Это не «Пари НН», а «Голден Стэйт». «Зенит» оказался обескуражен в Питере

«Зенит» начал 2026 год с победы в «Молоте» над «Пармой», затем клуб буднично разделался с «Автодором», а теперь — домашний матч в Питере с «Пари Нижний Новгород». Казалось бы, какие могут быть проблемы в игре с одним из аутсайдеров Единой лиги ВТБ? Но не говори гоп, пока не перепрыгнул!

Матч начался для «Зенита» отлично — команда комбинировала, Трент Фрейзер забил «трёшку», Андре Роберсон и Ливай Рэндольф оформили по удачному проходу, а Андрей Мартюк разобрался с соперником вблизи кольца. Сине-бело-голубые начали с рывка 11:4, но затем прыть питерцев куда-то испарилась. «Пари НН» сперва сравнял счёт, а потом и вовсе полностью перехватил инициативу. Оборона нижегородцев превратилась в непробиваемую стену, которую не могли преодолеть ни звёзды «Зенита», ни тайм-аут Александра Секулича. У гостей же отменно себя проявили Айзея Вашингтон, Илья Платонов и Норберт Лукач, набравшие на троих 14 очков. Первая четверть за подопечными Сергея Козина — 18:13.

Во втором отрезке «Пари НН» продолжил делать ставку на то, что получалось лучше всего, — на трёхочковые. Стратегия работала — к Платонову, Вашингтону, Лукачу подключились Евгений Бабурин и Дмитрий Хвостов. Всего за 10 минут гости реализовали шесть попыток издали! «Зенит», конечно, старался держаться поблизости — это у команды и получалось, но перевернуть игру в свою пользу так и не удавалось. Вся игра у сине-бело-голубых шла через Фрейзера и Рэндольфа. Лишь ближе к перерыву им заметно помог Владислав Емченко своими четырьмя очками и действиями в обороне. Тем не менее «Пари НН» снова оказался лучше — 27:21.

Александр Хоменко и Айзея Вашингтон Фото: Единая лига ВТБ

После перерыва игра раскрылась ещё сильнее — результативность возросла. «Зенит» хорошо начал третий отрезок и подобрался на расстояние семи очков во многом благодаря Мартюку, Рэндольфу и Георгию Жбанову. «Пари НН» продолжал гнуть свою линию с большим количеством «трёх». Стратегия заработала снова лишь после тайм-аута Козина, который понял, что необходимо сбить соперника с удачного ритма. И тогда включился Бабурин, реализовавший два дальних броска. Кирилл Попов понял, что на дуге всё перекрыто, и стал активнее проникать под кольцо, набирая очки в «краске». Его поддержали Александр Хоменко и Вашингтон. У «Зенита» снова под конец четверти ярко себя проявил Емченко, но этого хватило лишь для того, чтобы отыграть одно очко у соперника — 28:27.

Концовка началась с того, что Лука Шаманич набрал семь очков для «Зенита», а Емченко ещё добавил два от себя. Хозяева снова подобрались на расстояние двух атак — 69:75. Однако, похоже, сегодня «Пари НН» было суждено победить, потому что команда билась на каждом участке паркета, просто великолепно двигала мяч и находила моменты для открытых бросков. Вашингтон в ключевой момент показал себя как настоящий лидер, набрав 11 очков. Заметную роль в концовке сыграл и Хвостов, буквально поставивший точку во встрече своей «трёшкой». Что бы ни предпринимал «Зенит», у команды не получалось больше приблизиться к «Пари НН». Гости одержали победу со счётом 99:89.

Лучшим игроком матча стал Вашингтон. Айзея сегодня буквально рвал и метал: 28 очков, один подбор и пять передач. За 30 минут на паркете защитник внёс колоссальный вклад в успех команды. Лукач со скамейки выдал 20 очков и два подбора. Платонов набрал 13 очков. Хоменко и Хвостов отвечали за розыгрыш — Александр оформил девять очков, пять подборов и семь передач, Дмитрий — восемь очков, три подбора и шесть передач. В составе «Зенита» самым результативным оказался Рэндольф, на счету которого 18 очков, два подбора и две передачи. Мартюк записал себе в актив дабл-дабл: 12 очков и столько же подборов, пять из которых состоялись в атаке. Фрейзер был заметен: 10 очков, четыре подбора и девять передач, но реализация сегодня подвела (28,5%). Хорошо себя показал Емченко — 11 очков, три подбора и два перехвата.

Мало кто мог представить, что «Зенит» дома начнёт год с поражения. Последняя четверть в игре с «Автодором», которая завершилась со счётом 22:5 не в пользу сине-бело-голубых, уже дала нам некоторую пищу для размышлений и стала неким звоночком. Но мы думали, что клуб сделал выводы и в следующий раз будет заряжен от начала и до последних минут. Сегодня, кажется, как раз и не хватило огня в глазах и той самой хвалёной самоотдачи от «Зенита», благодаря которой он и выиграл в прошлом сезоне регулярку. «Пари НН» реализовал 52,9% трёхочковых — какие-то невероятные цифры. У команды буквально летело всё из-за дуги! Но это же говорит и о том, что питерцы позволили сопернику играть так и никак иначе. В общем, Секуличу и всему составу будет над чем поразмыслить перед матчем недели в Краснодаре с местным «Локомотивом-Кубань».