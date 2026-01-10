Егор Дёмин едва не сотворил шедевр в матче НБА! На счету россиянина — 19 очков

В матче «Бруклина» и «Клипперс» в «Барклайс-центре» не было бурных разворотов, но всё выполнялось по чёткому сценарию. Хозяева играли бодро и быстро, а гости отличались сдержанной, взросло организованной игрой. В итоге этого хватило, чтобы «Клипперс» спокойно одержали победу в матче.

«Лос-Анджелес» не подавлял мощью и не держал пик концентрации все 48 минут. Серия потерь в начале третьей четверти, проигрыш щита на чужой половине, паритет по большинству «хастл»-метрик — всё это оставляло хозяевам зазор.

Главным фактором стала умная игра гостей. «Нетс» пытались активно прессинговать Хардена и Леонарда, но опаздывали с подстраховкой, из-за чего «Клипперс» легко находили свободных партнёров — и те забивали. Харден был лидером до перерыва, а после него инициативу окончательно взял Леонард.

Цифры точнее всего описывают происходящее. «Клипперс» попали 59% бросков с игры, 58% из-за дуги и 90% штрафных. С такими процентами нет нужды доминировать на всех участках площадки. «Бруклин» же ограничился 32% издали — и атакующие варианты заметно сузились.

На фоне остальных стабильнее всех выглядел Егор Дёмин. Он стал лучшим у «Нетс»: 19 очков, пять трёхочковых, три подбора и три передачи. В середине третьей четверти Дёмин был на грани эффектного момента — принял пас от Портера, обыграл защитника, пошёл на кольцо и попытался забить сверху, но там уже был Брук Лопес. Их разница в росте — 13 сантиметров, так что здесь главное не результат, а смелость Егора.

Матч стал для Дёмина знаковым и в историческом контуре клуба. Второй точный дальний бросок позволил ему догнать Кита Ван Хорна по количеству игр с несколькими трёхочковыми у новичков «Бруклина» — по 19. Выше в клубной истории лишь Керри Киттлз и Боян Богданович. Кроме того, Дёмин — первый новичок франшизы, оформивший минимум пять точных трёхочковых в двух матчах подряд, и всего 28-й игрок в истории НБА с такой серией. Это уже его пятая игра в сезоне с пятью и более дальними — максимум для дебютантов «Нетс».

Статистика Егора Дёмина Фото: «Чемпионат»/Getty Images

За сезон Дёмин уже набрал 77 трёхочковых с почти 39% попаданий — таких цифр нет ни у кого из его конкурентов по драфту. Лишь Тре Джонсон слегка опережает по проценту, но сам бросает намного реже. Если брать всё вместе — по точности и количеству бросков — Дёмин сейчас самый надёжный снайпер своего поколения. Естественно, Кон Нуппель остаётся лучшим в этом компоненте: 42,7% реализации на 309 попыток.

И отдельно стоит отметить концовку. Дёмин перехватил пас, убежал в быстрый отрыв и точно забил — момент, который уже не влиял на исход, но отлично показал его собранность в ключевые минуты. Для команды, которой иногда не хватает давления, такие детали очень важны.

Игра у «Бруклина» не сложилась — соперник был собранней и без особых усилий довёл матч до победы. «Нетс» даже не особенно боролись в концовке. Опять же, стоит отметить выступление Дёмина: он и на этот раз выглядел зрелым, спокойно делал свою работу и не ограничивался стандартными для новичка задачами.