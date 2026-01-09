«Парма» — действительно сила. Клуб превратился в грозу для грандов Единой лиги

В Перми прижилась кричалка: «Парма» — Power», означающая, что местный клуб — сила. И это действительно так в этом сезоне! Команда удивляет и продолжает штамповать победы в Единой лиге. О том, с чем связаны успехи клуба — в материале «Чемпионата».

Во-первых, клуб из Перми сейчас идёт на четвёртом месте в таблице, опережая по дополнительным показателям «Локомотив-Кубань» при равном количестве очков (33). Во-вторых, игра команды действительно впечатляет, поэтому нельзя обойти подопечных Евгения Пашутина стороной. Да, российский специалист сколотил очень дружную и крепкую банду, которая в этом сезоне уступила всего в двух матчах в домашнем «Молоте».

Конечно, «Парма» дважды в этом сезоне очень крупно проиграла ЦСКА в Единой лиге и WINLINE Basket Cup, однако не стоит забывать, что именно пермяки нанесли первое поражение армейцам в этом сезоне, что уже само по себе является неким достижением с учётом того, что действующий чемпион уступил всего дважды практически за половину регулярки. То же самое можно сказать и о победе «Пармы» во встрече с УНИКСом. Вряд ли кто-то перед ноябрьской паузой ожидал увидеть такой исход, потому что казанцы тогда одолели ЦСКА и шли на серии из четырёх выигрышей. Тем не менее команда во главе с Пашутиным уже в первой половине показала свои намерения — 64:36, нанеся бело-зелёным второе поражение в сезоне.

Террелл Картер и Виктор Сандерс Фото: Единая лига ВТБ

Основная роль в команде отведена шикарно подобранным легионерам. Брендан Адамс, Джален Адамс, Террелл Картер, Виктор Сандерс и Микаэль Хопкинс великолепно влились в «Парму», которая решила сменить всё основное ядро после прошлого сезона. Картер и Хопкинс отвечают за защиту собственной «краски» и давят своими габаритами соперников в чужой. Также Террелл является той самой «зажигалкой», способной в нужный момент поднять весь «Молот» на ноги и зарядить собственных партнёров своими эмоциями на дальнейшую борьбу. Каждый успешный момент центрового сопровождается бурей неподдельных эмоций, которые подхватывают болельщики. Несложно догадаться, что Картер уже является одним из любимчиков в Перми и по праву получил награду MVP декабря в Единой лиге.

Брендан Адамс и Джален Адамс отвечают за розыгрыш и набор очков. Оба со своей задачей справляются просто великолепно, генерируя на двоих 30,3 очка, 5,8 подбора, 10,3 передачи и 3,0 перехвата. Их реализация практически идентичная: возьмём минимальные значения у каждого из них для наглядности: 49,1% — с двухочковой дистанции, 39,2% — с трёхочковой. Великолепные цифры с учётом их огромного количества попыток. Просто шикарные приобретения для «Пармы». Нельзя не отметить и Сандерса, который прошлый сезон провёл в «Енисее», а в этом уже набирает 10,6 очка, 3,0 подбора и 2,9 передачи за пермяков.

Брендан Адамс и Джален Адамс Фото: Единая лига ВТБ

Отдельного внимания достоин Глеб Фирсов. В прошлом сезоне он был в глубоком запасе, появляясь на паркете лишь на шесть минут в среднем. Сейчас же его игровое время заметно возросло — 15 минут. И прогресс стал очевидным: ранее он набирал 2,2 очка и 1,3 подбора, а теперь — 9,9 очка и 4,3 подбора. Центровой «Пармы» является одним из главных претендентов на «Лучшего молодого игрока Единой лиги». И это полностью заслуженно! Планомерно развивается и Лев Свинин, который прибавил по всем параметрам и получает всё больше доверия от тренерского штаба, появляясь не только в матчах с аутсайдерами, но и в играх с ЦСКА, УНИКСом, «Зенитом» и «Локо».

Александр Захаров и Александр Шашков — важнейшие элементы всего пазла. Оба выходят со скамейки и не то что не портят, напротив, — очень сильно помогают. Захаров выдаёт 6,9 очка, 3,1 подбора и 1,1 передачи. Шашков является не только лучшим в команде по реализации трёхочковых (50%), но и набирает 6,3 очка и 3,5 подбора, помогая клубу на обеих сторонах паркета за счёт своих внушительных габаритов. Конечно, 1,5 попытки из-за дуги — не самое большое количество попыток, однако Александр тем самым отлично справляется с ролью растягивающего «большого», с дальним броском которого необходимо считаться.

Глеб Фирсов и Александр Шашков Фото: Единая лига ВТБ

Что же до командных показателей, то «Парма» играет очень результативно, набирая в среднем 84,8 очка за игру — пятый результат в лиге после клубов «большой четвёрки». При этом команда всегда выкладывается в обороне. В обойме Пашутина собраны игроки, способные меняться при пик-н-роллах соперника, что даёт им преимущество над большинством соперников. В «краску» где находятся Фирсов, Картер и Хопкинс, особо идти не хочется, а на периметре оппонентов ждут мобильные Брендан Адамс и Джален Адамс, готовые усложнить жизнь практически каждому. «Парма» — третья команда лиги по блок-шотам (3,5), реализации трёхочковых (47,8%), передачам (19,9) и перехватам (8,4).

Только лишь по статистике видно, что «Парма» в этом сезоне невероятно хороша. И это заслуга не только игроков, а тренерского штаба, правильной селекции руководства — некий симбиоз верных решений и доверия клуба к собственным воспитанникам. В «Молот» соперники натурально боятся приезжать, так как каждый раз на трибунах аншлаг. Все болельщики от первых и до последних минут поддерживают своих любимцев и отдают всех себя, чтобы хотя бы единственным возможным способом — голосом — постараться внести свой вклад в общую победу.

«Парма» удивляет в этом сезоне и заслужила всё внимание к себе своим колоссальным трудом. Желаем продолжать в том же духе, потому что это пока единственная команда, которая может потягаться с нашими грандами на постоянной основе, что вызывает интригу в Единой лиге. Не сбавлять оборотов!