Бахчешехир Колежи — Манреза. Прямая трансляция
19:00 Мск
Баскетбол Статьи

Что нужно сделать клубам Единой лиги ВТБ, чтобы стать счастливее в сезоне-2025/2026, баскетбол, ЦСКА, УНИКС, Зенит, Локо, Парма

Что нужно сделать каждому клубу Единой лиги, чтобы стать счастливее?
Никита Бирюков
Как клубам Единой лиги стать счастливее?
Небольшой экспериментальный формат.

Понятное дело, что каждому клубу хочется только побед, трофеев и ничего больше, но давайте немного отойдём от результатов, потому что у каждой команды Единой лиги ВТБ цель всегда одна — отдать всего себя и выиграть любой ценой. Что нужно сделать участникам нашего чемпионата, чтобы стать немного счастливее в новом году?

ЦСКА — не терять концентрации

Армейцы — элита нашего баскетбола, привыкшая ставить перед собой только самые высокие цели. У ЦСКА невероятная история побед в различных турнирах, поэтому с трудовой этикой в команде никогда не было и вряд ли будут проблемы. Однако перед приходом Андреаса Пистиолиса на пост главного тренера у клуба случались моменты, когда москвичи теряли концентрацию ближе к концу регулярки. С греком у руля такого ещё не происходило, поэтому мы хотим пожелать, чтобы и дальше такого не наблюдалось!

УНИКС и «Зенит» — меньше травм

Наверное, ни для кого не секрет, что команды до сих пор преследует эпидемия травм лидеров. У УНИКСа с различной степенью тяжести повреждений вылетели Пэрис Ли, Си Джей Брайс и Дишон Пьерр — три звезды клуба. У «Зенита» в начале сезона был период, когда из здоровых легионеров оставался лишь Трент Фрейзер, а Андре Роберсон, Ненад Димитриевич, Ливай Рэндольф, Алекс Пойтресс, Георгий Жбанов и Сергей Карасёв залечивали свои болячки. Сейчас же у сине-бело-голубых таких сильных проблем нет, однако Ноа Вонле недавно повредил ахиллово сухожилие. Желаем, чтобы у УНИКСа с «Зенитом» перестали вылетать лидеры!

«Бетсити Парма» — радовать болельщиков

Подопечные Евгения Пашутина в этом сезоне удивляют с хорошей стороны: много побед, качественная игра и невероятные выступления в домашнем «Молоте». В этой регулярке «Парма» на своём паркете уже огорчила всех участников чемпионата, за исключением «Зенита» и «Уралмаша». Да-да, даже ЦСКА с УНИКСом, которые проиграли всего по два матча почти за половину сезона. Болельщики в Перми практически на каждую встречу собирают аншлаги, поэтому хочется пожелать клубу продолжать радовать своих фанатов такой же шикарной игрой!

«Локомотив-Кубань» и «Уралмаш» — возвращения

Клуб из Краснодара с начала сезона преследовали разные проблемы, начиная от травм, заканчивая ситуацией с Кириллом Елатонцевым. Теперь же «Локо» и вовсе решил сменить главного тренера прямо по ходу сезона. Во многом это связано с тем, что краснодарцы не лучшим образом выступают в играх со своими принципиальными соперниками. У «Уралмаша» дела ещё хуже. Клуб из Екатеринбурга назывался предтопом ближе к началу регулярки, а сейчас идёт на восьмом месте с отрицательным балансом побед и поражений. В команде явно грядут какие-то изменения, о которых недавно заявил президент Виктор Ганиенко. Хочется пожелать как «Локо», так и «Уралмашу» улучшения результатов и возвращения на свои привычные места!

МБА-МАИ — придерживаться своей идентичности

Москвичи — единственные, кто выступает только российскими игроками не вынужденно, а благодаря такой философии. Как ни крути, «Самара» стала полностью русской лишь после смены юрлица и урезания бюджета, ранее в составе клуба были иностранцы. МБА-МАИ же с первого дня играет только с нашими в составе — и есть идентичность, которую в клубе ценят и буквально боготворят. Каждый член команды считает, что в России есть баскетболисты, способные решать самые требовательные задачи. И в этом сезоне клуб доказывает это на деле — шестое место и положительный баланс побед и поражений. Желаем и дальше верить в своих!

«Енисей» — удивлять

Как заявил Егор Рыжов в интервью «Чемпионату»: «Енисей» не хватает звёзд с неба». Тем не менее команда после плохого старта собралась и уже обогнала «Уралмаш» в таблице. При этом клуб из Красноярска развивает нашу талатливую молодёжь, давая огромное количество шансов всё тому же Рыжову, Артёму Антипову, Михаилу Ведищеву, Артёму Шлегелю и Егору Ванину. Нельзя выкинуть из памяти и тот факт, что именно «Енисей» обыграл «Зенит» и «Локомотив-Кубань» на домашнем паркете, преподнеся две сенсации. Желаем продолжать развиваться и удивлять!

«Пари Нижний Новгород» — веры

Ещё несколько лет назад «Пари НН» был в числе тех команд, которые стабильно выходили в плей-офф и радовали отменными результатами в матчах с самыми сильными соперниками. К сожалению, сейчас команда похвастаться таким не может. Этому мешают различные проблемы: то травмы, то отъезд легионеров по самым разным причинам, то смены на тренерском поприще. В этом сезоне клуб старается — много поражений в равных концовках, однако залезть в зону плей-офф не получается. Хочется пожелать веры в процесс и Сергея Козина, который является преемником легендарного для Нижнего Новгорода Зорана Лукича.

«Автодор» и «Самара» — не отчаиваться

Клубы обладают самыми низкими бюджетами в Единой лиге, поэтому стараются выжимать максимум из имеющихся ресурсов. «Автодор» вложился в Терренса Эдвардса, который в одностороннем порядке покинул расположение команды, что ударило по перспективам саратовцев в чемпионате, так как защитник был одним из лидеров. Но есть и светлые пятна в обоих составах. Например, в «Самаре» с лучшей стороны раскрылись Никита Михайловский и Дмитрий Чебуркин, а также руководство клуба даёт хорошие шансы молодым талантам. У «Автодора» появился новый лидер — Ален Хаджибегович, плюс шикарно себя проявляют Павел Земский и Виталиюс Пранаускис. Желаем не отчаиваться и биться, несмотря ни на что!

