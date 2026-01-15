«Будем искать новый путь». Сказка Вергуна в «Уралмаше» подошла к концу

Вчера, 14 января, сразу же после первой победы в истории в матче с казанским УНИКСом клуб из Екатеринбурга попрощался с главным тренером Ростиславом Вергуном. Видимо, решение было принято руководством ещё раньше, но вступило в силу только сейчас. Давайте поговорим о том, почему так произошло, и более детально о самом специалисте.

Почему «Уралмаш» пошёл на такой шаг? Всё просто: неудовлетворительные результаты и потеря раздевалки, если судить по словам президента клуба Виктора Ганиенко, который в своём недавнем интервью заявил: «Некоторые игроки, особенно те, кто уже давно в клубе, перестали выполнять свои роли в коллективе. И самое главное — они перестали слушать главного тренера. Ростислав Вергун — очень способный человек, умница, интеллигентный. Он не привык к такому отношению».

Получается, что к самому Вергуну было не так много претензий, или же мы не знаем обо всём, что происходило в команде. Как ни крути, семь поражений кряду начиная с декабря — явно не тот результат, который бы удовлетворил запросы руководства и самого Ростислава Николаевича. В клубе явно были проблемы непонятно какого масштаба — и за это отвечает тренер. Поэтому, похоже, решили пойти на перемены, хоть и через боль.

Почему через боль? Вергуна любили все – начиная от фанатов и заканчивая пресс-атташе и поваром в столовой. На матч с УНИКСом огромное число болельщиков пришло в футболках с надписью «Вергун», и они периодически во время игры скандировали фамилию тренера. Это ли не любовь в её настоящем виде?

ВИДЕО

И Ростислав Николаевич полностью отплатил клубу своей любовью. В сезоне-2023/2024 «Уралмаш» через плей-ин вышел в плей-офф на «Зенит». Ни у «Самары», ни у «Пармы», ни у «Енисея» не получилось навязать борьбу грандам в своих парах — УНИКСу, «Локомотиву-Кубань» и ЦСКА соответственно. А уральцам удалось затащить сине-бело-голубых в решающий пятый матч в четвертьфинале, где исход серии решался на последних секундах. И здесь не обошлось без умений и характера Вергуна, который настраивал своих подопечных и делал всё, чтобы совершить сенсацию. Чуть не хватило, но это в любом случае был отличный результат для первого сезона «Уралмаша» в Единой лиге.

Ростислав Вергун Фото: Единая лига ВТБ

Следующий сезон — победа в Кубке России и снова борьба в плей-офф, на этот раз уже с «Локо». Удалось выиграть всего одну игру, однако, наверное, не стоит говорить, что это на одну больше, чем у всех номинальных аутсайдеров в других парах. Вергун за два сезона превратил «Уралмаш» в ту команду, с которой необходимо считаться, у которой есть свой стержень и характер. Но в третьем сезоне всё было максимально нестабильно, хотя состав подобрался очень боевитый и опытный.

«Поедем домой, будем искать новый путь, новую историю. Конец — всегда начало чего-то нового», — такими словами завершил свою главу в «Уралмаше» Ростислав Вергун. Клуб дал тренеру шанс проявить себя, взяв из загибающегося «Минска», Ростислав Николаевич отплатил за это сполна. Теперь уральцами будет руководить Антон Юдин — бывший тренер «Локо». Посмотрим, что у него получится на новом месте. Тем не менее Вергун вписал своё имя в историю «Уралмаша». И это никому не отнять!