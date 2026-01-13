Судьи переборщили? Тренер «Бостона» шесть раз повторил одну фразу после проигранного матча

Пресс-конференция Джо Маззуллы после матча длилась меньше минуты, но получилась очень яркой. После поражения от «Индианы» со счётом 96:98 тренер «Бостона» отвечал на все вопросы одной фразой: «Неправильный заслон». Он повторил её шесть раз — это и стало разъяснением концовки.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Речь шла о последней атаке «Пэйсерс». За шесть секунд до сирены Паскаль Сиакам получил мяч после пик-н-ролла, развернулся в «краске» и забросил победный флоутер. Перед этим он поставил заслон для Эндрю Нембарда, из-за чего Деррик Уайт потерял позицию. «Бостон» был вынужден переключиться, и Сиакам оказался против более низкого защитника, а подстраховка Неемиаша Кеты пришла слишком поздно.

В тренерском штабе «Селтикс» считают, что заслон был с нарушением правил, но судьи этого не заметили. Маззулла не стал подробно обсуждать эпизод, ограничившись одной фразой без каких-либо оценок. Обычно он не критикует судей публично, так что такой комментарий — для него редкость.

И для контекста важно учитывать следующее: по ходу сезона баскетболисты «Бостона» не раз говорили о проблемах с судейством, особенно в матчах с топ-клубами. К слову, ранее Джейлена Брауна оштрафовали на $ 35 тыс. за резкую критику судей после поражения во встрече с «Сан-Антонио».

Статистика поможет понять нам контекст — «Селтикс» та команда, что реже всех в лиге совершает попыток с линии штрафной в среднем за матч (18,7). Конечно, эта информация не даст ответа на каждый эпизод, но помогает понять, почему такие концовки сразу врезаются в память.

Если бы судьи зафиксировали нелегальный заслон, «Бостон» просто получил бы мяч в свою пользу — никаких штрафных не последовало бы: оставалось примерно 14-15 секунд до конца при равном счёте. Вместо этого «Бостон» проиграл третий матч из последних четырёх.