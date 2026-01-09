Месть — блюдо, которое ЦСКА подал холодным. Армейцы поквитались с «Мегой» в Basket Cup

WINLINE Basket Cup вернулся! В 2026 году открывал новый международный турнир матч между сербской «Мегой» и московским ЦСКА. Действующий чемпион Единой лиги ВТБ на родине уже уступил этой молодой команде. Какой получилась вторая встреча лидеров группы A — в материале «Чемпионата».

Армейцы начали с места в карьер: два очка записал на свой счёт Мело Тримбл, а затем шесть подряд — Иван Ухов. У «Меги» не получалось навязать свой любимый быстрый темп, поэтому приходилось довольствоваться затяжными атаками в позиционном нападении. Стали сокращать отставание Боголюб Маркович и Урбан Крофлич. Особо ни у кого не шло с бросками издали. «Мега» постепенно подбиралась к сопернику, но Мело Тримбл положил «трёшку» и реализовал два штрафных, установив комфортное преимущество для ЦСКА — 15:9. После этого настал отрезок сербов, которые благодаря усилиям Луиджи Суиго и Лазара Гачича вплотную подобрались к армейцам — 17:18. Однако москвичи моментально прибавили. Особенно ярко смотрелись Самсон Руженцев и Лука Митрович, забивавшие на любой вкус. В итоге ЦСКА повёл со счётом 26:17.

Во втором отрезке реализация была не на лучшем уровне с обеих сторон, при этом всё так же ни у кого не летело издали. Лишь Дрезгич в проходе прервал «молчание» соперников. Сразу же после этого Ухов забил с трёхочковой дистанции. При этом «Мега» ответила своим дальним попаданием от Марковича, благодаря чему подопечные Вуле Авдаловича повели в отрезке — 9:4. Правда, как только сербы приблизились к ЦСКА, армейцев прорвало: Антон Астапкович набрал четыре очка, Руженцев и Митрович реализовали на двоих три штрафных. Разница моментально стала двузначной — 36:26. Тренер «Меги» взял тайм-аут. На этом гости не остановились — продолжили успешно атаковать с различных дистанций. Четверть за москвичами — 19:13.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Перерыв завершился, а ужасная реализация из-за дуги продолжала преследовать обе команды. «Мега» и вовсе забила лишь одну «трёшку» из 22: 4,5% — ужасные цифры. Роль лидера у хозяев взял на себя Маркович, набравший семь очков. ЦСКА привычным образом делился мячом между всеми участниками состава, пытаясь находить лучшие варианты для атак. Игра выравнялась, а Суиго наконец-то забил издали, выведя сербов вперёд в отрезке — 14:11. Впрочем, как мы уже привыкли по ходу этого матча — армейцы в момент, когда прибавляет соперник, сами делают огромный шаг вперёд. Ухов реализовал «трёшку», Тримбл забил в проходе, Астапкович реализовал два штрафных, а Ливио Жан-Шарль вколотил смачный слэм-данк. Хозяева отдали десятиминутку со счётом 20:22.

Последняя четверть оказалась бенефисом Александра Чадова. Форвард реализовал четыре трёхочковых броска, ещё добавил «двушку» и за один отрезок набрал 14 очков в целом. «Мега» старалась отвечать, однако шикарно себя проявил и Руженцев, который выступал против своего первого профессионального клуба в карьере. Благодаря этой парочке ЦСКА выиграл и заключительную десятиминутку — 31:20. Очень уверенная победа армейцев во встрече — 98:70.

Сегодня Чадов был в огне. Александр набрал 18 очков за 10 минут на паркете — великолепный результат. Руженцев добавил от себя 16 очков, три подбора и две передачи. Тримбл, как обычно, был крайне полезен — 14 очков, четыре подбора, три передачи и два перехвата. Ухов записал на свой счёт 12 очков, пять подборов и три передачи, Жан-Шарль — 10 очков и шесть передач. У «Меги» выделялся Маркович, закончивший матч с показателями в 12 очков и четыре подбора. Суиго набрал девять очков и четыре подбора. Дрезгич оказался заметен на обеих половинах — девять очков, шесть подборов, три передачи и два перехвата.

На этот раз армейцы со всей серьёзностью подошли к своему сопернику и не делали скидку на возраст и любые другие отвлекающие факторы. Было видно, что ЦСКА задело то поражение, поэтому команда не сбавляла оборотов на протяжении всей игры. У «Меги» произошёл какой-то сбой в атаках с дальней дистанции — лишь три броска из 33 достигли цели. 9,1% реализации — мрак. У армейцев тоже особо не шли «трёшки», но под конец подопечные Андреаса Пистиолиса почувствовали ритм. Особенно Чадов! ЦСКА возглавил группу А, выиграв три встречи кряду. Москвичи подходят к самой ответственной части сезона в великолепной форме.