Возвращение Касаткина в Россию — уже лучшее событие для баскетбола в 2026 году

8 января в российском баскетболе обычно ничем особым не выделялось — разве что запомнилось яркое выступление Дёмина в НБА. Всё шло своим чередом: Единая лига ВТБ, середина сезона, зимняя рутина. Но именно в этот день случилось нечто важное — домой вернулся Даниил Касаткин. Просто факт, который оказался намного заметнее любого другого события в последнее время.

Официально всё звучало очень сухо: обмен, Франция, запрос из США. Но за этими словами — почти семь месяцев в изоляции, тюрьма «Флери-Мерожи», суды, решение об экстрадиции и реальный риск попасть под суд в Америке.

Для спортсмена такой паузы обычно хватает, чтобы поставить карьеру на неопределённую паузу. В этом смысле возвращение Касаткина — не повод для эмоций, а редкая ситуация, когда игрок вообще возвращается в повестку.

Важно не впадать в иллюзии. Касаткин не должен стать героем с первых минут и не обязан сразу занять лидирующие позиции в команде. Он возвращается как опытный игрок, который просто знает, что от него требуется в этой лиге.

Даниил Касаткин Фото: Getty Images

К слову, до известных событий Даниил был надёжным игроком ротации МБА-МАИ: закрывал несколько ролей, часто играл против высокорослых, делал незаметную, но нужную для команды работу — его ценили именно за то, что он мог заменить кого угодно. И будут ценить, так как в МБА-МАИ ждут баскетболиста.

Самое главное в нашем случае — само возвращение Касаткина. Российские команды в последнее время теряют баскетболистов по разным причинам. С Касаткиным казалось, что потеря окончательная. Его возвращение — буквально спасённый игрок.

Вся суть в этом: ничего не приукрашено и не преувеличено. В 2026 году российский баскетбол просто не стал беднее, и это уже хорошо. Порой именно такие моменты и делают день важным.