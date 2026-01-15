Скидки
Анадолу Эфес Стамбул — Баскония Витория. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Баскетбол Статьи

34-й матч Егора Дёмина в НБА: как россиянин выступил с Нью-Орлеан Пеликанс, матч 15 января, Дёмин набрал 19 очков, статистика

Егор Дёмин набрал 17 очков в очередном матче НБА! Его «трёшки» — всё серьёзнее и опаснее
Артемий Берстенев
Егор Дёмин набрал 17 очков в очередном матче НБА!
Однако «Бруклин» потерпел пятое поражение подряд.

«Бруклин» проиграл «Нью-Орлеану» — 113:116, продлив серию неудач до пяти матчей и вновь показав, что в этой фазе сезона важнее не счёт, а понимание потенциала отдельных игроков. На этом фоне выступление Егора Дёмина стало показательным. Снова.

Расписание всех матчей НБА — смотрите здесь

Россиянин в составе «Нетс» сыграл очень ровно: набрал 17 очков, точно бросал издали (пять из девяти), играл без ошибок и грамотно раздавал передачи. Как ни странно, после пропущенного матча с «Далласом» отдых пошёл ему на пользу, поскольку он снова был одним из лучших на площадке.

У «Бруклина» получилось хорошо начать матч, а благодаря активной игре на периметре команда Жорди Фернандеса реализовала шесть «трёшек» уже в первой четверти. К слову, Дёмин и другой новичок Дрейк Пауэлл задали нужный ритм, не злоупотребляя индивидуальными действиями. При этом «Нетс» играли чётко и слаженно, что для них сейчас бывает не так уж часто.

Статистика Егора Дёмина

Статистика Егора Дёмина

Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Дальше всё пошло не так: вскрылись основные проблемы команды. «Нью-Орлеан» отлично играл на чужом щите, набрал 33 очка со второй попытки. После большого перерыва «Пеликанс» активизировались, а Уильямсон провёл мощную третью четверть, из-за чего игра стала равной в концовке.

При этом Дёмин не терялся в сложные моменты: в концовке он точно бросал издали и не допускал потерь, благодаря чему «Бруклин» оставался в игре до самого конца. В этом сезоне у него уже шесть матчей с пятью и более трёхочковыми — это второй результат среди новичков НБА. Для игрока, которого считали слабо бросающим на драфте, это отличный аргумент.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Январь подтверждает тренд: 23 попадания из 41 попытки из‑за дуги за шесть матчей — 56,1%. Для сравнения, у Кона Нуппеля — 38,6% за семь игр. Пауэлл обновил личный рекорд, набрав 16 очков, и вместе с Дёминым они стали первым дуэтом новичков «Нетс» с 15+ очками в одном матче с января 2022 года.

Несмотря на пятое подряд поражение, в целом положение не сильно изменилось, но стало яснее, кто нужен команде. При постоянных перестановках Дёмин снова показал, что с ним команда играет собраннее и меньше ошибается.

НБА — регулярный чемпионат
15 января 2026, четверг. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
116 : 113
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 34, Уильямсон - 25, Мисси - 12, Бей - 12, Маткович - 8, Фирс - 7, Пул - 7, Макгауэнс - 5, Куин - 4, Хоукинс - 2, Джордан, Пиви, Александер, Луни
Бруклин Нетс: Портер - 20, Дёмин - 17, Пауэлл - 16, Томас - 16, Шарп - 15, Клэкстон - 10, Клауни - 6, Вульф - 5, Траоре - 5, Мэнн - 3, Мартин, Уилсон
