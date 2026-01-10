«Честно? Было страшно». Егор Дёмин — после матча НБА, в котором набрал 19 очков

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин вновь вышел на паркет НБА: на домашней арене его «Бруклин» принимал «Клипперс». В этой встрече Дёмин набрал 19 очков и едва не украсил матч зрелищным эпизодом, попытавшись забить сверху через Брука Лопеса. Несмотря на поражение «Бруклина», россиянин снова дал обстоятельное послематчевое интервью. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию перевод беседы.

— Егор, что чувствуешь после противостояния с Харденом и Леонардом, когда смотришь на их игру?

— Это игроки высочайшего уровня. Защищаться против них — сумасшедший вызов. Невозможно полностью выключить таких, задача — осложнить им жизнь, не дать делать то, что они любят. Мы стараемся мешать им, не давать свободных бросков, постоянно помогать друг другу, страховать, не оставлять один на один. Это почти всегда не просто дуэль, а буквально «пять против одного»: вся команда подключается, чтобы они не чувствовали себя вольготно.

— В первой четверти вы быстро получили «-16». Было ли эмоциональное «похмелье» после концовки прошлой игры? Чувствовали себя выжатыми?

— Честно, не знаю. Скорее мы просто медленно стартовали, несколько бросков не залетело, а соперник поймал кураж. Нам было важно быстро войти в ритм, научиться преодолевать трудности и навязывать свою игру, а не подстраиваться под чужую. Постепенно стало лучше, но тот провал на старте задал тон всей встрече — это, конечно, плохо. Такие ямы сложно отыгрывать. Нужно с первых владений задавать темп с плотной защитой, ранними переходами, а также бежать в отрыв и принимать решения быстрее.

— Ты уже почти на экваторе сезона новичка. Трёхочковые — около 40% при большом объёме. Даёт ли это понимание, почему в прошлом году попаданий было меньше? Что изменилось, почему цифры выросли?

— Думаю, всем нужно время, чтобы «дойти» до своего уровня — со мной случилось именно это. Уверенность сильно прибавилась. Команда, роль, сама лига — всё другое. В НБА лучше пространство за счёт расстановки, скорости и правил, поэтому выбор бросков качественнее. Мы много работали над механикой, ногами, балансом, выходами из-за заслонов, скоростью выпуска. Я стал лучше понимать моменты для броска — когда ловить, когда делать дополнительный пас, когда пробовать обыграть. Есть целый ряд факторов, которые влияют на проценты, однако в основе — желание стать лучше и ежедневная работа над тем, что хотел прокачать.

Егор Дёмин перед матчем Фото: Пресс-служба «Бруклин Нетс»

— Как далась перестройка? В прошлом сезоне в BYU ты много играл пик‑н‑ролл , отдавал передачи с ведения — это была главная роль. Здесь больше спот‑ап и бросков после ведения. Это запланированная смена акцентов или так сложилось на старте?

— Как я говорил, здесь другая организация, другие партнёры. В колледже выжать максимум из пик‑н‑ролла проще. У нас в BYU была отличная расстановка: шутеры по углам, подстраховка сзади и «большой», который закрывал почти всё наверху. При таком пространстве центральный пик‑н‑ролл работал регулярно, а уровень защиты, на мой взгляд, был ниже — помощь запаздывала, дисциплина уступала. В НБА всё иначе: длина, скорость, физика, умение одновременно контролировать два варианта. Окна для передач намного уже — в лоб, в угол. Малейшее касание — и мяч уже перехвачен. Поэтому прибавил в спот‑апе, релокации, чтении закрываний, атаке после ловли и в сайд‑пик‑н‑роллах — это и есть главная перемена для меня.

— Что говорят тренеры и что ты сам видишь, чтобы перенести больше того плеймейкинга из BYU на уровень НБА с более жёсткой защитой?

— Мяч у меня достаточно часто, чтобы находить свои пик‑н‑роллы. Мы заходим в них через ранний переход и темп, есть взаимопонимание с ребятами, а некоторые комбинации изначально построены так, что я играю пик‑н‑ролл. Добавляем вариации: пустой угол, спейн , дрибл‑хенд‑оффы , чтобы открыть коридоры. Но для меня главное — эффективность и универсальность. Я не буду стоять в углу и переживать, что не веду пик‑н‑ролл. Если могу влиять на игру из угла — сделаю это. Если с вершины — сыграю с вершины. Где нужен команде и тренеру — там и буду, постараюсь быть максимально полезным.

— Когда ты попытался «повесить Брука [Лопеса] на постер», атака была очень агрессивной. Что увидел в моменте? Как складывался эпизод?

— Честно? Было страшно. Он действительно огромный и мощный. Но когда‑то нужно начинать делать такие вещи — лучше раньше, чем позже. Увидел щёлку между слабой стороной и «большим», поймал тайминг, решил идти в контакт и проверять себя. Так что выбрал момент и рискнул — хотел показать, что готов к таким вызовам.