Яннис Адетокунбо изящно выключил Леброна в концовке. Дважды!

Для греческого форварда это было очень легко. Как будто бы.

Когда счёт был равным и напряжение росло, у «Лейкерс» появился шанс изменить ход игры. Но за 39 секунд до конца Яннис Адетокунбо заблокировал бросок Леброна Джеймса — и стало ясно, что «Милуоки» уже не упустит победу. Итог — 105:101.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В четвёртой четверти хозяева смогли сократить отставание и сохраняли интригу до самого конца. Однако концовку более уверенно провели «Бакс». Кевин Портер-младший хладнокровно забил четыре штрафных подряд и стал незаметным героем концовки — именно его броски и решили исход встречи.

Адетокунбо как раз только вернулся после травмы и играл с ограничением по времени, набрав 21 очко за 31 минуту. Форвард помогал с подборами, передачами и отрабатывал в защите. Важнее всего, что он выбирал моменты — когда нужно, замедлял игру, становился в нужную точку и дважды перекрыл кольцо, когда «Лейкерс» пытались прорваться под кольцо.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Милуоки Бакс» Фото: Harry How/Getty Images

Также отдельно стоит отметить исполнение штрафных бросков. «Бакс» попали 17 из 22, а «Лейкерс» — всего восемь из 14. В такой плотной игре разница оказалась решающей. Гости упорно шли в «краску» и зарабатывали фолы, а хозяева чаще бросали с расстояния, почти не нагружая защиту соперника.

Более того, проблемы с глубиной сказались на «Лейкерс». Так, у гостей Портис надёжно играл на щите, Кузма регулярно набирал очки, и второй состав не терял ритм. Тем временем у хозяев почти всё оказалось на плечах Леброна и Дончича. Да, трёхочковые шли хорошо, но под конец нападение стало слишком простым для соперника, и броски шли через руки.

Решающим стало то, что «Милуоки» лучше справились с мелочами и действовали точнее, когда это было важно.