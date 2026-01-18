Вембаньяма и Эдвардс красиво зарубились в концовке. На двоих звёзды набрали 94 очка!

Сначала «Сан-Антонио» уверенно вёл в счёте, позже чуть не уступил инициативу, но сыграл хладнокровно и довёл матч до победы. А Энтони Эдвардс из «Миннесоты» показал одну из самых ярких серий в своей карьере, пусть команда и проиграла.

В самом начале матч не брал высоких оборотов, обе команды долго входили в игру. Однако очень быстро стало видно, как «Миннесоте» не хватает Руди Гобера. «Сан-Антонио» смело шёл внутрь и резко ускорил игру во второй четверти. Вембаньяма стал чаще получать мяч и раздавать передачи, у партнёров появилось больше возможностей — это принесло целых 48 очков за четверть и крупное лидерство к перерыву.

Выйдя после паузы, «Спёрс» стали ошибаться и проигрывать в скоростных атаках. На этом фоне «Миннесота» прибавила и начала догонять — особенный вклад внёс Эдвардс, который в последней четверти разошёлся и перевернул игру для своей команды.

В концовке встреча перешла в личную перестрелку Эдвардса и Вембаньямы. Француз стабильно набирал свои очки, ведь у «Миннесоты» не было привычной поддержки в «краске». Под занавес матча такие кадровые проблемы «Вулвз» сыграли решающую роль — каждое очко было на вес золота. При этом обе команды держали высокий уровень и нервничали меньше, чем обычно случается в «регулярке».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В последние секунды было много споров и ошибок, гости словили технический фол, а с линии часто не попадали. Всё решил подбор и результативная атака «Спёрс», а дальний бросок соперников уже не спас — 126:123.

Вембаньяма завершил матч с 39 очками и решил исход в важные минуты. Эдвардс, на счету которого рекородные 55 очков, же даже после поражения доказал, что готов тащить команду на себе в трудные моменты.