Яркий Ищенко и прогресс многих игроков. В рейтинге лучших молодых новый лидер!

Отходим от праздничных дней и погружаемся обратно в баскетбольный мир, где матчи в Единой лиге ВТБ идут полным ходом. Однако нам стоит ещё до конца разобраться с декабрём и выделить десятку лучших молодых российских игроков по итогам прошлого месяца! Пожалуй, в этом сезоне ещё не было столько подвижек в нашем топе, как сейчас. Мы оцениваем баскетболистов 2003 года рождения и младше.

Каждый месяц на «Чемпионате» при поддержке Единой лиги ВТБ будет выходить обновляемый рейтинг самых перспективных молодых российских баскетболистов. По завершении регулярного сезона будет вручена награда «Лучшему молодому игроку».

Первое место. Всеволод Ищенко (предыдущее место — третье)

Всеволод Ищенко Фото: Единая лига ВТБ

В ноябре Всеволод только дебютировал в нашем рейтинге, а спустя месяц уже возглавил его! Такой резкий прогресс встретишь нечасто, но тут всё абсолютно заслуженно: 11 очков и 4,8 подбора в среднем за месяц. Яркие выступления позволили Ищенко к концу декабря закрепиться в роли игрока основы, и в последних матчах «Локомотива-Кубань» он действительно выходит в старте, делая разницу на обеих сторонах паркета.

Второе место. Глеб Фирсов (предыдущее место — первое)

Глеб Фирсов Фото: Единая лига ВТБ

Глеб сделал небольшой шаг назад, но мы надеемся, что это лишь приведёт к тому, что он сделает два шага вперёд уже в ближайшее время. Во многом спад был вызван травмой. По ходу осени Фирсов даже выступал в роли основного игрока «Пармы», однако затем потерял этот статус и в последнее время демонстрирует нестабильность. Порой он получает 15-20 минут и играет очень ярко, а иногда проводит на паркете совсем немного времени. Надеемся, что в скором времени ситуация выровняется.

Третье место. Егор Рыжов (предыдущее место — второе)

Егор Рыжов Фото: Единая лига ВТБ

Егор провёл качественный декабрь: 9,8 очка и 4,6 подбора при хороших процентах с игры, а начиная с матча с «Пармой» под конец года молодой бигмен начал неизменно выходить на паркет со старта. Роль Рыжова в команде только растёт, и в январе россиянин вообще выступает в роли одного из лидеров. Есть хороший шанс, что в следующем рейтинге Егор окажется выше, чем сейчас.

Четвёртое место. Павел Земский (возвращение в рейтинг)

Павел Земский Фото: Единая лига ВТБ

В начале сезона Павлу предоставлялись шансы проявить себя на паркете за «Зенит», но затем у молодого игрока почти не было игровой практики. Именно поэтому в середине декабря Земский на правах аренды перешёл в «Автодор» и тут же стал одним из определяющих игроков команды. Форвард на протяжении шести встреч подряд проводит на площадке не менее 30 минут, а на днях вообще набрал 17 очков в матче с «Зенитом», где у него явно была дополнительная мотивация.

Пятое место. Лев Свинин (предыдущее место — четвёртое)

Лев Свинин Фото: Единая лига ВТБ

Лев продолжает стабильно выступать в качестве игрока из основной обоймы «Пармы», разве что в последнее время ему не хватает каких-то особенно ярких индивидуальных перформансов. В декабре Свинин в среднем набирал 7,3 очка и 3,7 подбора, и всё ещё хочется увидеть прогресс в его дальнем броске: процент точности колеблется около 30% по сезону.

Шестое место. Артём Шлегель (предыдущее место — седьмое)

Артём Шлегель Фото: Единая лига ВТБ

Если говорить о декабре, то Артём показал определённый прогресс по сравнению с осенью, подтянул атакующие показатели и точность бросков. Особенно запомнилось его выступление в матче с ЦСКА, где ему доверили аж 31 минуту, за которые он успел набрать 13 очков, повторив свой рекорд сезона. Однако в последних двух встречах Шлегель начал выходить со скамейки — посмотрим, как это скажется на его развитии.

