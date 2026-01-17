Никола Йокич попался с фастфудом. Ирония: рекламу с ним крутили на драфте серба

Короткий ролик из раздевалки «Денвера», выложенный инсайдером Шэмсом Чаранией, внезапно стал одним из неожиданных инфоповодов недели в НБА.

Никола Йокич попал в кадр, когда ел Quesarito , совершенно не обращая внимания на происходящее вокруг. Без позирования и лишних эмоций — именно благодаря этому ролик всем так понравился.

Видео можно посмотреть на канале DNVR Sports в YouTube.

Здесь дело не в самом событии, а в том, в какой обстановке оно произошло. Уже больше 10 лет Йокича случайно ассоциируют с этим блюдом: когда его выбрали на драфте-2014, трансляция ушла на рекламу показа Taco Bell и Quesarito. Тогда мало кто обратил на это внимание, однако со временем, когда Йокич стал звездой, это совпадение стало почти культовым.

Сам Йокич не раз шутил, что никогда не ел в Taco Bell, из-за чего шутка только набирала популярность. Так Quesarito стало мемом и напоминанием о том, как одна из будущих суперзвёзд лиги едва не осталась незамеченной на драфте.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Поэтому сейчас видео выглядит не столько как шутка, сколько как закономерный конец старого мемного сюжета. А публикацию ещё интереснее делает то, что выложил её Чарания, который чаще рассказывает про контракты и травмы, но никак не про будни за пределами площадки.

Впрочем, эта сцена идеально вписывается в то, как все видят Йокича — всё-таки он один из самых непубличных и закрытых звёзд, однако всё равно привлекает к себе внимание, ничего для этого не делая. Снимок с Quesarito не меняет восприятие Йокича и не добавляет ему нового смысла, но аккуратно завершает давнюю историю, которая шла параллельно его карьере.