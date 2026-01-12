Личный рекорд Рудовского, неудачи Елатонцева и прогресс молодых. Наши в США всё заметнее

В 2026 году мы уже радовали наших читателей материалом про наших игроков за океаном. Прошло время, поэтому снова переходим к талантливой российской молодёжи. Тем более нам есть что вам рассказать интересного!

Как обычно, начинаем с Лиги развития НБА (G-лиги). Виктор Панов продолжает восстанавливаться от травмы, в свою очередь, его «Оклахома-Сити Блю» не проводила встреч с 6 января. Владислав Голдин выходит на паркет в качестве игрока старта «Су-Фолс Скайфорс». Его команда дважды сыграла с «Рип-Сити Ремикс». Первый матч завершился победой со счётом 136:128, где Влад набрал шесть очков, три подбора, две передачи и четыре блок-шота. Всё внимание на себя перетянул Тревор Килс, который оформил 46 очков. В следующей встрече фарм-клуб «Майами» уступил — 98:117, но Голдин показал себя лучше: восемь очков, столько же подборов и две передачи.

В NCAA наши показали себя заметно ярче. Например, Тимофей Рудовский обновил рекорд результативности в студенческом американском баскетболе, набрав 20 очков, пять подборов и одну передачу во встрече с университетом Олбани. Ещё от форварда было отличное выступление в игре с Массачусетским университетом в Лоуэлле, где россиянин оформил 15 очков, пять подборов, три передачи и два блок-шота. Обидно, что его университет Брайанта проиграл обе встречи (46:71 и 63:77 соответственно).

Великолепно себя показал в очередной раз Виктор Панов, который с декабря находится в отменной форме. Во встрече с Государственным университетом Нью-Йорка в Стоуни-Брук он набрал 11 очков, восемь подборов, две передачи и столько же блоков. Следующий матч с университетом Вильгельма и Марии тоже получился хорошим — шесть очков, 10 подборов и по две передачи, блока и перехвата. При этом университет Дрекселя с россиянином в составе одержал две победы — 56:37 и 64:58.

В последнее время ярко себя проявляет Александр Молофеев, выступающий за университет Луизианы в Монро. К сожалению, у его команды серия из восьми поражений, однако россиянин прогрессирует. В игре с университетом Луизианы в Лафайете наш защитник записал на свой счёт девять очков, три подбора, две передачи и (!) пять перехватов. Следующий матч с университетом Южного Миссисипи получился не менее отличным — восемь очков, шесть подборов и три передачи.

Владимир Хряпа в игре с Государственным университетом Морхеда получил всего четыре минуты со скамейки, за которые он успел набрать всего два очка. Уже в следующей встрече ему доверили 18 минут. Форвард оформил семь очков, четыре подбора, две передачи и по блоку с перехватом в противостоянии с университетом Южной Индианы. Университет Теннесси в Мартине с россиянином в составе одержал две победы (76:68 и 73:56), продлив свою удачную серию до пяти встреч.

Если каждый из вышеперечисленных игроков явно прогрессирует и уже обжился в NCAA, то про Кирилла Елатонцева сложно сказать то же самое. Центровой получает не так много игрового времени в университете Оклахомы, к сожалению, и пользуется им не лучшим образом. В матче с Государственным университетом Миссисипи он не сумел набрать ни одного очка, ограничившись лишь одним подбором и двумя блоками за 12 минут на паркете. Противостояние с Техасским университетом A&M — оказалось не лучше — два очка, три подбора и один блок за девять минут на площадке. Елатонцеву необходимо прибавлять, по выступлениям в Единой лиге ВТБ мы знаем, что он может не просто конкурировать с лучшими центровыми на дистанции одной-двух игр, а быть стабильным и полезным целый сезон.

В следующем матче его «Оклахома Сунерз» встретится с чемпионом NCAA 2025 года «Флоридой Гейторс». Наверное, вот он, шанс заявить о себе? Илья Ермаков в последний раз появлялся во встречах за университет Святого Бонавентуры 20 декабря. Разыгрывающему тоже хочется пожелать обрести стабильность и начать ярко играть, как у него получалось за молодёжку ЦСКА. Продолжаем следить за нашими талантами за океаном.