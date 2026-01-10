Скидки
Судья Билл Кеннеди получил травму во время матча НБА — видео: сезон-2025/2026, Орландо Мэджик — Филадельфия Сиксерс

Судья, который может всё, травмирован как игрок. Его вынесли с площадки на коляске
Артемий Берстенев
Судья, который может всё, травмирован как игрок
Билл Кеннеди получил повреждение на ровном месте.

В НБА редко случается пауза, не связанная с мячом. В Орландо она настигла игру в концовке первой четверти — не из-за фола, видеопросмотра или тайм-аута, а потому что темп не выдержал тот, кто обычно остаётся незаметным. Билл Кеннеди, один из самых авторитетных судей лиги, не смог продолжить встречу и покинул площадку в инвалидной коляске.

Расписание всех матчей НБА — смотрите здесь

До поры до времени всё шло как обычно, пока ситуация резко не изменилась. «Филадельфия» быстро убежала вперёд, Кеннеди стал догонять момент, но неожиданно стал прихрамывать, хотя никто его не задел. Он дошёл до лицевой и понял, что продолжать не может. Сейчас от судей в НБА требуется почти спортивная выносливость, однако на этот раз у Кеннеди здоровье подвело.

Появился жест о помощи от Кеннеди, медики сразу же приступили к работе прямо на паркете. При этом установили, что судья не мог перенести вес на ногу. Оставшуюся часть встречи вели вдвоём Джеймс Уильямс и Майкл Смит.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Потеря Кеннеди — удар и для всей НБА. Он в лиге около 30 лет и провёл более 1,5 тысячи матчей. Для многих коллег и фанатов он стал настоящим эталоном. Однако в последние годы его спокойные комментарии для публики сделали процесс судейства более открытым и понятным. И местами даже забавным.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

К слову, «Сиксерс» спокойно довели игру до победы — 103:91, а в четвёртой четверти почти не дали «Мэджику» набрать очки: всего 12 за весь отрезок. Самым заметным игроком на площадке стал Тайриз Макси — он набрал 29 очков и забивал в самые важные моменты.

НБА — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
91 : 103
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Орландо Мэджик: Бейн - 23, Блэк - 21, Банкеро - 14, Картер - 13, Ричардсон - 9, Пенда - 5, Айзек - 4, Битадзе - 2, Джонс, Кэйн, Ховард, Да Силва
Филадельфия Сиксерс: Макси - 29, Эмбиид - 22, Джордж - 18, Барлоу - 11, Драммонд - 7, Граймс - 6, Эджкомб - 6, Маккейн - 2, Уокер - 2, Лоури, Убре, Уотфорд, Гордон, Бона
