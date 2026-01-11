Ещё одна сенсация от «Енисея»! Клуб омрачил дебют нового тренера «Локо»

«Локомотив-Кубань» по ходу сезона-2025/2026 пошёл на рискованный шаг — смену тренера. Вместо Антона Юдина в команду пришёл серб Томислав Томович. Каким получился дебютный матч с «Енисеем» в Единой лиге ВТБ у серба — в материале «Чемпионата».

Начало встречи получилось не самым результативным, но затем «Енисей» понёсся вперёд: Егор Рыжов и Мэтт Коулмэн оформили по успешному проходу, а Данило Тасич реализовал бросок издали. У «Локо» семь очков кряду набрал Антон Квитковских. Правда, хозяева продолжили шикарно действовать из-за дуги — две «трёшки» записал на свой счёт Дмитрий Сонько. После удачных двухочковых попыток от Тасича и Егора Ванина «Енисей» повёл со счётом 17:11. Краснодарцы стали делать акцент на проходы, а хозяевам ничего не оставалось делать, как фолить. Илья Попов и Кирилл Темиров реализовали по два штрафных. Но красноярцы шикарно атаковали с различных дистанций. Рыжов в концовке набрал четыре очка, закрыв четверть своим ярким слэм-данком. «Енисей» повёл — 25:17.

Казалось бы, «Локо» было необходимо прибавлять по всем фронтам, однако особо не получалось. «Енисей» контролировал начало второго отрезка. После 2+1 от Рыжова хозяева вышли добрались до преимущества в 10 очков — 32:22. Томислав Томович взял тайм-аут, чтобы попытаться вернуть своих подопечных в игру. Получилось! Потому что краснодарцы стали отлично пользоваться своими моментами благодаря быстрым отрывам. Патрик Миллер набрал пять очков, Квитковских добавил от себя четыре. «Локо» подбирался к сопернику, однако Рыжов и Тасич буквально разрывали «краску» оппонента, а Михаил Ведищев реализовал «трёшку» и два штрафных. В итоге «Енисей» вернулся на «+10» — 47:37. Четверть снова за хозяевами — 22:20.

Егор Рыжов Фото: Единая лига ВТБ

«Локо» допустил две потери за минуту на старте третьего отрезка. Коулмэн, Тасич и Рыжов набрали по два очка каждый. Лишь после этого включились гости — Хантер оформил 2+1, а затем игру взял на себя Джеремайя Мартин. Защитник забил две «трёшки» и несколько раз успешно проходил к кольцу. Краснодарцы благодаря яркому выступлению своей звезды приблизился к «Енисею» на расстояние трёх очков — 56:59. Но Рыжов своими подборами в нападении и в целом удачными действиями позволил хозяевам нивелировать бо́льшую часть отставания в четверти. Десятиминутка за «Локо» — 19:16.

«Енисей» не собирался сегодня проигрывать, потому что команда даже в заключительной четверти, когда, казалось бы, сил уже не осталось, билась за каждый подбор и часто огорчала «Локо». Выделялись Тасич и Рыжов, которые делали разницу на обеих сторонах паркета. В составе гостей солировал Мартин. Он не только набирал сам очки, но и находил моменты для партнёров. Например, с его передачи забил «трёшку» Би Джей Джонсон. Как бы гости ни пытались приблизиться к сопернику, «Енисей» держал разницу в районе 10 очков. Томович взял тайм-аут за минуту до конца, чтобы попытаться соорудить атаку, которая дала «Локо» веру в то, что можно победить. Однако у команды как не летело издали, так и в самый ответственный момент «трёшки» не попали в цель. Хозяева довели дело до победы со счётом 86:78.

Это был матч имени Рыжова. Егор провёл на паркете 37 минут, набрав 24 очка, девять подборов и две передачи. К тому же россиянин оказался лучшим по эффективности (34 балла). При этом центровой собрал целых восемь отскоков в атаке — умопомрачительный показатель! Тасич оформил дабл-дабл: 20 очков, 10 подборов, две передачи и четыре перехвата. Сонько и Шлегель записали на свой счёт по 12 очков каждый. Мартин пытался тащить «Локо» на себе: 21 очко, два подбора, пять передач и четыре перехвата говорят сами за себя. Ему старался помогать Хантер, который набрал 17 очков, восемь подборов и два перехвата. Ещё можно выделить Квитковских — 13 очков и шесть подборов.

У «Локо» во встрече были огромные проблемы с подборами. «Енисей» взял на 16 отскоков больше — 47 против 31. За счёт этого у хозяев оказалось больше моментов для бросков, чем они в итоге и воспользовались. Рыжов провёл свой лучший матч по результативности в Единой лиге, а Тасич — по эффективности (29 баллов). Великолепные действия этого дуэта во многом и принесли победу подопечным Йовицы Арсича. «Енисей» в этом сезоне уже побеждал «Зенит», теперь — краснодарцев. У Томовича было ещё слишком мало времени, чтобы поставить ту игру, которое он хочет видеть от своей команды. Поэтому необходимо дать время сербу и лишь потом делать какие-то выводы. Впрочем, факт остаётся фактом, что Томислав проиграл свой первый матч в Единой лиге.