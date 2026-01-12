Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

33-й матч Егора Дёмина в НБА: как россиянин выступил с Мемфис Гриззлиз, матч 12 января, Дёмин набрал 7 очков, статистика и видео

Дёмин без ошибок, но и без подвигов. «Бруклин» проиграл в НБА, а у Егора — семь очков
Артемий Берстенев
Дёмин без ошибок, но и без подвигов
Комментарии
«Мемфис» в концовке оказался сильнее.

Игра в Мемфисе показала, как тяжело «Бруклину» приходится без Майкла Портера-младшего. Команда без форварда проиграла в седьмой раз подряд — и из-за неудачной атаки. Сейчас «Гриззлиз» не лучшие в лиге, но им хватило мастерства, чтобы воспользоваться промахами «Бруклина» и выиграть концовку.

Расписание всех матчей НБА — смотрите здесь

«Нетс» начали матч неуверенно, много мазали, играли без чёткой структуры, и хозяева этим сразу воспользовались, резко убегая в атаку. На общем фоне лучше всех выглядел Дэнни Вульф: в своей третьей стартовой игре он набрал 11 очков, сделал 10 подборов, два перехвата и блок. Такую статистику среди новичков «Бруклина» в последний раз показывали в прошлом сезоне.

Тем не менее после большого перерыва Вульф прибавил на подборах — и команда заиграла энергичнее. Дэйрон Шарп отлично проявил себя — он сделал 13 подборов (шесть в атаке) и побил свой личный рекорд в этом сезоне. Вместе с Ноланом Траоре он помог «Нетс» немного сократить разрыв и придавал игре порядок на коротком отрезке.

Статистика Егора Дёмина

Статистика Егора Дёмина

Фото: «Чепионат»/Getty Images

Матч для Дёмина сложился неоднозначно. Он опять выдал отличный процент с трёхочковой, и уже шестую игру подряд забросил несколько дальних. Дёмин играл осторожно и не терял мяч, работал на команду, но без Портера-младшего такой подход не сработал — на этот раз он почти не появлялся в нападении, хотя обычно получает немало бросков.

В концовке разница только бросалась в глаза. Клауни бросал «трёшки» одну за другой — аж 15 раз — а Дёмин мяч почти не получал, особенно в ключевые минуты. Сильная защита Кауарда ещё сильнее ограничила Егора. В результате именно 11-й номер драфта проявил себя ярче восьмого и сумел нейтрализовать Дёмина.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Для российского защитника это не стало личной неудачей — он по факту был полезен и дисциплинирован. Проблема в другом: в матчах подобного контекста «Бруклину» нужна не только надёжность, но и инициативность — и именно её от Егора на этот раз не хватило.

НБА — регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
103 : 98
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Мемфис Гриззлиз: Кауард - 21, Ландейл - 16, Альдама - 15, Колдуэлл-Поуп - 14, Джексон - 14, Спенсер - 12, Уильямс Мл. - 4, Джексон - 3, Уэллс - 2, Колоко - 2, Кларк, Кончар
Бруклин Нетс: Мартин - 17, Клауни - 17, Вульф - 11, Уилсон - 11, Томас - 9, Шарп - 8, Дёмин - 7, Мэнн - 7, Клэкстон - 7, Траоре - 4, Пауэлл, Портер
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android