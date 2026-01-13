Что нужно сделать каждому клубу Единой лиги, чтобы стать счастливее?

Понятное дело, что каждому клубу хочется только побед, трофеев и ничего больше, но давайте немного отойдём от результатов, потому что у каждой команды Единой лиги ВТБ цель всегда одна — отдать всего себя и выиграть любой ценой. Что нужно сделать участникам нашего чемпионата, чтобы стать немного счастливее в новом году?

ЦСКА — не терять концентрации

Армейцы — элита нашего баскетбола, привыкшая ставить перед собой только самые высокие цели. У ЦСКА невероятная история побед в различных турнирах, поэтому с трудовой этикой в команде никогда не было и вряд ли будут проблемы. Однако перед приходом Андреаса Пистиолиса на пост главного тренера у клуба случались моменты, когда москвичи теряли концентрацию ближе к концу регулярки. С греком у руля такого ещё не происходило, поэтому мы хотим пожелать, чтобы и дальше такого не наблюдалось!

УНИКС и «Зенит» — меньше травм

Наверное, ни для кого не секрет, что команды до сих пор преследует эпидемия травм лидеров. У УНИКСа с различной степенью тяжести повреждений вылетели Пэрис Ли, Си Джей Брайс и Дишон Пьерр — три звезды клуба. У «Зенита» в начале сезона был период, когда из здоровых легионеров оставался лишь Трент Фрейзер, а Андре Роберсон, Ненад Димитриевич, Ливай Рэндольф, Алекс Пойтресс, Георгий Жбанов и Сергей Карасёв залечивали свои болячки. Сейчас же у сине-бело-голубых таких сильных проблем нет, однако Ноа Вонле недавно повредил ахиллово сухожилие. Желаем, чтобы у УНИКСа с «Зенитом» перестали вылетать лидеры!

«Бетсити Парма» — радовать болельщиков

Брендан Адамс, Джален Адамс и Террелл Картер Фото: Единая лига ВТБ

Подопечные Евгения Пашутина в этом сезоне удивляют с хорошей стороны: много побед, качественная игра и невероятные выступления в домашнем «Молоте». В этой регулярке «Парма» на своём паркете уже огорчила всех участников чемпионата, за исключением «Зенита» и «Уралмаша». Да-да, даже ЦСКА с УНИКСом, которые проиграли всего по два матча почти за половину сезона. Болельщики в Перми практически на каждую встречу собирают аншлаги, поэтому хочется пожелать клубу продолжать радовать своих фанатов такой же шикарной игрой!

«Локомотив-Кубань» и «Уралмаш» — возвращения

Клуб из Краснодара с начала сезона преследовали разные проблемы, начиная от травм, заканчивая ситуацией с Кириллом Елатонцевым. Теперь же «Локо» и вовсе решил сменить главного тренера прямо по ходу сезона. Во многом это связано с тем, что краснодарцы не лучшим образом выступают в играх со своими принципиальными соперниками. У «Уралмаша» дела ещё хуже. Клуб из Екатеринбурга назывался предтопом ближе к началу регулярки, а сейчас идёт на восьмом месте с отрицательным балансом побед и поражений. В команде явно грядут какие-то изменения, о которых недавно заявил президент Виктор Ганиенко. Хочется пожелать как «Локо», так и «Уралмашу» улучшения результатов и возвращения на свои привычные места!

МБА-МАИ — придерживаться своей идентичности

Москвичи — единственные, кто выступает только российскими игроками не вынужденно, а благодаря такой философии. Как ни крути, «Самара» стала полностью русской лишь после смены юрлица и урезания бюджета, ранее в составе клуба были иностранцы. МБА-МАИ же с первого дня играет только с нашими в составе — и есть идентичность, которую в клубе ценят и буквально боготворят. Каждый член команды считает, что в России есть баскетболисты, способные решать самые требовательные задачи. И в этом сезоне клуб доказывает это на деле — шестое место и положительный баланс побед и поражений. Желаем и дальше верить в своих!

«Енисей» — удивлять

Мэтт Коулмэн Фото: Единая лига ВТБ

Как заявил Егор Рыжов в интервью «Чемпионату»: «Енисей» не хватает звёзд с неба». Тем не менее команда после плохого старта собралась и уже обогнала «Уралмаш» в таблице. При этом клуб из Красноярска развивает нашу талатливую молодёжь, давая огромное количество шансов всё тому же Рыжову, Артёму Антипову, Михаилу Ведищеву, Артёму Шлегелю и Егору Ванину. Нельзя выкинуть из памяти и тот факт, что именно «Енисей» обыграл «Зенит» и «Локомотив-Кубань» на домашнем паркете, преподнеся две сенсации. Желаем продолжать развиваться и удивлять!

«Пари Нижний Новгород» — веры

Ещё несколько лет назад «Пари НН» был в числе тех команд, которые стабильно выходили в плей-офф и радовали отменными результатами в матчах с самыми сильными соперниками. К сожалению, сейчас команда похвастаться таким не может. Этому мешают различные проблемы: то травмы, то отъезд легионеров по самым разным причинам, то смены на тренерском поприще. В этом сезоне клуб старается — много поражений в равных концовках, однако залезть в зону плей-офф не получается. Хочется пожелать веры в процесс и Сергея Козина, который является преемником легендарного для Нижнего Новгорода Зорана Лукича.

«Автодор» и «Самара» — не отчаиваться

Клубы обладают самыми низкими бюджетами в Единой лиге, поэтому стараются выжимать максимум из имеющихся ресурсов. «Автодор» вложился в Терренса Эдвардса, который в одностороннем порядке покинул расположение команды, что ударило по перспективам саратовцев в чемпионате, так как защитник был одним из лидеров. Но есть и светлые пятна в обоих составах. Например, в «Самаре» с лучшей стороны раскрылись Никита Михайловский и Дмитрий Чебуркин, а также руководство клуба даёт хорошие шансы молодым талантам. У «Автодора» появился новый лидер — Ален Хаджибегович, плюс шикарно себя проявляют Павел Земский и Виталиюс Пранаускис. Желаем не отчаиваться и биться, несмотря ни на что!