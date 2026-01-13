Касаткин вернулся в Единую лигу. Наконец-то!

Всё российское баскетбольное сообщество ждало того самого дня, когда сага с арестом Даниила Касаткина во Франции закончится. Казалось, шансов на возвращение домой уже практически не было после решения об экстрадиции в США по запросу американских властей, но произошёл чудесный обмен, благодаря чему Касаткин оказался на родине!

Вдаваться в политические подробности совсем не хочется, да и уже в целом не нужно. Просто посмотрите на то, как Касаткина встречал весь состав МБА-МАИ — вам сразу станет понятно, как Даниила ждали дома!

Однако продолжит карьеру Касаткин теперь уже в новом месте — «Енисей» объявил, что форвард подписал контракт с клубом до конца сезона-2026/2027. Единственный вопрос в том, когда Даниил сможет помочь команде? Многие эксперты и аналитики утверждают, что ему потребуется время для того, чтобы прийти в оптимальную форму. Само собой, нахождение полгода взаперти сказались — безусловно. В составе под руководством Йовицы Арсича много молодёжи: Егор Рыжов, Артём Шлегель, Артём Антипов, Иван Егоров, Михаил Ведищев и Алексей Середа, которым Касаткин может стать не то что дядькой наставником, но очень опытным другом и партнёром.

Всё-таки у него был и опыт плей-офф и большого количества матчей с самыми топовыми соперниками Единой лиги ВТБ. К тому же не стоит забывать, что Касаткин очень умелый игрок, обладающий внушительными габаритами. Конечно, в последнем для себя сезоне-2024/2025 он был не на главных ролях в команде, набирая в среднем 6,0 очка, 2,1 подбора и 2,7 передачи за 18 минут на паркете, однако в свой первый сезон в клубе, когда ему доверяли 23 минуты на площадке, он оформлял 9,9 очка, 2,5 подбора и 3,0 передачи — очень приличные цифры.

Думаем, ни для кого не станет секретом, если Даниил пропустит некоторое время в связи с набором формы и включением в жизнь команды, но через месяц-другой, а может, и раньше он точно появится на одном из паркетов Единой лиги. Ждём с нетерпением, что Касаткин может дать и без того удивляющему в этом сезоне «Енисею», который уже успел обыграть «Зенит» и «Локомотив-Кубань».