Дёмин без ошибок, но и без подвигов. «Бруклин» проиграл в НБА, а у Егора — семь очков

Игра в Мемфисе показала, как тяжело «Бруклину» приходится без Майкла Портера-младшего. Команда без форварда проиграла в седьмой раз подряд — и из-за неудачной атаки. Сейчас «Гриззлиз» не лучшие в лиге, но им хватило мастерства, чтобы воспользоваться промахами «Бруклина» и выиграть концовку.

«Нетс» начали матч неуверенно, много мазали, играли без чёткой структуры, и хозяева этим сразу воспользовались, резко убегая в атаку. На общем фоне лучше всех выглядел Дэнни Вульф: в своей третьей стартовой игре он набрал 11 очков, сделал 10 подборов, два перехвата и блок. Такую статистику среди новичков «Бруклина» в последний раз показывали в прошлом сезоне.

Тем не менее после большого перерыва Вульф прибавил на подборах — и команда заиграла энергичнее. Дэйрон Шарп отлично проявил себя — он сделал 13 подборов (шесть в атаке) и побил свой личный рекорд в этом сезоне. Вместе с Ноланом Траоре он помог «Нетс» немного сократить разрыв и придавал игре порядок на коротком отрезке.

Статистика Егора Дёмина Фото: «Чепионат»/Getty Images

Матч для Дёмина сложился неоднозначно. Он опять выдал отличный процент с трёхочковой, и уже шестую игру подряд забросил несколько дальних. Дёмин играл осторожно и не терял мяч, работал на команду, но без Портера-младшего такой подход не сработал — на этот раз он почти не появлялся в нападении, хотя обычно получает немало бросков.

В концовке разница только бросалась в глаза. Клауни бросал «трёшки» одну за другой — аж 15 раз — а Дёмин мяч почти не получал, особенно в ключевые минуты. Сильная защита Кауарда ещё сильнее ограничила Егора. В результате именно 11-й номер драфта проявил себя ярче восьмого и сумел нейтрализовать Дёмина.

Для российского защитника это не стало личной неудачей — он по факту был полезен и дисциплинирован. Проблема в другом: в матчах подобного контекста «Бруклину» нужна не только надёжность, но и инициативность — и именно её от Егора на этот раз не хватило.