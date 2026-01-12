Яркий Ищенко и прогресс многих игроков. В рейтинге лучших молодых новый лидер!

Отходим от праздничных дней и погружаемся обратно в баскетбольный мир, где матчи в Единой лиге ВТБ идут полным ходом. Однако нам стоит ещё до конца разобраться с декабрём и выделить десятку лучших молодых российских игроков по итогам прошлого месяца! Пожалуй, в этом сезоне ещё не было столько подвижек в нашем топе, как сейчас. Мы оцениваем баскетболистов 2003 года рождения и младше.
Первое место. Всеволод Ищенко (предыдущее место — третье)
Всеволод Ищенко
Фото: Единая лига ВТБ
В ноябре Всеволод только дебютировал в нашем рейтинге, а спустя месяц уже возглавил его! Такой резкий прогресс встретишь нечасто, но тут всё абсолютно заслуженно: 11 очков и 4,8 подбора в среднем за месяц. Яркие выступления позволили Ищенко к концу декабря закрепиться в роли игрока основы, и в последних матчах «Локомотива-Кубань» он действительно выходит в старте, делая разницу на обеих сторонах паркета.
Второе место. Глеб Фирсов (предыдущее место — первое)
Глеб Фирсов
Фото: Единая лига ВТБ
Глеб сделал небольшой шаг назад, но мы надеемся, что это лишь приведёт к тому, что он сделает два шага вперёд уже в ближайшее время. Во многом спад был вызван травмой. По ходу осени Фирсов даже выступал в роли основного игрока «Пармы», однако затем потерял этот статус и в последнее время демонстрирует нестабильность. Порой он получает 15-20 минут и играет очень ярко, а иногда проводит на паркете совсем немного времени. Надеемся, что в скором времени ситуация выровняется.
Третье место. Егор Рыжов (предыдущее место — второе)
Егор Рыжов
Фото: Единая лига ВТБ
Егор провёл качественный декабрь: 9,8 очка и 4,6 подбора при хороших процентах с игры, а начиная с матча с «Пармой» под конец года молодой бигмен начал неизменно выходить на паркет со старта. Роль Рыжова в команде только растёт, и в январе россиянин вообще выступает в роли одного из лидеров. Есть хороший шанс, что в следующем рейтинге Егор окажется выше, чем сейчас.
Четвёртое место. Павел Земский (возвращение в рейтинг)
Павел Земский
Фото: Единая лига ВТБ
В начале сезона Павлу предоставлялись шансы проявить себя на паркете за «Зенит», но затем у молодого игрока почти не было игровой практики. Именно поэтому в середине декабря Земский на правах аренды перешёл в «Автодор» и тут же стал одним из определяющих игроков команды. Форвард на протяжении шести встреч подряд проводит на площадке не менее 30 минут, а на днях вообще набрал 17 очков в матче с «Зенитом», где у него явно была дополнительная мотивация.
Пятое место. Лев Свинин (предыдущее место — четвёртое)
Лев Свинин
Фото: Единая лига ВТБ
Лев продолжает стабильно выступать в качестве игрока из основной обоймы «Пармы», разве что в последнее время ему не хватает каких-то особенно ярких индивидуальных перформансов. В декабре Свинин в среднем набирал 7,3 очка и 3,7 подбора, и всё ещё хочется увидеть прогресс в его дальнем броске: процент точности колеблется около 30% по сезону.
Шестое место. Артём Шлегель (предыдущее место — седьмое)
Артём Шлегель
Фото: Единая лига ВТБ
Если говорить о декабре, то Артём показал определённый прогресс по сравнению с осенью, подтянул атакующие показатели и точность бросков. Особенно запомнилось его выступление в матче с ЦСКА, где ему доверили аж 31 минуту, за которые он успел набрать 13 очков, повторив свой рекорд сезона. Однако в последних двух встречах Шлегель начал выходить со скамейки — посмотрим, как это скажется на его развитии.
Седьмое место. Паша Исмаилов (возвращение в рейтинг)
Паша Исмаилов
Фото: Единая лига ВТБ
Паша в начале декабря вернулся на паркет после того, как пропустил почти весь ноябрь и тем самым попал в наш рейтинг. По ходу прошлого месяца Исмаилов даже провёл три матча в качестве основного игрока, причём эту роль ему дали именно на топ-противостояния с УНИКСом (дважды) и ЦСКА. Тренерский штаб доверяет молодому россиянину в самых важных встречах, а он отлично доказывает свою состоятельность — это не может не радовать.
