Главная Баскетбол Статьи

Единая лига ВТБ, сезон-2025/2026, Енисей — Локомотив-Кубань: матч 11 января, баскетбол, счёт, дебют Томислава Томовича, Егор Рыжов

Ещё одна сенсация от «Енисея»! Клуб омрачил дебют нового тренера «Локо»
Никита Бирюков
«Енисей» совершил ещё одну сенсацию
Первый блин комом для Томовича.

«Локомотив-Кубань» по ходу сезона-2025/2026 пошёл на рискованный шаг — смену тренера. Вместо Антона Юдина в команду пришёл серб Томислав Томович. Каким получился дебютный матч с «Енисеем» в Единой лиге ВТБ у серба — в материале «Чемпионата».

Расписание всех матчей Единой лиги ВТБ — смотрите здесь

Начало встречи получилось не самым результативным, но затем «Енисей» понёсся вперёд: Егор Рыжов и Мэтт Коулмэн оформили по успешному проходу, а Данило Тасич реализовал бросок издали. У «Локо» семь очков кряду набрал Антон Квитковских. Правда, хозяева продолжили шикарно действовать из-за дуги — две «трёшки» записал на свой счёт Дмитрий Сонько. После удачных двухочковых попыток от Тасича и Егора Ванина «Енисей» повёл со счётом 17:11. Краснодарцы стали делать акцент на проходы, а хозяевам ничего не оставалось делать, как фолить. Илья Попов и Кирилл Темиров реализовали по два штрафных. Но красноярцы шикарно атаковали с различных дистанций. Рыжов в концовке набрал четыре очка, закрыв четверть своим ярким слэм-данком. «Енисей» повёл — 25:17.

Казалось бы, «Локо» было необходимо прибавлять по всем фронтам, однако особо не получалось. «Енисей» контролировал начало второго отрезка. После 2+1 от Рыжова хозяева вышли добрались до преимущества в 10 очков — 32:22. Томислав Томович взял тайм-аут, чтобы попытаться вернуть своих подопечных в игру. Получилось! Потому что краснодарцы стали отлично пользоваться своими моментами благодаря быстрым отрывам. Патрик Миллер набрал пять очков, Квитковских добавил от себя четыре. «Локо» подбирался к сопернику, однако Рыжов и Тасич буквально разрывали «краску» оппонента, а Михаил Ведищев реализовал «трёшку» и два штрафных. В итоге «Енисей» вернулся на «+10» — 47:37. Четверть снова за хозяевами — 22:20.

Егор Рыжов

Егор Рыжов

Фото: Единая лига ВТБ

«Локо» допустил две потери за минуту на старте третьего отрезка. Коулмэн, Тасич и Рыжов набрали по два очка каждый. Лишь после этого включились гости — Хантер оформил 2+1, а затем игру взял на себя Джеремайя Мартин. Защитник забил две «трёшки» и несколько раз успешно проходил к кольцу. Краснодарцы благодаря яркому выступлению своей звезды приблизился к «Енисею» на расстояние трёх очков — 56:59. Но Рыжов своими подборами в нападении и в целом удачными действиями позволил хозяевам нивелировать бо́льшую часть отставания в четверти. Десятиминутка за «Локо» — 19:16.

«Енисей» не собирался сегодня проигрывать, потому что команда даже в заключительной четверти, когда, казалось бы, сил уже не осталось, билась за каждый подбор и часто огорчала «Локо». Выделялись Тасич и Рыжов, которые делали разницу на обеих сторонах паркета. В составе гостей солировал Мартин. Он не только набирал сам очки, но и находил моменты для партнёров. Например, с его передачи забил «трёшку» Би Джей Джонсон. Как бы гости ни пытались приблизиться к сопернику, «Енисей» держал разницу в районе 10 очков. Томович взял тайм-аут за минуту до конца, чтобы попытаться соорудить атаку, которая дала «Локо» веру в то, что можно победить. Однако у команды как не летело издали, так и в самый ответственный момент «трёшки» не попали в цель. Хозяева довели дело до победы со счётом 86:78.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
86 : 78
Локомотив-Кубань
Краснодар
Енисей: Рыжов - 24, Тасич - 20, Сонько - 12, Шлегель - 12, Коулмэн - 7, Ведищев - 5, Артис - 4, Ванин - 2, Перевалов, Скуратов, Середа
Локомотив-Кубань: Мартин - 21, Хантер - 17, Квитковских - 13, Миллер - 7, Джонсон - 6, Попов - 4, Робертсон - 3, Темиров - 3, Мур - 2, Ищенко - 2, Шеянов, Самойленко

Это был матч имени Рыжова. Егор провёл на паркете 37 минут, набрав 24 очка, девять подборов и две передачи. К тому же россиянин оказался лучшим по эффективности (34 балла). При этом центровой собрал целых восемь отскоков в атаке — умопомрачительный показатель! Тасич оформил дабл-дабл: 20 очков, 10 подборов, две передачи и четыре перехвата. Сонько и Шлегель записали на свой счёт по 12 очков каждый. Мартин пытался тащить «Локо» на себе: 21 очко, два подбора, пять передач и четыре перехвата говорят сами за себя. Ему старался помогать Хантер, который набрал 17 очков, восемь подборов и два перехвата. Ещё можно выделить Квитковских — 13 очков и шесть подборов.

У «Локо» во встрече были огромные проблемы с подборами. «Енисей» взял на 16 отскоков больше — 47 против 31. За счёт этого у хозяев оказалось больше моментов для бросков, чем они в итоге и воспользовались. Рыжов провёл свой лучший матч по результативности в Единой лиге, а Тасич — по эффективности (29 баллов). Великолепные действия этого дуэта во многом и принесли победу подопечным Йовицы Арсича. «Енисей» в этом сезоне уже побеждал «Зенит», теперь — краснодарцев. У Томовича было ещё слишком мало времени, чтобы поставить ту игру, которое он хочет видеть от своей команды. Поэтому необходимо дать время сербу и лишь потом делать какие-то выводы. Впрочем, факт остаётся фактом, что Томислав проиграл свой первый матч в Единой лиге.

Чем известен новый тренер?
