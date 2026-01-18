Огонь в глазах и топ-перформанс лидера. Детальный разбор «Локо» — «Зенит» в Единой лиге

В Краснодаре проходил матч недели в Единой лиге ВТБ, в котором местный «Локомотив-Кубань» принимал на домашнем паркете санкт-петербургский «Зенит». В этом сезоне команды дважды встречались между собой — у каждого клуба по победе. Давайте более детально разберём их третью игру в регулярном чемпионате.

«Локо» за первые четыре минуты игры реализовал все шесть бросков с игры, включая два штрафных, набрав 16 очков. У хозяев получалось буквально всё на паркете, поэтому всего за 10 минут клуб оформил заметное преимущество — 31:18. Краснодарцы не позволили «Зениту» пользоваться своим шикарным позиционным нападением, переключив внимание сине-бело-голубых на индивидуальные действия. «Локо» великолепно смотрелся как в атаке, так и в защите. Но под конец второго отрезка гости прибавили — стали чаще выходить на линию штрафных и заставляли кубанцев ошибаться. Тем не менее хозяева ушли на перерыв в качестве однозначного лидера — 54:37.

Третья четверть проходила в равной борьбе, но лидеры хозяев чуть лучше справились со своей задачей, выиграв отрезок со счётом 25:21. В заключительной десятиминутке «Зенит» оформил рывок 13:2, заставив «Локо» серьёзно понервничать. Сине-бело-голубые сократили отставание — 71:81. Правда, в этот самый момент своё слово сказал Джеремайя Мартин, оформивший 10 очков для краснодарцев. В итоге последний отрезок остался за гостями — 27:16. Однако «Локо» за счёт разницы, добытой ранее, оформил победу со счётом 95:85.

X-фактор

Джеремайя Мартин Фото: Единая лига ВТБ

Невероятное желание и огонь в глазах каждого в составе хозяев. Иными словами, речь о самоотдаче. Стартовый состав «Локо» просто великолепно начал игру, создав себе заметный задел на игру. Ещё, конечно, у краснодарцев была какая-то немыслимая реализация. Команда, которая обычно не особо была заметна своими бросками с дальней дистанции, «поливала» с безумным процентом (60%).

«Локо» лучше двигал мяч, если сравнивать с «Зенитом». Сине-бело-голубые же отлично провоцировали соперника на фолы, часто вставая на линию. Правда, они реализовали лишь 24 из своих 34 штрафных, что равняется 70,6%. В среднем по сезону клуб забивал 79,4%. Именно сегодня этих очков клубу с линии и не хватило, чтобы приблизиться к сопернику.

Конечно, X-фактором стало и выступление Джеремайи Мартина, который реализовал 10 из 13 бросков с игры. Бо́льшую часть угрозы он создавал своими проходами под кольцо, но и с дальней дистанции сегодня защитник был крайне хорош. Отменное выступление от лучшего бомбардира прошлого сезона Единой лиги. С такой игрой поездка на Матч звёзд ему точно будет обеспечена.

Лучшие

«Локомотив-Кубань» Фото: Единая лига ВТБ

В составе «Локо» – сразу россыпь игроков, которые выделились. Во-первых, конечно, это Мартин — 26 очков, два подбора, три передачи и один перехват. Джеремайя стал самым результативным баскетболистом во встрече, а также вторым по эффективности (24 балла). Би Джей Джонсон был великолепен: 16 очков, пять подборов и две передачи. Форвард делал разницу на обеих сторонах паркета и сиял в первой половине. Майкл Мур был сегодня главным оружием «Локо» из-за дуги. Бигмен реализовал четыре трёхочковых броска, набрав в итоге 16 очков. Заметную роль в победе сыграл и Всеволод Ищенко. На счету лидера нашего недавнего рейтинга лучших молодых игроков Единой лиги 11 очков, четыре подбора и одна передача.

У «Зенита» выделить можно Андрея Мартюка. Центровой был крайне полезен на обеих половинах, набрав 16 очков и восемь подборов. Андре Роберсон оказался одним из двух баскетболистов сине-бело-голубых, закончивших встречу с положительным «плюс-минусом» среди игроков, которые провели на паркете как минимум 10 минут. Американец оформил восемь очков, девять подборов, одну передачу, два перехвата и два блок-шота. Роберсон лучше остальных справлялся с обороной, не пропуская своих оппонентов под кольцо. Ещё отличился Владислав Емченко: защитник набрал 10 очков и оказался тем самым вторым игроком с положительным «плюс-минусом». Также можно похвалить и капитана Сергея Карасёва, который в заключительной четверти оформил два перехвата, забил две «трёшки» и был тем самым катализатором рывка «Зенита».

Неудачи

Георгий Жбанов Фото: Единая лига ВТБ

В составе «Локо» вряд ли можно назвать игрока, откровенно провалившего встречу. Лишь Патрик Миллер с его не лучшей реализацией может здесь оказаться. Капитан краснодарцев был полезен во всём, набрав в итоге девять очков, три подбора, восемь передач и три перехвата. Однако его 27,3% с игры — плохой показатель, как ни крути. Иван Самойленко сегодня получил роль «цепного пса», опекавшего Фрейзера. Защитник за пять минут схлопотал пять фолов, досрочно завершив игру. Не лучший матч для молодого таланта «Локо».

У «Зенита» Трент Фрейзер стал самым результативным (20 очков) и самым эффективным (25 баллов), к этому защитник добавил два подбора, девять передач и два перехвата. Казалось бы, великолепный матч по многим параметрам — с этим сложно поспорить. Но есть и ложка дёгтя в этой бочке мёда — реализация. Лидер сине-бело-голубых попал лишь 33,3% своих попыток. Откровенно провалил встречу Георгий Жбанов — ни одного полезного результативного действия за восемь минут на паркете. К тому же форвард смазал все свои четыре попытки с игры — ужасный матч для одного из лучших защитников в Единой лиге. Мы все видели и знаем, что Жбанов может и умеет быть полезным даже тогда, когда у него не идёт. К сожалению, этот раз стал исключением из всех правил.

Ещё неудачную встречу провёл Ливай Рэндольф. Восемь очков, шесть подборов и две передачи — не те показатели, которые ты ждёшь от лидера за 32 минуты на паркете. То же самое можно сказать и о Луке Шаманиче, который был совершенно инертен в защите, записав на свой счёт 10 очков и три подбора. К тому же реализация подвела — реализовал лишь два броска из семи.

Итоги

Томислав Томович Фото: Единая лига ВТБ

«Локо» с первых минут был заряжен и настроен на результат. «Зенит» включился лишь во второй половине, когда игра уже, грубо говоря, была сделана для хозяев. Томислав Томович переиграл Александра Секулича. Его игроки оказались лучше подготовлены к матчу, вышли с горящими глазами и бились за победу от начала и до конца. У каждого в составе своя роль, и он ей следует безукоризненно. Если Самойленко дали задачу опекать Фрейзера и не давать тому разгуляться на дуге, то он её выполнил – даже ценой выхода из игры. Но тем самым он затруднил жизнь звезде «Зенита» — что уже хорошо для кубанцев. И из таких мелочей и была соткана игра. Сегодня «Локо» был лучше практически по всем фронтам, за исключением подборов — хозяева позволили сопернику собрать 20 отскоков на чужом щите. Не будь у сине-бело-голубых сегодня проблем с реализацией, то итог мог бы оказаться совсем другим. Но это всё «если», Томович и компания уже празднуют победу!