Потеря звезды не проблема! «Зенит» мастерски выкрутился из ситуации, взяв топа

Прошлый сезон для «Зенита» вышел удачным. Хоть клуб и уступил в финале Единой лиге ВТБ ЦСКА, но назвать его плохим язык не повернётся. Команда выиграла регулярку, выдав 25 побед в чемпионате кряду с учётом пяти встреч в плей-офф. И весомый вклад в успех по ходу сезона сделал один человек, который вернулся в стан сине-бело-голубых практически после года отсутствия.

Речь о Ксавьере Муне, который буквально сегодня, 8 января, подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2026/2027. При этом у защитника есть соглашение с «Виннипегом». Но это не должно стать проблемой, так как в Канаде сезон стартует в мае. Поэтому большинство игроков выступают в других различных чемпионатах.

Немного окунёмся в прошлое. Разыгрывающий великолепно начал регулярку-2024/2025, с ходу став одним из лидеров клуба с берегов Невы. Его связка с Дуэйном Бэйконом наводила ужас на соперников, а игра Муна впечатляла своей разносторонностью. В определённый момент он мог выступить в качестве снайпера, взяв на себя роль главного в атаке, в другой — переключиться на розыгрыш, с чем Ксавьер справлялся на ура. Правда, в большинстве своём защитник отменно чувствовал себя как при наборе очков, так и при розыгрыше.

Мун ярко заявил о себе ещё в Суперкубке Единой лиги ВТБ, где отвалил по 21 очку «Бешикташу» и УНИКСу. По ходу сезона Ксавьер показал, что является игроком «больших» матчей — 26 очков, четыре подбора во встрече с «Локомотивом-Кубань», 20 очков и пять подборов — с ЦСКА и предпоследняя игра в чемпионате с теми же краснодарцами, где он набрал 32 очка, два подбора, семь передач и два перехвата. К сожалению, в следующем противостоянии с «Пари НН» Мун получил травму, завершившую для него весь сезон.

Травма Ксавьера Муна Фото: Единая лига ВТБ

Защитник провёл за «Зенит» 24 встречи в Единой лиге, набирая в среднем 13,5 очка, 4,0 подбора, 5,0 передачи и 1,2 перехвата — элитные цифры. Мун завершил сезон вторым по результативности после Бэйкона и так же вторым по ассистам после Алексея Шведа. Про его эффективность нагляднее говорит реализация: 52,6% — с двухочковой дистанции, 39,3% — с трёхочковой и 90,8% — со штрафной линии. С учётом большого количества попыток бросков, которые брал на себя Ксавьер, — просто умопомрачительная статистика. Ещё у Муна был второй «плюс-минус» в команде — «+8,6». По этому показателю он уступил лишь Георгию Жбанову — «+9,0».

В общем, тогда «Зенит» потерял свою звезду из-за травмы. Сейчас же после отъезда Ненада Димитриевича в «Баварию» клуб стал искать новые варианты. И нашёл среди старых знакомых. Ещё одним из вариантов назывался Ксэвьер Ратэн-Мэйс, который не очень удачно выступает всё в том же мюнхенском клубе. Но сине-бело-голубые остановились на Муне. И, скорее всего, не прогадали. Если Ксавьер приедет в Питер без проблем со старыми болячками (травмами), то точно привнесёт в систему Александра Секулича много положительных моментов своей манерой игры. В этом нет никаких сомнений.

«Зенит» не лучшим образом в этом сезоне играл с «большой четвёркой» — лишь недавно клуб одолел «Локо», а всего результат 1-5. Мун в противостояниях с принципиальными соперниками сине-бело-голубых всегда показывал себя выше всяких похвал, поэтому есть большие надежды на то, что он продолжит делать своё дело в самых важных матчах. Осталось сыграться с новыми партнёрами, так как состав сильно видоизменился, и влиться в структуру Секулича. У «Зенита» появилась ещё одна яркая звезда, которая уже блистала в Единой лиге.