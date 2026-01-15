Егор Дёмин набрал 17 очков в очередном матче НБА! Его «трёшки» — всё серьёзнее и опаснее

«Бруклин» проиграл «Нью-Орлеану» — 113:116, продлив серию неудач до пяти матчей и вновь показав, что в этой фазе сезона важнее не счёт, а понимание потенциала отдельных игроков. На этом фоне выступление Егора Дёмина стало показательным. Снова.

Россиянин в составе «Нетс» сыграл очень ровно: набрал 17 очков, точно бросал издали (пять из девяти), играл без ошибок и грамотно раздавал передачи. Как ни странно, после пропущенного матча с «Далласом» отдых пошёл ему на пользу, поскольку он снова был одним из лучших на площадке.

У «Бруклина» получилось хорошо начать матч, а благодаря активной игре на периметре команда Жорди Фернандеса реализовала шесть «трёшек» уже в первой четверти. К слову, Дёмин и другой новичок Дрейк Пауэлл задали нужный ритм, не злоупотребляя индивидуальными действиями. При этом «Нетс» играли чётко и слаженно, что для них сейчас бывает не так уж часто.

Статистика Егора Дёмина Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Дальше всё пошло не так: вскрылись основные проблемы команды. «Нью-Орлеан» отлично играл на чужом щите, набрал 33 очка со второй попытки. После большого перерыва «Пеликанс» активизировались, а Уильямсон провёл мощную третью четверть, из-за чего игра стала равной в концовке.

При этом Дёмин не терялся в сложные моменты: в концовке он точно бросал издали и не допускал потерь, благодаря чему «Бруклин» оставался в игре до самого конца. В этом сезоне у него уже шесть матчей с пятью и более трёхочковыми — это второй результат среди новичков НБА . Для игрока, которого считали слабо бросающим на драфте, это отличный аргумент.

Январь подтверждает тренд: 23 попадания из 41 попытки из‑за дуги за шесть матчей — 56,1%. Для сравнения, у Кона Нуппеля — 38,6% за семь игр. Пауэлл обновил личный рекорд, набрав 16 очков, и вместе с Дёминым они стали первым дуэтом новичков «Нетс» с 15+ очками в одном матче с января 2022 года.

Несмотря на пятое подряд поражение, в целом положение не сильно изменилось, но стало яснее, кто нужен команде. При постоянных перестановках Дёмин снова показал, что с ним команда играет собраннее и меньше ошибается.