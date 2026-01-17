Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Никола Йокич с фастфудом Taco Bell — отсылка на рекламу драфта НБА 2014 года

Никола Йокич попался с фастфудом. Ирония: рекламу с ним крутили на драфте серба
Артемий Берстенев
Никола Йокич попался с фастфудом
Комментарии
Вот такой забавный он — центровой «Денвера».

Короткий ролик из раздевалки «Денвера», выложенный инсайдером Шэмсом Чаранией, внезапно стал одним из неожиданных инфоповодов недели в НБА.

Никола Йокич попал в кадр, когда ел Quesarito, совершенно не обращая внимания на происходящее вокруг. Без позирования и лишних эмоций — именно благодаря этому ролик всем так понравился.

Видео можно посмотреть на канале DNVR Sports в YouTube.

Здесь дело не в самом событии, а в том, в какой обстановке оно произошло. Уже больше 10 лет Йокича случайно ассоциируют с этим блюдом: когда его выбрали на драфте-2014, трансляция ушла на рекламу показа Taco Bell и Quesarito. Тогда мало кто обратил на это внимание, однако со временем, когда Йокич стал звездой, это совпадение стало почти культовым.

Сам Йокич не раз шутил, что никогда не ел в Taco Bell, из-за чего шутка только набирала популярность. Так Quesarito стало мемом и напоминанием о том, как одна из будущих суперзвёзд лиги едва не осталась незамеченной на драфте.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Поэтому сейчас видео выглядит не столько как шутка, сколько как закономерный конец старого мемного сюжета. А публикацию ещё интереснее делает то, что выложил её Чарания, который чаще рассказывает про контракты и травмы, но никак не про будни за пределами площадки.

Впрочем, эта сцена идеально вписывается в то, как все видят Йокича — всё-таки он один из самых непубличных и закрытых звёзд, однако всё равно привлекает к себе внимание, ничего для этого не делая. Снимок с Quesarito не меняет восприятие Йокича и не добавляет ему нового смысла, но аккуратно завершает давнюю историю, которая шла параллельно его карьере.

Как дела сейчас у «Наггетс»?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android