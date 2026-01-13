Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бахчешехир Колежи — Манреза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Джо Маззулла раскритиковал судей после матча Индиана — Бостон: тренер повторил шесть раз одну и ту же фразу, сезон-2025/2026 НБА

Судьи переборщили? Тренер «Бостона» шесть раз повторил одну фразу после проигранного матча
Артемий Берстенев
Судьи переборщили?
Комментарии
Джо Маззулла явно остался недоволен итогом встречи с «Индианой».

Пресс-конференция Джо Маззуллы после матча длилась меньше минуты, но получилась очень яркой. После поражения от «Индианы» со счётом 96:98 тренер «Бостона» отвечал на все вопросы одной фразой: «Неправильный заслон». Он повторил её шесть раз — это и стало разъяснением концовки.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Речь шла о последней атаке «Пэйсерс». За шесть секунд до сирены Паскаль Сиакам получил мяч после пик-н-ролла, развернулся в «краске» и забросил победный флоутер. Перед этим он поставил заслон для Эндрю Нембарда, из-за чего Деррик Уайт потерял позицию. «Бостон» был вынужден переключиться, и Сиакам оказался против более низкого защитника, а подстраховка Неемиаша Кеты пришла слишком поздно.

В тренерском штабе «Селтикс» считают, что заслон был с нарушением правил, но судьи этого не заметили. Маззулла не стал подробно обсуждать эпизод, ограничившись одной фразой без каких-либо оценок. Обычно он не критикует судей публично, так что такой комментарий — для него редкость.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

И для контекста важно учитывать следующее: по ходу сезона баскетболисты «Бостона» не раз говорили о проблемах с судейством, особенно в матчах с топ-клубами. К слову, ранее Джейлена Брауна оштрафовали на $ 35 тыс. за резкую критику судей после поражения во встрече с «Сан-Антонио».

Статистика поможет понять нам контекст — «Селтикс» та команда, что реже всех в лиге совершает попыток с линии штрафной в среднем за матч (18,7). Конечно, эта информация не даст ответа на каждый эпизод, но помогает понять, почему такие концовки сразу врезаются в память.

Если бы судьи зафиксировали нелегальный заслон, «Бостон» просто получил бы мяч в свою пользу — никаких штрафных не последовало бы: оставалось примерно 14-15 секунд до конца при равном счёте. Вместо этого «Бостон» проиграл третий матч из последних четырёх.

НБА — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
98 : 96
Бостон Селтикс
Бостон
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 21, Хафф - 20, Нембард - 13, Уокер - 11, Джексон - 8, Несмит - 6, Макконнелл - 5, Поттер - 5, Шеппард - 5, Фёрфи - 4, Джонс, Брэдли, Томпсон
Бостон Селтикс: Притчард - 23, Уайт - 18, Саймонс - 16, Кета - 15, Хозер - 8, Уолш - 6, Гарза - 6, Гонсалес - 2, Шейерман - 2, Браун, Харпер Мл., Тиллман, Шульга, Уильямс, Буше
Расписание всех матчей НБА — смотрите здесь
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android