Егор Дёмин концовку просидел, а «Бруклин» выиграл в нервной игре. Что произошло?

Для «Бруклина» игра с «Чикаго» стала испытанием — на командную дисциплину. После непростых матчей на выезде команда наконец-то играла дома и провела первую часть встречи очень уверенно. На перерыв ушли с большим запасом, практически не допуская ошибок в защите и полностью контролируя матч.

Затем всё изменилось. Хотя «Буллз» долго не забивали с трёхочковой линии, ближе к концовке матча они внезапно начали попадать — в первую очередь старался Джален Смит. А у «Нетс» в этот момент пошли потери и промахи под кольцом, что позволило гостям догнать их. Преимущество «Бруклина» исчезло, и концовка получилась нервной — команды по очереди атаковали, и всё зависело от отдельных эпизодов.

В этот непростой момент Майкл Портер-младший взял всё на себя. Проход и точный бросок форварда за 5,4 секунды до конца принесли команде победу — второй раз в его карьере, когда он забил решающий мяч в концовке за 10 секунд до конца. В четвёртой четверти форвард набрал 12 из 23 очков «Бруклина» и был главным атакующим игроком, когда команда стала сбоить в нападении.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Решение Фернандеса не ставить Дёмина на последние минуты было связано не с его недоверием, а с тем, что в этот момент на площадке лучше смотрелся Траоре. У Нолана больше получалось и в атаке, и в защите, тогда как у Егора игра не шла: он мало бросал, не был активен впереди, хотя старался не ошибаться и работал в защите.

После матча Фернандес отметил, что ждал от Дёмина большей отдачи и активности, но и отдельно похвалил Траоре. Ситуация интересная: в игре с «Нью-Орлеаном» Дёмин и Дрейк Пауэлл были лучшими среди новичков, а теперь против «Чикаго» выделялись Дэнни Вульф и Траоре. Состав «Нетс» меняется от матча к матчу в зависимости от того, кто сейчас в лучшей форме.

Статистика Егора Дёмина Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба «Бруклин Нетс»

Финальная развязка это подтвердила. Пауэлл вовремя перекрыл линию передачи на Николу Вучевича и сорвал последнюю атаку гостей. Ноа Клауни был точен с линии, а дальняя попытка Вучевича уже ничего не поменяла.

Победа «Бруклина» со счётом 112:109 получилась гораздо сложнее, чем ожидалось по ходу матча, зато клуб избежал очередного поражения и получил важный опыт: держать под контролем игру нужно до финальной сирены.