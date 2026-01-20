«Зенит» уволил главного тренера — и это правильно? Разбираем причины ухода Секулича

В Единой лиге ВТБ произошло одно из самых громких событий в текущем сезоне. «Зенит» объявил об отстранении от работы главного тренера Александра Секулича. Решение совета директоров петербургской команды стало внезапным, но назревающим. Разберёмся почему.

Секулич возглавил «Зенит» летом, сменив на посту главного тренера испанца Хавьера Паскуаля. И уже тогда казалось, что на мостике случился небольшой, что называется, downgrade. Понятно, что заменить такого специалиста, как Паскуаль, который к тому же навсегда будет восприниматься в клубе как человек, приведший команду к первому титулу в истории, невозможно. В «Зените» работал тренер, который затем ушёл не куда-либо, а в «Барселону», что только подчёркивает его уровень. У Секулича два пика карьеры — «Локомотив-Кубань» и сборная Словении.

В России Секулич один раз выводил «Локо» в финал Единой лиги, где проиграл казанскому УНИКСу. Сборную Словении же тренер возглавляет с 2020 года, но и с ней больших успехов у него не было, а титул команды на Евробаскете 2017 года был лишь частично связан с будущим рулевым «Зенита», он тогда входил в штаб на турнире. Таким образом, можно сказать, что вариант с Секуличем не был «золотым билетом», делающим сине-бело-голубых основным претендентом на титул, хотя бы ввиду отсутствия у специалиста опыта побед в серьёзных соревнованиях.

Андрей Мартюк и Александр Секулич Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Проблема же совмещения постов главного тренера в «Зените» и сборной Словении тоже могла сыграть свою роль в решении руководства клуба. В начале осени 2025 года, когда петербуржцы проводили предсезонную подготовку, Секулич находился на Евробаскете с национальной командой. Это расставление приоритетов вызывало вопросы уже тогда, но «Зенит» с этим смирился, а потом худо-бедно начал чемпионат с главным тренером. Уже в 2026 году стало известно, что Секулич продлил контракт со сборной, это тоже могло быть «звоночком» для сине-бело-голубых, что они проигрывают по важности национальной команде.

Вторая и наиболее очевидная причина увольнения Секулича — результаты «Зенита» в текущем сезоне. Сейчас команда занимает пятое место в таблице с 13 победами и восемью поражениями, отставая от главенствующего ЦСКА на шесть очков. Выше «Зенита» сейчас идёт даже пермская «Бетсити Парма», которую непривычно видеть среди лидеров чемпионата. Такое положение стало следствием игры петербуржцев с соперниками из традиционного топ-4 Единой лиги — ЦСКА, УНИКСом и «Локомотивом-Кубань». В семи матчах с ними «Зенит» потерпел шесть поражений. За всю прошлую регулярку сине-бело-голубые проиграли лишь пять раз своим прямым конкурентам. Падение результатов стало очевидным неделю назад, когда «Зенит» дома уступил «Пари НН» (89:99), после этого была ещё одна неудачная игра с «Локо» (85:95), и наконец — произошла отставка Секулича.

Третья же причина узнаётся из инсайдерской информации о «Зените» — Секулич «потерял» раздевалку команды, атмосфера в которой оставляла желать лучшего. И под это хорошо ложится недавний уход из клуба разыгрывающего Ненада Димитриевича, перешедшего в «Баварию». Македонец сразу после трансфера комплиментарно высказался о тренере мюнхенцев, а до этого, ещё будучи в «Зените», рассказывал, что лучший баскетбол показывал в УНИКСе при Велимире Перасовиче. Таким образом, можно сделать вывод, что Секулич, несмотря на опыт работы с такой звездой, как Лука Дончич, не сумел найти контакт с лидером «Зенита», а может, и с другими игроками, что тоже привело к его конечному отстранению.

Уволив Секулича, «Зенит» совершил логичный и понятный шаг к исправлению ситуации, сложившейся в турнирной таблице и внутри команды. Словенский тренер откровенно не справился с ответственностью работы в топ-клубе после выдающегося специалиста Паскуаля, при этом, как казалось со стороны, отдавая сине-бело-голубым не главный приоритет в своей карьере. «Зениту» нужны перемены, и самое важное для команды сейчас — найти тренера, который сможет их провести.