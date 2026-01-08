«Если не я, то кто?» Егор Дёмин — после мощной игры в НБА

Сегодня Егор Дёмин провёл если и не самый результативный по цифрам, то уж точно самый эффектный и яркий матч в своей карьере в НБА. За последние восемь минут — концовку четвёртой четверти и овертайм — он набрал 18 очков, хотя до этого не мог попасть с игры. В дополнительной пятиминутке россиянин единолично принёс команде все баллы — 10.

Казалось, его решающий бросок подарит «Бруклину» яркую победу, но Паоло Банкеро ответил собственной победной «трёшкой». Тем не менее выступление Дёмина не осталось без внимания: защитник вышел к прессе, а «Чемпионат» подготовил для вас перевод его пресс-конференции.

— Первый точный бросок у вас пришёл лишь за три минуты до конца основного времени. Что вы чувствовали в тот момент?

— Я как раз об этом думал и ожидал такой вопрос. Я уже говорил: важно быстро отпускать неудачные матчи и переключаться на следующий, особенно сейчас, в начале января, когда игры идут одна за другой. И прямо по ходу встречи держу ту же установку: не зацикливаться на прошлом, оставаться в моменте и делать максимум здесь и сейчас.

— Как оцените поддержку трибун?

— Потрясающе. Атмосфера — невероятная, и она нам реально помогла. Энергия — один из ключевых факторов таких рывков, как сегодня, и болельщики дали тот самый дополнительный заряд, чтобы продолжать давить и идти дальше.

Егор Дёмин перед матчем Фото: Пресс-служба «Бруклин Нетс»

— Как оцените энергию, с которой сегодня играл Дэйрон [Шарп], особенно в овертайме? Он бросался за мячами за пределы площадки, выиграл отскок в концовке, после чего вы забили трёхочковый. Что скажете?

— Честно: да, я попал свои броски, ребята тоже, но без того, что сделал Дэйрон, многих из них у меня бы просто не было — два пришли прямо из его хастла. Иногда это важнее, чем умение набирать очки. Его менталитет, спортивная злость, готовность жертвовать собой ради команды — это очень ценно. Я им реально горжусь. По влиянию на игру сегодня, на мой взгляд, он был для нас номер один.

— Удалось ли по ходу матча понять что-то в их защите за первые три четверти, что дало вам больше пространства в четвёртой и в овертайме?

— Не думаю. Не считаю, что они что-то кардинально меняли. Это очень физичная команда, такой она и была весь матч. В итоге всё зависело от нас — как отвечать на эту физичность. Особенно от меня, потому что они целенаправленно прессинговали и играли жёстко против меня. Как я и сказал, нужно было разобраться и найти решения.

— Понимаю, сейчас нелегко подводить итоги, тем более в такой обстановке, но вы только что пережили один из самых ярких моментов в своей карьере в НБА — и он пришёлся на поражение. Как бы вы описали свои чувства от этого опыта?

— Честно, тоже об этом думал. Это из тех эпизодов, о которых мечтаешь в детстве: остаёшься один в школьном зале, бросаешь и представляешь — решающий, пять «трёшек» подряд и всё такое. Сегодня случилось ровно то, что я в юности рисовал в голове. Ощущения — потрясающие. Но мы не выиграли, значит, по большому счёту это уже не так важно. Идём дальше, готовимся к следующей игре. Если говорить про опыт — его очень много, и не только для меня. Чем больше у нас будет таких напряжённых матчей, тем полезнее это для всей команды.

Егор Дёмин Фото: Al Bello/Getty Images

— Егор, в этом сезоне уже было несколько игр, когда у вас не шло, но в четвёртой четверти вы включались и забивали ключевые броски. Это тот самый клатч-менталитет, умение решать концовки — вы всегда это в себе чувствовали? Или откуда это взялось именно сейчас?

— Не знаю. Думаю, с детства мне комфортны такие моменты. Парадоксально, но, когда игра тяжёлая, концовка порой даётся легче: появляется энергия, внутри — мысль «если не я, то кто?» Понятно, что тут всё по‑другому — у нас много ребят, кто может закрывать игры. Но сегодня мне повезло получить шансы и бросить, и, надеюсь, это результат работы в зале над броском.

— Егор, ясно, что вы не будете попадать по 100% из‑за дуги до конца сезона, как на этом отрезке во второй половине. Но есть ли урок в том, как ваша агрессия повлияла не только на вас, но и на команду в целом — начиная с четвёртой четверти?

— Мне кажется, дело не только во мне, а во всех. Как я уже упоминал, огромную энергию дала публика. Скамейка — потрясающая: все были вовлечены и полезны, даже ребята без минут. Так что это не про мою личную агрессию, а про общее командное усилие, которое позволило нам вернуться в игру и дотянуть её до овертайма.