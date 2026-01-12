Русская звезда «Енисея» и привычные лица. Кто сиял в Единой лиге на старте 2026-го?

Героем 12-й игровой недели в Единой лиге ВТБ, по мнению читателей «Чемпионата», стал капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин. Теперь мы уже в 2026-м, а значит, настало время определить самого яркого баскетболиста на старте нового года.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме. Вы можете отдать голос как за одного игрока, так и за всех.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Егор Рыжов — «Енисей»
Клуб из Красноярска провёл с 4 января три матча. Начал год «Енисей» с поражения во встрече с «Пари НН», но затем одолел «Самару» и «Локомотив-Кубань». В каждом из матчей выделялся Рыжов. В игре с нижегородцами он набрал семь очков, сделал столько же подборов, добавив к этому блок, передачу и два перехвата; с самарцами — дабл-дабл: 16 очков, 10 подборов, три передачи и три перехвата; с краснодарцами — 24 очка, девять подборов и две передачи. Примечательно, что он забрал восемь отскоков в нападении во встрече с «Локо». Шикарное начало года от центрового!
Джеремайя Мартин — «Локомотив-Кубань»
Хоть у «Локо» в 2026-м произошли перемены на тренерском мостике, а команда уже успела проиграть УНИКСу и «Енисей», одержав победу лишь во встрече с «Уралмашем», но у клуба есть стабильный игрок — Мартин. Джеремайя оправился от травмы и выделяется. Встреча с казанцами — 18 очков, три подбора и два перехвата; с екатеринбуржцами — 14 очков, три подбора и две передачи; с красноярцами — 21 очко, пять передач и четыре перехвата. Защитник не перетягивает одеяло на себя, действуя командно. Самое светлое пятно в игре краснодарцев.
Ливай Рэндольф — «Зенит»
Сине-бело-голубые закрепились на третьем месте в Единой лиге, начав новый год с двух уверенных побед. В матче с «Пармой» сиял Рэндольф, на счету которого 27 очков, три подбора и две передачи. Ливай с запасом стал самым эффективным игроком (28 баллов). Следующая игра с «Автодором» не исключение. Звёздный форвард набрал 18 очков и сделал пять подборов, принося пользу на обеих сторонах паркета. Во многом благодаря шикарному выступлению лидера «Зенит» выиграл оба матча.
Маркус Бингэм — УНИКС
Новый год для УНИКСа начинался с противостояния с «Локо». Казанцы усечённой ротацией в связи с большим количеством травм лидеров одержали победу (81:77). Бингэм был на высоте: 14 очков, девять подборов и два блок-шота. Но в игре с «Самарой» Маркус показал себя ещё лучше — 24 очка, шесть подборов, три перехвата и лучший в матче показатель эффективности (27 баллов). 2026-й стартовал для звёздного центрового на отличной ноте.
Террелл Картер — «Бетсити Парма»
Пермяки начали год с поражения во встрече с «Зенитом», но быстро реабилитировались, выиграв у «Автодора» и МБА-МАИ. Картер внёс свой вклад в каждом из матчей. С сине-бело-голубыми он стал самым эффективным в составе своей команды — 12 очков, пять подборов и четыре блок-шота. Следующая игра с саратовским клубом — снова Террелл на высоте — 16 очков, три подбора и столько же перехватов. В Москве аналогично — 20 очков, семь подборов, три передачи и четыре блока. MVP декабря в Единой лиге решил забрать вторую индивидуальную награду кряду?