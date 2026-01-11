Скидки
Как правило 65 матчей повлияет на Леброна Джеймса в сезоне-2025/2026 НБА — участие в Матче всех звёзд и награды, Лейкерс

Ещё один пропуск — и Леброн Джеймс рискует прервать свою солидную серию. Какую?
Артемий Берстенев
Леброн Джеймс рискует прервать свою солидную серию
Снова вспоминаем про правило 65 матчей.

В календаре «Лейкерс» почти не осталось воздуха, и дело не в турнирной таблице. Один-единственный пропуск превращает для Леброна привычную регулярку в разрыв с прошлым — тем самым прошлым, где два десятилетия не допускали ни исключений, ни оговорок.

На каком месте «Лейкерс»?

Новое правило лиги сыграло с Джеймсом злую шутку, поскольку из-за проблем со здоровьем он уже пропустил 17 игр и оказался на самом пороге минимального количества матчей. Если теперь пропустить ещё одну, звёздный форвард лишится права на сезонные персональные награды, которые получал 21 год подряд (кроме первого сезона). Спасти эту серию может только безупречная концовка, где ему нужно будет выходить на площадку во всех оставшихся встречах.

В это трудно поверить, но с местом Леброна на предстоящем Матче всех звёзд НБА пока неопределённость. Согласно данным из последних голосований, 41-летний Леброн только девятый на Западе — при таких обстоятельствах он попросту не проходит в стартовую пятёрку. Плюс на Западе достаточно сильных форвардов, а Дончич и Ривз тоже пользуются поддержкой у публики.

Леброн Джеймс

Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Хотя строгого правила по количеству сыгранных матчей для участия в мероприятии нет, тренеры обычно обращают на это внимание. У Джеймса сейчас всего 19 встреч: он недавно вернулся, играет хорошо, однако его статистика уже не делает его безусловным фаворитом, как это было раньше.

«Лейкерс» сейчас не столько думают о победах здесь и сейчас, сколько берегут свои главные силы к плей-офф. Они идут высоко на Западе, хотя в защите у команды много проблем. В этом сезоне всё крутится вокруг расписания и здоровья Леброна — и именно это сейчас главное для команды. Если мы не увидим Короля на МВЗ, это не будет трагедией.

