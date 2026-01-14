«Не планирую проигрывать!» Капитан «Локо» Миллер — о новом тренере и сложном периоде клуба

В последнее время «Локомотив-Кубань» выступает не лучшим образом в Единой лиге ВТБ. Команда даже пошла на рискованный шаг и сменила Антона Юдина на нового главного тренера из Сербии Томислава Томовича. «Чемпионат» поговорил с капитаном краснодарской команды Патриком Миллером, затронув перестановки в клубе, последний неудачный отрезок, а также саму игру звезды нашего чемпионата.

— Сезон для «Локо» пока что складывается сложно: из топов обыграли только «Зенит», когда у них не было полсостава, с командами из нижней половины постоянно испытываете сложности, недавно проиграли «Енисею». Что можете сказать по этому поводу как капитан команды?

— Сильно поменялся состав и, соответственно, роли в команде, было много травм, появился новый тренер — но, конечно, это не оправдание. А факт в том, что у нас нет стабильности и мы до сих пор находимся в поиске того, какой командой должны быть. Прямо сейчас мы на тренировках концентрируемся на защите и на подборах, потому что именно подборы в последних матчах становились для нас главной проблемой, а когда у тебя есть защита, на этом уже можно строить игру дальше.

Моё мнение — старание у нас есть. Точнее, было во всех матчах, кроме тех, когда проиграли «Зениту» и когда нас разгромил ЦСКА. Но мы пока не можем оставаться стабильно хорошими. В прошлом сезоне у нас тоже были перепады — была победная серия, потом несколько поражений. Сейчас нам надо двигаться от игры к игре, фокусироваться на ближайшем матче и выкладываться ради победы. Тогда к нам придёт стабильность, и мы развернём нынешнюю ситуацию.

— За весь сезон «Локо» выиграл только один клатч — у «Пари НН». С чем это связано?

— Клатчи выигрывает командная «химия». А она складывается из фокуса и внимания к деталям. В прошлом сезоне каждый знал, что должен делать в важные моменты, кто способен реализовать решающий бросок. И мы благодаря этому много раз забирали концовки. Сейчас нам нужно выиграть несколько матчей, обрести уверенность — и дальше будет легче.

— Как оценишь атмосферу в команде?

— Настроены все серьёзно, потому что нам уже очень сильно нужно побеждать. При этом все друг с другом общаются хорошо, нет никаких группировок, никакого негатива, языка тела, который говорил бы о проблемах во взаимоотношениях внутри команды. Моё мнение — вне площадки «химия» внутри команды правильная. Теперь надо перенести это на площадку.

Патрик Миллер Фото: Единая лига ВТБ

— Создаётся впечатление, что командной игры «Локо» не хватает. В чём дело?

— Я понимаю, почему со стороны может казаться, что многие из нас сами по себе. Но я никого в команде не назову эгоистом. Каждый стремится максимально помочь. Да, иногда это выглядит, словно ты берёшь всё на себя. Именно поэтому нам сейчас надо разобраться, как снова сделать нашу игру командной. Может, попробовать другие комбинации, другие пятёрки. Но поверьте: каждый здесь хочет одного — побеждать.

— В первый месяц чемпионата ты трижды попадал в символическую сборную недели, а после этого — ни разу. С чем это связываешь?

— Роль в команде изменилась. Мы с тех пор полностью укомплектовали состав иностранными игроками, так что набирать очки перестало быть одной из моих главных задач. Теперь мне говорят больше раздавать передачи, а бросать меньше, чем в прошлом сезоне. Знаю, что от меня требуют задействовать партнёров, давать команде энергию, особенно в обороне. Но я привык, что забиваю и «Локо» выигрывает, а в этом сезоне всё не так. И я пытаюсь адаптироваться к этому, понять, как быть более полезным. Знаю, что другие тоже видят, что моя роль изменилась. И хочу скорее всё понять, чтобы снова поймать правильный ритм и чтобы команда побеждала.

— Можешь сравнить себя нынешнего с Патриком образца прошлого плей-офф?

— Два разных игрока… В прошлом плей-офф у меня был кураж, который продлился ещё примерно месяц в нынешнем чемпионате — как раз когда меня включали в сборные недели. Может, сейчас у меня роль в команде не такая, за которую берут в символические сборные. Но я хочу понимать, как сейчас могу приносить максимальную пользу. Я чувствую, что обязан играть так, чтобы «Локо» побеждал. Понимаю, что сейчас люди могут не видеть во мне лидера команды. Поэтому очень важно снова обрести кураж, пройти через этот сложный период и выбраться из него более сильным. Так что я очень хочу здорово сыграть с МБА-МАИ и потом ещё с «Зенитом» в воскресенье. Хочу показать, что всё ещё тот, кем был в прошлом году. Потому что знаю, что ничего не изменилось — я тот же самый. Сейчас мне просто нужно это показать. И, надеюсь, команда тоже хочет, чтобы я это показал.

Томислав Томович в окружении игроков «Локо» Фото: Единая лига ВТБ

— Что скажешь о новом тренере? Что он привнёс в команду?

— Мы сейчас очень много всего разучиваем, запоминаем. У нас словно снова предсезонка. Он требует от нас играть с дисциплиной и страстью, действовать жёстко, контактно — думаю, это именно то, что нужно в нашей ситуации. Да, против «Енисея» не получилось, но это была первая игра нового тренера, так что мы всё равно будем верить в то, что всё получится, делать, что он говорит. Мне очень нравится, что новый тренер привнёс в команду, и поэтому я хочу играть полезно, чтобы радовать его победами.

— Если «Локо» проиграет МБА-МАИ, то сравняется с москвичами по количеству поражений. Что думаешь об этом?

— Я не планирую проигрывать! Но, допустим, удача снова от нас отвернётся, как в этом сезоне случалось уже не раз. Тогда мы просто встряхнём головой и не позволим этому поражению помешать нам хорошо подготовиться к следующему матчу. Баскетбольный сезон длинный, мало кто проходит его без провалов. И по-настоящему важно то, в каком состоянии команда подходит к плей-офф. Если в матчах на вылет мы начнём всех побеждать, никто не вспомнит, что было в середине регулярного чемпионата. Но, конечно, чтобы стать непобедимой командой в плей-офф, надо начинать проявлять характер уже сейчас. Поэтому мы собираемся выиграть у МБА-МАИ и у последующих соперников — чтобы наши болельщики верили в нас так же, как верим в себя мы.