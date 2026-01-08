«Локомотив-Кубань» пошёл на дерзкий шаг посреди сезона — клуб дал шанс тренеру-сербу

«Локомотив-Кубань» вчера, 7 января, победил «Уралмаш» за счёт великолепной игры в третьей четверти, которая завершилась со счётом 23:5 в пользу краснодарцев. Клубом в матче с уральцами руководил Янко Пейчич после того, как команда решила объявить об отставке Антона Юдина. Но в «Локо» уже появился новый специалист с сербским паспортом, кто же он и чем знаменит?

Томислав Томович — имя, которое не на слуху, но точно заслуживает внимания. Свою профессиональную карьеру в качестве игрока он начал в легендарной команде «Црвена Звезда», дальше были сербский «Борац» и боснийская «Босна», болгарский «Ямбол», греческий «Паниониос», сербская «Мега» и хорватский «Зриньски». Надолго Томович нигде не задерживался, кроме «Босны», в которой провёл пять лет в разные периоды времени. Сразу после завершения карьеры игрока приступил к тренерству. Первым местом его работы оказалась академия «Белграда», где он был помощником главного.

Затем он возглавил сербский «Слодес», в котором проработал главным три года. После этого переехал в Китай, где провёл шесть лет в качестве помощника в команде «Шаньдунь». Похоже, любовь к родине и европейскому баскетболу сыграла свою роль — Томович вернулся в Сербию, в «Мегу». И снова в качестве ассистента главного. Проработав сезон в клубе, делающем акцент на молодые таланты, Томислав в 2023 году принял предложение от своей родной команды — «Црвены Звезды», в которой он трудился вплоть до ухода в «Локо».

Томислав Томович Фото: Единая лига ВТБ

Томович преимущественно был помощником главных, за исключением опыта в «Слодесе». При этом у него был опыт побед в Евролиге. Когда Янниса Сферопулоса уволили из «Звезды», то именно Томиславу было доверено руководить командой в игре с действующим чемпионом «Фенербахче». И он не сплоховал — его клуб одержал первую победу в турнире и обыграл грозного соперника на его паркете. После этого Томович вошёл в тренерский штаб Саши Обрадовича, который возглавил сербский гранд.

Если подводить итог, то у Томовича есть богатый опыт в сильных командах — «Меге» и «Звезде», но особо не было возможностей проявить себя в качестве главного. «Локомотив-Кубань» предоставил ему этот шанс! Правда, тогда резонным становится другой вопрос. Чем кардинально отличается Юдин от Томовича? У Антона Николаевича был громадный опыт в системе ЦСКА в качестве помощника, он руководил «Зенитом-2» и ЦСКА-2, добиваясь заметных результатов. Также Юдин был главным в сборной России U16 и U20. Получается, что ни у одного из них не было работы в качестве главного в топовых лигах.

Видимо, стиль Юдина не подходил «Локо». Конечно, результаты краснодарского клуба в последнее время были не самыми лучшими, похоже, это и стало отправной точкой для перемен. В команде собраны игроки высочайшего уровня, но почему-то всё работает не так, как должно. Кто отвечает за это? Правильно, тренер. Посмотрим за тем, как справится с этой задачей Томович и что привнесёт в игру сербский специалист с опытом в Евролиге.