но всё решил финальный эпизод. Паоло Банкеро попал тяжёлый трёхочковый через Портера — и «Орландо» взял победу 104:103.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После этого поражения у «Нетс» стало 11 побед и 23 проигрыша, но игру вряд ли быстро забудут. Она показала главное: Дёмин больше не кажется случайным новичком или игроком «на вырост». В концовках ему доверяют как настоящему профи — без скидок на возраст и национальность.