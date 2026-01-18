СМИ отбирают участников Матча всех звёзд Единой лиги — 2026. Выбор «Чемпионата»

15 февраля в Москве состоится юбилейный, 10-й Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Голосование за игроков проходит в три этапа: на первом учитываются голоса болельщиков, на втором — СМИ, а на третьем сама лига выберет ещё несколько игроков, которые получат уайлд-кард.

В 2026 году звёздный уикенд пройдёт в формате «Звёзды России» против «Звёзд мира». По итогам первого этапа голосования болельщики выбрали восемь игроков: по два российских и иностранных игрока в переднюю и заднюю линии.

Теперь на очереди выбор СМИ. «Чемпионат» отобрал восемь баскетболистов, которые, по мнению редакции, больше всего достойны попадания на звёздный уикенд.

Задняя линия команды «Звёзды России»

Никита Михайловский («Самара»)

Статистика Никиты Михайловского Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Как бы ни была плоха «Самара», которая одержала всего лишь одну победу в сезоне, нельзя не замечать перформансы Михайловского. Как-никак он прямо сейчас является самым результативным игроком всего чемпионата и единственным баскетболистом, который набирает 20 очков в среднем за встречу. И с этим нужно считаться. Невозможно представить Матч звёзд без главного скорера сезона.

Антон Карданахишвили («Уралмаш»)

Статистика Антона Карданахишвили Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Возможно, кому-то покажется выбор Карданахишвили неочевидным или даже спорным. Но нельзя не отметить становление Антона на взрослом уровне. Он продолжает прогрессировать и становиться лучше. Это не всегда заметно в цифрах, однако видно невооружённым взглядом на площадке. Он не всегда набирает очки или делает передачи, но создаёт много пространства для партнёров, производит огромное количество черновой работы. И это всё на фоне крайне непростой ситуации внутри клуба, на фоне давления, которое производится на «Уралмаш» с разных сторон. Однако, несмотря на всё это, Карданахишвили, всё так же полезен и продолжает прогрессировать. Невозможно переоценить его вклад в команду. Именно он является одной из российских звёзд «Уралмаша».

Кирилл Попов («Пари НН»)

Статистика Кирилла Попова Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Попов — с запасом лучший российский игрок «Нижнего Новгорода» прямо сейчас. И вроде бы ничего особенного, но есть нюанс: ещё в прошлом сезоне играл в Суперлиге за «Химки», а в этом уже стал лидером клуба в Единой лиге. У него уже был за плечами сезон в ЕЛ, однако тогда он проводил на площадке всего семь минут за игру. Сейчас — больше 20, и его вклад невозможно переоценить. Он может буквально всё: идти в проход, бросать издали, защищаться против всех позиций. Попов с двух ног вернулся в Единую лигу и по праву заслужил участие в Матче всех звёзд.

Андрей Зубков (МБА-МАИ)

Статистика Андрея Зубкова Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Зубков является вторым среди россиян (после Михайловского) и пятым по всей лиге, кто набирает 20 и более баллов эффективности. Статистика Андрея незначительно упала по сравнению с прошлым сезоном, но это обусловлено увеличением глубины состава МБА и, соответственно, иным распоряжением мячом. Однако Зубков всё равно остался лидером команды и ведёт её за собой, параллельно оставаясь одним из лучших российских игроков в лиге.

Задняя линия команды «Звёзды мира»

Мело Тримбл (ЦСКА)

Статистика Мело Тримбла Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

На самом деле крайне удивительно, что Тримбл не был выбран ещё на первом этапе голосования. Он с запасом самый эффективный игрок сезона (24,1 балла) и второй по результативности. Безусловно, он обязан быть на звёздном уикенде.

Брендан Адамс («Парма»)

Статистика Брендана Адамса Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Адамс является одним из лучших игроков задней линии в лиге. Он может не только набирать очки, но и организовывать атаки путём результативных передач. Он проводит на площадке почти 35 минут из 40, и в том числе благодаря его усилиям «Парма» прямо сейчас находится в топ-4 турнирной таблицы.

Маркус Бингэм (УНИКС)

Статистика Маркуса Бингэма Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Как и в случае с Мело Тримблом — в уме не укладывается, как игрок УНИКСа не был выбран ещё по итогам первого этапа голосования. MVP первого игрового месяца сезона, второй игрок (как раз после Тримбла) по эффективности в лиге и лидер команды, которая потерпела всего лишь два поражения в сезоне.

Винс Хантер («Локомотив-Кубань»)

Статистика Винса Хантера Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Казалось, что Хантер едет в Краснодар доигрывать и вообще не факт, что задержится в команде. Однако на фоне эпидемии травм и спада определённых игроков Винс проявил себя как лидер. Он является одним из лишь двух игроков лиги, которые приняли участие во всех матчах своей команды. Хантер показывает лучшие цифры, нежели были у него в прошлом сезоне в «Зените», и, очевидно, является одной из звёзд не только «Локо», но и всей лиги.