Восьмое место. Михаил Ведищев (предыдущее место — восьмое)
Михаил Ведищев
Фото: Единая лига ВТБ
По ходу декабря Михаил вновь испытывал проблемы с точностью бросков: лишь 25% с дальней дистанции и 33,3% двухочковых. Несмотря на это, тренерский штаб «Енисея» всё равно стабильно предоставляет Ведищеву приличные минуты, продолжая верить в молодого игрока. Например, в матче с ЦСКА разыгрывающий провёл 20 минут на площадке. Также стоит выделить игру с «Самарой» от 17 декабря, где россиянину удалось оформить аж 10 результативных передач.
Девятое место. Никита Косяков (предыдущее место — 10-е)
Никита Косяков
Фото: Единая лига ВТБ
По ходу декабря Никита продолжал получать немало игрового времени, а в матче с «Енисеем» 17 декабря вообще установил свой рекорд сезона — 21 минуту, за которые он успел набрать девять очков и четыре подбора. Однако в январе роль Никиты снизилась, и он на протяжении четырёх встреч подряд не добирается до отметки в 10 минут. Тревожные знаки, продолжаем наблюдение!
10-е место. Александр Шендеров (дебют в рейтинге)
Александр Шендеров
Фото: Единая лига ВТБ
Мы не могли обойтись в рейтинге без дебютанта, и Александр в этом сезоне уже точно заслужил того, чтобы его упомянуть. Он начинал сезон, выступая ещё на молодёжном уровне, однако по ходу осени стал привлекаться к играм основной команды «Пари НН» и довольно быстро превратился в полноценного члена коллектива, получающего много времени на паркете. В декабре Шендеров провёл два матча, но особенно запомнился игрой с УНИКСом, где за 22 минуты набрал семь очков, два подбора и две передачи.
Наши за рубежом
Егор Дёмин
Фото: Sarah Stier/Getty Images
Егор Дёмин закрепился в статусе основного игрока «Бруклин Нетс», периодически выдавая очень яркие перформансы. Вторая часть декабря у 19-летнего россиянина и вовсе выдалась отменная: в игре с «Милуоки» он набрал 17 очков, с «Майами» — 14, с «Торонто» — 16, с «Филадельфией» — 20 и как вишенка на торте — матч с «Голден Стэйт», где Дёмин оформил 23 очка на одной площадке со Стефеном Карри. Егор радует — и это великолепно!
В Испанской молодёжной лиге выступает много россиян. На ведущих ролях в мадридском «Реале» находятся Егор Амосов и Илья Фролов. Первый из них в среднем по сезону набирает 15,9 очка, 6,1 подбора, 2,7 передачи и 2,8 перехвата, второй — 14,0 очка, 6,7 подбора и 1,3 передачи. Эти парни являются лидерами одной из лучших академий Европы и при этом входят в топы практически по всем статистическим метрикам — не может не радовать.
Виктор Панов
Фото: Mitchell Layton/Getty Images
Нельзя не упомянуть и Александра Савкова из «Сарагосы», который в среднем по сезону набирает 10,8 очка, 5,2 подбора и 1,9 передачи. 8 декабря форвард оформил 20 очков в игре с принципиальным соперником «Реалом» — браво! Ещё Александр Панасюк стабильно выступает за «Гран Канарию». Его показатели меньше его предшественников — 6,5, 2,5 подбора и столько же передач, однако форвард развивается, — а это не может не радовать.
В NCAA у нас большое количество талантов. Тимофей Рудовский остаётся главным бомбардиром университета Брайанта с 12,1 очка в среднем за игру. В декабре у россиянина было сразу два матча, в которых он набирал 17 очков. Виктор Панов очень сильно спрогрессировал в декабре. Его «Дрексель» одержал несколько важнейших побед, а форвард обновил личный рекорд результативности — 19 очков. При этом было и ещё несколько ярких выступлений. Владимир Хряпа и Александр Молофеев не играют на ведущих ролях в своих университетах, однако стали получать больше игрового времени и проявлять себя. Так держать!