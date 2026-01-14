«Уралмаш» сотворил историю! А УНИКС впервые оступился в Basket Cup

Новый международный турнир WINLINE Basket Cup набирает обороты. В группе B казанский УНИКС ещё не проигрывал, теперь казанцы приехали в Екатеринбург, где местный «Уралмаш» готов биться до последнего. Каким получился матч, кто проявил себя ярче остальных — в материале «Чемпионата».

Прошло только 10 секунд, а УНИКС уже открыл счёт: «трёшку» завалил Андрей Лопатин. Игра проходила в быстром темпе с большим количеством точных попыток. У «Уралмаша» шикарно смотрелись Тайрелл Нэльсон и Гарретт Нэвелс, у казанцев включился капитан Дмитрий Кулагин, а также Тайрон Брюэр. Гости контролировали ход противостояния, но хозяева не позволяли им улететь вперёд. После того как Кирилл Писклов реализовал трёхочковый бросок, счёт стал равным — 12:12. Правда, выход на паркет Джалена Рейнольдса и Алексея Шведа всё изменил — УНИКС благодаря отличным взаимодействиям этой парочки набрал шесть очков кряду. Однако «Уралмаш» не собирался сдаваться: сперва Октавиус Эллис забил в проходе, затем Хэйден Далтон положил в цель «трёшку». Велимир Перасович взял тайм-аут, после которого гости добились небольшого преимущества в концовке четверти — 19:17.

Во втором отрезке «зажёгся» Брюэр, реализовавший два трёхочковых подряд. УНИКС оформил рывок 7:0. Ростислав Вергун прибегнул к своей паузе. Нэльсон набрал четыре очка подряд для «Уралмаша», но слаженное командное нападение казанцев никуда не делось — сперва Рейнольдс записал на свой счёт пять очков, затем — шесть от Бингэма. Разница достигла «+14» для гостей. Тем не менее хозяева заметно прибавили: Антон Карданахишвили попал издали, Нэльсон, Новиков и Эллис забили по «двушке». Атака УНИКСа застопорилась впервые в матче. Впрочем, это не помешало подопечным Перасовича выиграть и вторую четверть — 23:19.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

«Уралмаш» вышел биться на вторую половину. Причём во всех смыслах! Команда отдавалась на обеих сторонах паркета, что дало свои дивиденды. Сперва команды обменялись трёхочковыми, а затем хозяева полетели вперёд. Всё начиналось для уральцев с хорошей защиты, после чего быстрое нападение разгонял Тимофей Герасимов, набрав четыре очка кряду для команды. Шикарно помогали Далтон, Нэльсон и Эллис. В итоге от былого преимущества УНИКСа не осталось и следа. Скажем больше, «Уралмаш» вышел вперёд — 53:50. Казанцы создавали свободные броски, но не удавалось их реализовать. Даже тайм-ауты Перасовича не помогали гостям вернуться в игру. 20:12 — отрезок за хозяевами.

Команды шли вровень на протяжении половины заключительной десятиминутки. «Уралмаш» остановил Бингэма и Рейнольдса под кольцом, не давая разгуляться лидерам УНИКСа. У хозяев Нэльсон и Джавонте Даглас на максимум включились как в обороне, так и в атаке. Швед молчал почти всю игру, но в нужный момент забил «трёшку». Правда, моментально Герасимов ответил тем же. После добивания мяча в корзину от Нэльсона преимущество «Уралмаша» достигло семи очков — 72:65. Перасович моментально взял тайм-аут, чтобы дать новые установки своим подопечным. Далтон проявил хладнокровие и реализовал трёхочковый, установив разницу в 10 очков — 75:65. Швед забил издали, Брюэр с ближней дистанции — УНИКС приблизился к сопернику.

В концовке было очень жарко: Вергун получил неспортивный за чрезмерные эмоции в разговоре с арбитром. Благодаря этому УНИКС оказался ещё ближе — 73:77. Команды не могли забить, а «Уралмаш» старался максимально тянуть время, потому что клуб был впереди. Казанцы давили всеми силами и после неточного штрафного Бингэма забрали два подбора в атаке, но ни одна из этих атак так и не достигла цели. Впрочем, и у хозяев особо не летело. Тем не менее уральцы выстояли, выиграв матч со счётом 77:74.

Героем матча определённо можно назвать Нэльсона, на счету которого 20 очков и пять подборов. Правда, без Далтона (14 очков и семь подборов), а также Дагласа (девять очков, восемь подборов и три передачи) ни о какой победе и думать бы не пришлось. Ещё ярко себя проявил Герасимов, включившийся во второй половине, — 12 очков, три подбора и четыре передачи. В составе УНИКСа, как обычно, феерили Бингэм и Рейнольдс. Маркус оформил 15 очков, семь подборов и три перехвата, а Джален — 17 очков и четыре подбора. Кулагин и Лопатин набрали по 10 очков, Андрей добавил к этому ещё девять подборов, а Дмитрий — семь передач. Брюэр завершил встречу с 13 очками и пятью подборами.

«Уралмаш» впервые в истории клуба обыграл УНИКС — огромное событие для клуба! Во второй половине матча команда из Екатеринбурга навязала невероятную борьбу «двум башням» соперника вблизи кольца. Видно было, как подопечные Вергуна бились за каждый мяч, подбор или даже владение. Казанцы впервые проиграли в турнире Basket Cup. Теперь борьба за выход в «Финал четырёх» обострилась ещё сильнее. Интересной остаётся судьба главного тренера «Уралмаша», так как президент клуба Виктор Ганиенко намекал на большие перестановки в стане команды. Коснётся ли это Вергуна или победа над невероятно сильным УНИКСом заставит руководство дать ещё один шанс специалисту проявить себя? Как за новым турниром, так и за всеми новостями следите на «Чемпионате».