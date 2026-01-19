Елатонцев ярко заявил о себе, а Рудовский побил новый рекорд. Чем ещё удивили наши в США?

Не успели глазом моргнуть, а половина января 2026 года уже позади. «Чемпионат», как обычно, каждый понедельник освещает путь талантливых российских баскетболистов в США. Там много различных лиг, где задействованы наши соотечественники.

По традиции начнём с Лиги развития НБА (G-лиги). Владислав Голдин продолжает выделяться в составе «Су-Фолс Скайфорс» (фарм-клубе «Майами Хит»). На прошедшей неделе наш центровой помог своей команде одержать две победы. Сперва был обыгран «Мемфис Хастл» со счётом 119:107, у Голдина – 10 очков, семь подборов, передача, перехват и два блок-шота. Затем — победа во встрече с «Солт-Лейк-Сити Старз» – 122:110. Владислав проявил себя ещё лучше: 18 очков, семь подборов, одна передача и два блок-шота. Но было и поражение на следующий день — всё от того же «Солт-Лейк-Сити» (108:115). Центровой записал себе в актив 15 очков, четыре подбора, по одной передаче, перехвату и блок-шоту, однако этого не хватило для победы. На данный момент команда Голдина занимает шестое место в Западной конференции Лиги развития НБА.

Ещё один наш представитель в G-лиге Виктор Лахин продолжает восстановление от травмы, полученной в декабре. Ждём возвращения ещё одного нашего центрового на паркет!

Переходим к студенческой американской лиге (NCAA), где Тимофей Рудовский установил ещё один личный рекорд. 10 января россиянин впервые в карьере набрал 20 очков в первом дивизионе, теперь — улучшил свои показатели, собрав статистику из 22 очков, восьми подборов и одного блок-шота в матче с Мэрилендским университетом. Университет Брайанта с Рудовским во главе победил соперника в овертайме со счётом 79:74 ОТ. Ко всему прочему, Тимофей во второй раз в сезоне был признан новичком недели в конференции America East. Если нашему таланту удастся ярко себя показать в игре с Технологическим университетом Нью-Джерси, которая состоится 19 января в 22:00 мск, то у него есть все шансы забрать аналогичную награду ещё раз. В последний раз среди россиян такого добивался Егор Дёмин.

Тимофей Рудовский Фото: americaeast.com

Кирилл Елатонцев, кажется, наконец-то привык к рабочему ритму в США. Ранее в трёх матчах кряду центровой смотрелся очень блекло и был словно не в своей тарелке. Сейчас же он получил шанс проявить себя в игре с чемпионом NCAA 2025 года «Флоридой Гейторс» и воспользовался им сполна! Елатонцев набрал 17 очков, сделал четыре подбора, отдал две передачи и совершил один перехват за 18 минут на паркете — просто шикарное индивидуальное выступление. Буквально через несколько дней его «Оклахома Сунерз» играла с ещё одним представителем национального рейтинга университетом Алабамы. Таких показателей, как в предыдущем матче, он не показал, однако был крайне полезен: пять очков, четыре подбора, две передачи и столько же перехватов, а также блок-шот — как говорится, всего понемножку. К сожалению, университет Оклахомы с россиянином в составе проиграл обе встречи, а всего неудачная серия насчитывает уже четыре матча. Надо исправлять ситуацию.

У кого сейчас отличная форма, так это у Виктора Панова, который в противостоянии с Монмутским университетом из Нью-Джерси набрал девять очков, сделал пять подборов, отдал четыре передачи и совершил по одному перехвату и блок-шоту. Его университет Дрекселя одержал уверенную победу — 73:51, а форвард продолжает отлично себя показывать в этом сезоне. Неплохо себя проявил и Владимир Хряпа: в игре с университетом Южного Иллинойса в Эдвардсвилле у него четыре очка, четыре подбора и одна передача за 14 минут на паркете, а во встрече с Линдевудским университетом — четыре очка, четыре подбора, две передачи, пять (!) перехватов (лучший показатель за карьеру в NCAA), а также блок-шот. Сын легенды ЦСКА Виктора Хряпы так же, как и отец, выделяется прежде всего своей универсальностью и игрой в обороне. Да, Владимир пока не является основным игроком университета Теннесси в Мартине, но делает большие шаги вперёд.

Виктор Панов Фото: Dan Squicciarini/Getty Images

Александр Молофеев и Илья Ермаков на прошедшей неделе за свои команды в NCAA не выступали. Второй из них и вовсе не играет уже на протяжении месяца. Ждём возвращения наших молодых талантов. В студенческом баскетболе сейчас наступил отрезок, когда команды бьются за топовые места в своих конференциях, поэтому будет много интересных матчей. Ждём от россиян ещё лучших игр!