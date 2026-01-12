Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Как проявили себя российские баскетболисты в США с 7 по 12 января 2026 года: Елатонцев, Голдин, Рудовский, Хряпа, Ермаков, NCAA

Личный рекорд Рудовского, неудачи Елатонцева и прогресс молодых. Наши в США всё заметнее
Никита Бирюков
Тимофей Рудовский
Комментарии
Много яркого от россиян за океаном.

В 2026 году мы уже радовали наших читателей материалом про наших игроков за океаном. Прошло время, поэтому снова переходим к талантливой российской молодёжи. Тем более нам есть что вам рассказать интересного!

Последний обзор из нашей серии:
Яркий дебют Елатонцева в NCAA, топовый Голдин и новое лицо. Как там наши в США в 2026-м?
Яркий дебют Елатонцева в NCAA, топовый Голдин и новое лицо. Как там наши в США в 2026-м?

Как обычно, начинаем с Лиги развития НБА (G-лиги). Виктор Панов продолжает восстанавливаться от травмы, в свою очередь, его «Оклахома-Сити Блю» не проводила встреч с 6 января. Владислав Голдин выходит на паркет в качестве игрока старта «Су-Фолс Скайфорс». Его команда дважды сыграла с «Рип-Сити Ремикс». Первый матч завершился победой со счётом 136:128, где Влад набрал шесть очков, три подбора, две передачи и четыре блок-шота. Всё внимание на себя перетянул Тревор Килс, который оформил 46 очков. В следующей встрече фарм-клуб «Майами» уступил — 98:117, но Голдин показал себя лучше: восемь очков, столько же подборов и две передачи.

В NCAA наши показали себя заметно ярче. Например, Тимофей Рудовский обновил рекорд результативности в студенческом американском баскетболе, набрав 20 очков, пять подборов и одну передачу во встрече с университетом Олбани. Ещё от форварда было отличное выступление в игре с Массачусетским университетом в Лоуэлле, где россиянин оформил 15 очков, пять подборов, три передачи и два блок-шота. Обидно, что его университет Брайанта проиграл обе встречи (46:71 и 63:77 соответственно).

Виктор Панов

Виктор Панов

Фото: drexeldragons.com

Великолепно себя показал в очередной раз Виктор Панов, который с декабря находится в отменной форме. Во встрече с Государственным университетом Нью-Йорка в Стоуни-Брук он набрал 11 очков, восемь подборов, две передачи и столько же блоков. Следующий матч с университетом Вильгельма и Марии тоже получился хорошим — шесть очков, 10 подборов и по две передачи, блока и перехвата. При этом университет Дрекселя с россиянином в составе одержал две победы — 56:37 и 64:58.

В последнее время ярко себя проявляет Александр Молофеев, выступающий за университет Луизианы в Монро. К сожалению, у его команды серия из восьми поражений, однако россиянин прогрессирует. В игре с университетом Луизианы в Лафайете наш защитник записал на свой счёт девять очков, три подбора, две передачи и (!) пять перехватов. Следующий матч с университетом Южного Миссисипи получился не менее отличным — восемь очков, шесть подборов и три передачи.

Владимир Хряпа в игре с Государственным университетом Морхеда получил всего четыре минуты со скамейки, за которые он успел набрать всего два очка. Уже в следующей встрече ему доверили 18 минут. Форвард оформил семь очков, четыре подбора, две передачи и по блоку с перехватом в противостоянии с университетом Южной Индианы. Университет Теннесси в Мартине с россиянином в составе одержал две победы (76:68 и 73:56), продлив свою удачную серию до пяти встреч.

Кирилл Елатонцев

Кирилл Елатонцев

Фото: Jason Clark/Getty Images

Если каждый из вышеперечисленных игроков явно прогрессирует и уже обжился в NCAA, то про Кирилла Елатонцева сложно сказать то же самое. Центровой получает не так много игрового времени в университете Оклахомы, к сожалению, и пользуется им не лучшим образом. В матче с Государственным университетом Миссисипи он не сумел набрать ни одного очка, ограничившись лишь одним подбором и двумя блоками за 12 минут на паркете. Противостояние с Техасским университетом A&M — оказалось не лучше — два очка, три подбора и один блок за девять минут на площадке. Елатонцеву необходимо прибавлять, по выступлениям в Единой лиге ВТБ мы знаем, что он может не просто конкурировать с лучшими центровыми на дистанции одной-двух игр, а быть стабильным и полезным целый сезон.

В следующем матче его «Оклахома Сунерз» встретится с чемпионом NCAA 2025 года «Флоридой Гейторс». Наверное, вот он, шанс заявить о себе? Илья Ермаков в последний раз появлялся во встречах за университет Святого Бонавентуры 20 декабря. Разыгрывающему тоже хочется пожелать обрести стабильность и начать ярко играть, как у него получалось за молодёжку ЦСКА. Продолжаем следить за нашими талантами за океаном.

Как дела у Егора Дёмина?
Дёмин без ошибок, но и без подвигов. «Бруклин» проиграл в НБА, а у Егора — семь очков
Видео
Дёмин без ошибок, но и без подвигов. «Бруклин» проиграл в НБА, а у Егора — семь очков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android