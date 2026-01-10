Скидки
Кевин Дюрант вошёл в топ-7 лучших снайперов в истории НБА: кто находится в списке, Дюрант скоро догонит Джордана и Новицки

Травма не сломила, а скепсис исчез. Дюрант рядом с великими, следующая цель — Джордан
Артемий Берстенев
Теперь Дюрант идёт за Джорданом
Кевин — в семёрке лучших снайперов в истории НБА.

История подъёма на седьмую строчку в списке лучших бомбардиров НБА у Дюранта вышла скромной — и потому особенно показательной. Он пришёл к ней сквозь плотную опеку, ограниченные бросковые возможности и вынужденное терпение.

«Портленд» пару раз подряд успешно оборонялся, и игра затягивалась. Решающий эпизод произошёл в последние секунды, когда на атаку почти не было времени. Он спокойно забросил трёхочковый через защитника — теперь Чемберлен уже позади.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Главное в сопоставлении с Чемберленом — их различие. Да, оба набирают много очков, однако делают это по-своему: Чемберлен — силой и игрой в «краске», Дюрант — точными дальними бросками и действиями один на один. Его стиль кажется менее ярким, но зато приносит больше стабильности.

В целом карьеру Дюранта нельзя разделять на яркие всплески — у него практически не было спадов, а только долгая стабильность на высшем уровне: уже 16 сезонов подряд он стабильно набирает по 25 очков за матч. Даже разрыв ахилла не выбил его из колеи. После возвращения всё осталось так же. Абсолютно.

Пути Дюранта из Сиэтла и Оклахомы в «Голден Стэйт» чаще были темой для разговоров вне баскетбола, однако на площадке он давал результат — в «Уорриорз» стал ключевым игроком и дважды брал MVP финалов. Травма ахилла прервала попытку выиграть третий титул и, по сути, завершила эпоху бесконечных финалов для одной команды.

Кевин Дюрант и Тумани Камара, сезон-2025/2026

Кевин Дюрант и Тумани Камара, сезон-2025/2026

Фото: Amanda Loman/Getty Images

В последние годы карьеры — в «Бруклине» и «Финиксе» — вокруг Дюранта в клубах было много неразберихи, однако на его личной игре это не сказалось. Сейчас от него ждут только одного: набирать очки и поддерживать темп в нападении. Даже в 37 лет он по-прежнему набирает больше 26 очков за встречу с такой же высокой точностью, как и в лучшие годы.

Следующие ориентиры в бомбардирском списке очевидны: Дирк Новицки и Майкл Джордан. Эти отметки уже не выглядят символами: Дюрант приближается к ним в привычном для себя режиме.

Лучшие бомбардиры в истории НБА

МестоИмяКоличество очков
1Леброн Джеймс42 601
2Карим Абдул-Джаббар38 387
3Карл Мэлоун36 928
4Коби Брайант33 643
5Майкл Джордан32 292
6Дирк Новицки31 560
7Кевин Дюрант31 435

Да, кто-то может по-своему оценивать поступки Дюранта вне паркета, однако его статистика стабильна и прямолинейна: он уже много лет играет на одном уровне. И это не удивляет. Седьмое место сейчас стоит расценивать как промежуточную точку.

НБА — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
111 : 105
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Камара - 25, Авдия - 20, Шарп - 20, Лав - 18, Сиссоко - 13, Клингэн - 8, Рит - 3, Ян - 2, Рупер - 2, Тибулл, Холидэй, Грант, Кук, Мюррэй, Уильямс
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 30, Томпсон - 24, Шеппард - 20, Смит II - 13, Исон - 6, Адамс - 5, Окоги - 4, Финни-Смит - 3, Холидей, Дэвисон, Тэйт, Капела, Грин