Седьмое место. Паша Исмаилов (возвращение в рейтинг)

Паша Исмаилов Фото: Единая лига ВТБ

Паша в начале декабря вернулся на паркет после того, как пропустил почти весь ноябрь и тем самым попал в наш рейтинг. По ходу прошлого месяца Исмаилов даже провёл три матча в качестве основного игрока, причём эту роль ему дали именно на топ-противостояния с УНИКСом (дважды) и ЦСКА. Тренерский штаб доверяет молодому россиянину в самых важных встречах, а он отлично доказывает свою состоятельность — это не может не радовать.

Восьмое место. Михаил Ведищев (предыдущее место — восьмое)

Михаил Ведищев Фото: Единая лига ВТБ

По ходу декабря Михаил вновь испытывал проблемы с точностью бросков: лишь 25% с дальней дистанции и 33,3% двухочковых. Несмотря на это, тренерский штаб «Енисея» всё равно стабильно предоставляет Ведищеву приличные минуты, продолжая верить в молодого игрока. Например, в матче с ЦСКА разыгрывающий провёл 20 минут на площадке. Также стоит выделить игру с «Самарой» от 17 декабря, где россиянину удалось оформить аж 10 результативных передач.

Девятое место. Никита Косяков (предыдущее место — 10-е)

Никита Косяков Фото: Единая лига ВТБ

По ходу декабря Никита продолжал получать немало игрового времени, а в матче с «Енисеем» 17 декабря вообще установил свой рекорд сезона — 21 минуту, за которые он успел набрать девять очков и четыре подбора. Однако в январе роль Никиты снизилась, и он на протяжении четырёх встреч подряд не добирается до отметки в 10 минут. Тревожные знаки, продолжаем наблюдение!

10-е место. Александр Шендеров (дебют в рейтинге)

Александр Шендеров Фото: Единая лига ВТБ

Мы не могли обойтись в рейтинге без дебютанта, и Александр в этом сезоне уже точно заслужил того, чтобы его упомянуть. Он начинал сезон, выступая ещё на молодёжном уровне, однако по ходу осени стал привлекаться к играм основной команды «Пари НН» и довольно быстро превратился в полноценного члена коллектива, получающего много времени на паркете. В декабре Шендеров провёл два матча, но особенно запомнился игрой с УНИКСом, где за 22 минуты набрал семь очков, два подбора и две передачи.

Наши за рубежом

Егор Дёмин Фото: Sarah Stier/Getty Images

Егор Дёмин закрепился в статусе основного игрока «Бруклин Нетс», периодически выдавая очень яркие перформансы. Вторая часть декабря у 19-летнего россиянина и вовсе выдалась отменная: в игре с «Милуоки» он набрал 17 очков, с «Майами» — 14, с «Торонто» — 16, с «Филадельфией» — 20 и как вишенка на торте — матч с «Голден Стэйт», где Дёмин оформил 23 очка на одной площадке со Стефеном Карри. Егор радует — и это великолепно!

В Испанской молодёжной лиге выступает много россиян. На ведущих ролях в мадридском «Реале» находятся Егор Амосов и Илья Фролов. Первый из них в среднем по сезону набирает 15,9 очка, 6,1 подбора, 2,7 передачи и 2,8 перехвата, второй — 14,0 очка, 6,7 подбора и 1,3 передачи. Эти парни являются лидерами одной из лучших академий Европы и при этом входят в топы практически по всем статистическим метрикам — не может не радовать.

Виктор Панов Фото: Mitchell Layton/Getty Images

Нельзя не упомянуть и Александра Савкова из «Сарагосы», который в среднем по сезону набирает 10,8 очка, 5,2 подбора и 1,9 передачи. 8 декабря форвард оформил 20 очков в игре с принципиальным соперником «Реалом» — браво! Ещё Александр Панасюк стабильно выступает за «Гран Канарию». Его показатели меньше его предшественников — 6,5, 2,5 подбора и столько же передач, однако форвард развивается, — а это не может не радовать.

В NCAA у нас большое количество талантов. Тимофей Рудовский остаётся главным бомбардиром университета Брайанта с 12,1 очка в среднем за игру. В декабре у россиянина было сразу два матча, в которых он набирал 17 очков. Виктор Панов очень сильно спрогрессировал в декабре. Его «Дрексель» одержал несколько важнейших побед, а форвард обновил личный рекорд результативности — 19 очков. При этом было и ещё несколько ярких выступлений. Владимир Хряпа и Александр Молофеев не играют на ведущих ролях в своих университетах, однако стали получать больше игрового времени и проявлять себя. Так держать!