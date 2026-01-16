Крутой хайлайт в НБА! Энтони Блэк мощно забил через четверых (!) защитников. Видео

Берлинский матч НБА между «Орландо» и «Мемфисом» подарил редкий для регулярного сезона момент, не требующий никаких украшений. Энтони Блэк за долю секунды прошёл между четырьмя игроками соперника и забил сверху — момент, когда всё сошлось как надо.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Похожий момент был у Коби Брайанта в матче с «Бруклином» в 2013 году. Тогда он просто взял и пошёл в одиночку на нескольких защитников, не выдумывая ничего лишнего. Смотрелось круто, особенно учитывая, что это был сам Коби.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

До недавнего времени Блэк просто выходил на площадку как обычный игрок ротации — его редко выделяли среди остальных, и он был лишь частью глубины «Орландо», а не тем, на кого опирались в ключевых эпизодах.

В школьные годы Блэк был на McDonald’s All‑American и входил в число топ‑рекрутов страны, а в Арканзасе установил клубные рекорды по перехватам и сыгранным минутам за сезон.

Третий сезон для Блэка стал переломным — он закрепился в стартовом составе. И теперь Энтони — основной разыгрывающий, на котором лежит ответственность за контроль над игрой. С его габаритами он всё чаще использует силу и рост, особенно когда команда быстро выходит из обороны.

Энтони Блэк, сезон-2025/2026 Фото: Maddie Meyer/Getty Images

До школы он какое-то время провёл в Германии и быстро освоил там язык. Такой факт интересно смотрится на фоне того, где проходил матч.

Встреча завершилась победой «Мэджик» — 118:111. Паоло Банкеро набрал 26 очков, Блэк добавил 21 и провёл один из самых цельных матчей сезона. У «Гриззлиз» выделялся Джарен Джексон с 30 очками, однако его результативность не перекрыла системных проблем команды.