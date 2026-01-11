Победа с неприятным послевкусием. Что случилось в концовке матча «Зенита» с «Автодором»?

2026-й начался для «Зенита» с победы. «Автодор» в новом году ещё не побеждал, проиграв ЦСКА и «Парме». Как проходила встреча в Саратове, кто выделялся ярче остальных — всё это и не только в материале «Чемпионата».

«Зенит» с первых минут повёл за собой Ливай Рэндольф. Четыре очка от лидера задали тон игре, которую гости взяли под контроль. Следом подключились Андре Роберсон, Андрей Мартюк и Трент Фрейзер, реализовавший первую «трёшку» в матче. За пять минут на паркете питерцы оформили себе комфортное преимущество — 15:5. Лишь после этого включился «Автодор». В составе самарчан Игорь Вольхин и Даниил Коско попали издали, а Ален Хаджибегович собирал на себе много фолов и забивал штрафные. Александру Секуличу пришлось брать тайм-аут, чтобы охладить пыл хозяев. Сработало, потому что Александр Щербенёв реализовал трёхочковый бросок, а Лука Шаманич набрал два очка. «Зенит» выиграл первую четверть — 20:15.

Хоть у гостей и были небольшие проблемы с подборами на старте второго отрезка, это особо не помешало «Зениту» улететь вперёд в счёте. Рэндольф и Фрейзер набрали на двоих девять очков за четыре минуты. Павел Земский, который играл со своей родной командой, оформил пять очков, и вроде бы «Автодор» оказался поблизости — на расстоянии шести очков. Правда, подопечные Секулича включили вторую передачу и прибавили ещё сильнее. Сине-бело-голубые стали играть командно, задействуя всех игроков. Роберсон, Рэндольф, Фрейзер, Владислав Емченко — каждый забивал различными способами. Атака «Автодора» встала, поэтому команда отдала десятиминутку со счётом 9:23.

Владислав Емченко и Трент Фрейзер Фото: Единая лига ВТБ

Перерыв быстро подошёл к концу, тем не менее «Зенит» не ослабил хватку — команда отлично двигала мяч и находила игроков на дуге. «Трёшки» на свой счёт записали Емченко, Роберсон, Шаманич и Узинский. Рэндольф продолжал лезть под кольцо, либо собирая на себе фолы, либо реализуя броски вблизи «краски». В третьей четверти у «Автодора» неплохо получалось в нападении, так как Земский, Вольхин, Коско, Хаджибегович и Пранаускис хорошо находили свои моменты. Однако в защите никак не получилось остановить «Зенит», который забрал четверть — 27:16.

Казалось, исход встречи уже решён, но «Автодор» подарил нам интригу — команда оформила рывок 14:0! Земский, Пранаускис и Хаджибегович набирали очки любым способом. Секулич прибегнул к паузе, во время которой очень сильно выражал свои эмоции, чтобы вернуть огонь в глазах своих подопечных. «Зенит» почти четыре минуты не мог набрать очки. Лишь «двушка» от Мартюка положила конец неудачной серии питерцев. Впрочем, подопечные Миленко Богичевича не собирались сбавлять обороты — Коско забил сверху, Пранаускис оформлял удачные проходы. У гостей вообще ничего не получалось, хотя они выступали основным составом. Хозяева выиграли четверть со счётом 22:5, но «Зенит» благодаря разнице, добытой ранее, одержал победу — 75:62.

В составе победителей лучшим оказался Рэндольф — 18 очков и пять подборов. Три игрока набрали одинаковое количество очков (11) — Роберсон, Фрейзер и Мартюк. Андре добавил к этому семь подборов, Трент — два подбора, три передачи и два перехвата, а Андрей — семь подборов, четыре передачи и два блок-шота, став самым эффективным во всей встрече (20 баллов). У «Автодора» выделялись трое — Земский — 17 очков и пять подборов, Пранаускис — 15 очков, девять передач и три перехвата, а также Хаджибегович, оформивший дабл-дабл: 12 очков и 10 подборов.

У «Автодора» большие проблемы со скамейкой запасных, потому что лишь Артём Клименко набрал четыре очка, выходя на замену, остальные – 0… «Зенит» на протяжении трёх четвертей играл невероятно уверенно, однако в концовке выключился. С не самым сильным оппонентом это не сыграло злую шутку с командой, тем не менее топы Единой лиги вряд ли простят тебя, если ты так провалишь отрезок. Нельзя терять концентрацию ни на минуту, иначе всё это может привести к обидному поражению, даже в матче с аутсайдером. «Автодор» показал характер в концовке, но класса не хватило, чтобы одолеть «Зенит». Сине-бело-голубым же есть над чем задуматься в преддверии важнейшего отрезка в чемпионате, где будут игры с «Локомотивом-Кубань, МБА-МАИ и ЦСКА.