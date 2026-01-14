Это уже больше похоже на «Локо». Томович оформил первую победу в Единой лиге — над МБА-МАИ

В прошлом матче «Локомотива-Кубань» дебютировал новый тренер Томислав Томович. Добыть победу не удалось, так как «Енисей» конкретно в тот день был превосходен. У серба было время на то, чтобы внести коррективы в игру краснодарцев. Теперь на пути железнодорожников стояла МБА-МАИ, играющая дома, в Москве, очень хорошо. Какой получилась вторая игра для нового главного в «Локо»?

МБА-МАИ усилиями Максима Барашкова, набравшего пять очков, стартовала лучше. Однако «Локо» оформил девять безответных очков подряд. В этом отрезке шикарно смотрелись Патрик Миллер, Винс Хантер, Майкл Мур и Кирилл Темиров. Тем не менее Барашков снова забил издали, а Владислав Трушкин и Сергей Балашов помогли одному из лидеров своими точными попаданиями. Затем в игре наступил момент, где лидер менялся после каждой атаки. И так продолжалось практически до конца четверти. МБА-МАИ хорошо смотрелась в нападении, но в защите пропускала много. Например, Джеремайя Мартин дважды забил в проходе, Макар Коновалов оформил «трёшку» в корзину своей бывшей команды. Лишь благодаря 2+1 от Данилы Певнева москвичи не уступили с приличным отставанием — 24:27.

Небольшая пауза между четвертями помогла Томиславу Томовичу сказать какие-то правильные слова своим подопечным, которые во втором отрезке полетели вперёд так, что МБА-МАИ была обескуражена. Рывок «Локо» составил 11:0. В нём заметную роль сыграли всё те же лица — Мартин, Коновалов и Хантер. Лишь после тайм-аута Василия Карасёва москвичи взяли себя в руки и планомерно начали отыгрывать уже большое отставание. За дело взялся капитан Евгений Воронов, попавший издали, ему отменно стал помогать Александр Гудумак, записавший на свой счёт шесть очков. Александр Платунов не только отвечал за розыгрыш, но и сам брал на себя атаки. У «Локо» же в это время на авансцену вышел Миллер — Патрик молниеносно проникал в «краску», набирая лёгкие для себя очки. «Локо» оставил четверть за собой со счётом 26:22.

Томислав Томович Фото: Единая лига ВТБ

Начало третьего отрезка снова осталось за краснодарцами, которые терзали оборону москвичей как вблизи кольца, так и из-за дуги. Би Джей Джонсон, Хантер и Миллер организовали рывок 9:0, но, как и четвертью ранее, МБА-МАИ включилась лишь после тайм-аута Карасёва. Гудумак, Зайцев и Барашков записали себе в актив по точной «трёшке». Хозяева подобрались на расстояние восьми очков — 60:68. Впрочем, «Локо» ещё сильнее взвинтил темп, с которым оборона хозяев не справлялась. Хантер буквально поселился в «краске», Джонсон забил издали, а Мартин и Попов оформили по «двушке». В итоге гости с комфортным преимуществом забрали десятиминутку — 27:17.

Уже третью четверть кряду «Локо» уничтожал соперника на старте отрезка. На этот раз краснодарцы набрали 11 безответных очков подряд. У МБА-МАИ не получалось практически ничего. Гости выпустили своих молодых воспитанников, и лишь после этого хозяева немного подобрались к сопернику. Уверенная победа для «Локомотива-Кубань» — 107:82.

Сегодня вёл за собой «Локо» капитан — Миллер выдал великолепнейший перформанс: 23 очка, четыре подбора, шесть передач и два перехвата. Патрик стал самым эффективным игроком матча (33 балла). Заметную роль в успехе играл и Хантер, на счету которого 20 очков, пять подборов, две передачи и четыре перехвата. Джонсон, Мартин, Попов и Коновалов набрали как минимум по 10 очков каждый. МБА-МАИ тащили за собой Барашков (17 очков и пять подборов), Гудумак (15 очков, три подбора и столько же передач) и Платунов (11 очков и шесть передач).

«Локо» сегодня удалось вернуться к своему излюбленному стилю — огромное количество быстрых отрывов, которые приводили либо к свободным броскам из-за дуги, либо к проходам в «краску». Лидеры действительно вели за собой команду, что в последнее время было нечасто. Краснодарцы отлично провоцировали соперника на фолы и в целом действовали очень разнообразно. Такой игры от «Локо» мы и ждали. К тому же реализация была на высочайшем уровне. МБА-МАИ уже трижды проиграл кубанцам в этом сезоне. Ничего не получается у Карасёва и компании в матчах с клубом из Краснодара.