Главная Баскетбол Статьи

Единая лига ВТБ, сезон-2025/2026: рейтинг главных героев 14-й недели, Бингэм, Руженцев, Карданахишвили, Миллер, Хаджибегович

Яркие легионеры и российские звёзды. Голосуйте за героя недели Единой лиги
Никита Бирюков
Рейтинг героев 14-й недели Единой лиги
Самые топовые выступления нашего чемпионата.

Героем 13-й игровой недели в Единой лиге ВТБ, по мнению читателей «Чемпионата», стал центровой «Пармы» Террелл Картер. Прошёл новый отрезок в регулярном чемпионате, поэтому настало время выбирать новую яркую звезду.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме. Вы можете отдать голос как за одного игрока, так и за всех.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: главный герой 14-й недели Единой лиги сезона-2025/2026
Фото: Единая лига ВТБ
1 место

Самсон Руженцев — ЦСКА

Армейцы на прошедшей неделе совершенно спокойно обыграли «Самару» (103:60). В том матче Самсон Руженцев был лучшим на паркете: 23 очка, шесть подборов и два перехвата. После этого ЦСКА предстоял сложнейший выезд в гости к «Парме», который завершился успехом для москвичей (92:82). И в той встрече Руженцев оказался крайне полезен — 12 очков, три подбора, две передачи, два перехвата и один блок-шот. Великолепная неделя для российского форварда.

Фото: Единая лига ВТБ
2 место

Патрик Миллер — «Локомотив-Кубань»

Краснодарцы ударно начали неделю, одолев МБА-МАИ в Москве. Миллер оказался лучшим в том матче по многим параметрам. Он оформил 23 очка, четыре подбора, восемь передач и два перехвата, став не только самым результативным, но и самым эффективным (35 баллов). Следующим соперником для «Локо» был «Зенит». Во встрече недели Патрик тоже проявил себя: девять очков, три подбора, восемь передач и три перехвата. Да, у него не особо шёл бросок, но он компенсировал всё это невероятной самоотдачей и пользой в построении атак.

Фото: Единая лига ВТБ
3 место

Маркус Бингэм — УНИКС

В последнее время в УНИКСе сияли Дмитрий Кулагин и Дишон Пьерр, но Бингэм сыграл так, что не взять его в наш рейтинг было просто нельзя. Маркус в матче с МБА-МАИ (82:71) записал на свой счёт дабл-дабл: 19 очков, 10 подборов, две передачи, один перехват и четыре (!) блок-шота. Центровой с запасом стал самым эффективным во встрече (33 балла) и показал всем, что настроен не только бороться за попадание на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ.

Фото: Единая лига ВТБ
4 место

Ален Хаджибегович — «Автодор»

Саратовцы проиграли четыре матча кряду и во многом благодаря Хаджибеговичу вышли из неудачной серии с высоко поднятой головой. Ален в игре с «Пари НН» набрал 20 очков, сделал 15 подборов, совершил один перехват и один блок-шот, оформив дабл-дабл. И это всё за 25 минут на паркете! Центровой был крайне полезен на обеих сторонах паркета, а «Автодор» наконец-то победил (81:56).

Фото: Единая лига ВТБ
5 место

Антон Карданахишвили — «Уралмаш»

Конечно, «Самара» не самый сильный противник, но тем не менее «Уралмаш» показал себя с новым тренером Юдиным просто великолепно. Особенно это касается Карданахишвили, оформившего 11 очков, шесть подборов, семь передач и пять (!) перехватов. Второй показатель эффективности в матче (25 баллов), второй по «плюс-минус» («+39») — топ-выступление Антона. И даже эти цифры не описывают всего того влияния, которое защитник оказывал на игру уральцев.

