Топ тренеров, которые могут сменить Секулича в «Зените»

20 января неожиданная новость удивила всех и стала темой дня в отечественном бакетболе:

«Решением Совета директоров БК «Зенит» главный тренер Александр Секулич отстранён от исполнения своих обязанностей. Подготовка команды к матчу 22-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ пройдёт под руководством Максима Учайкина, который будет временно исполнять обязанности главного тренера».

Формулировка не самая привычная, но суть ясна — Секулич уволен. Уволен, не проработав и сезона в «Зените». Можно много говорить о причинах, следствиях и так далее. Многое на поверхности, а что-то, наоборот, скрыто от глаз. С учётом внутрисезонного турнира у «Зенита» с Секуличем 16 побед и девять поражений, однако руководство клуба посчитало, что ситуация внутри команды не самая радужная и пора что-то менять.

Мы посмотрели на тренерский рынок свободных агентов и выбрали несколько кандидатов, которые должны неплохо подходить команде из Петербурга. Есть как суперочевидные варианты, так и в некотором роде что-то из мира фантастики.

Давайте сначала по верхам: по иностранным специалистам, у которых за плечами огромное количество матчей в Евролиге и не только.

Кто бы реально мог подойти «Зениту»?

Неочевидные и/или почти нереальные варианты:

Тринкьери и Херберт уже работали в России — в УНИКСе и «Автодоре» соответственно. И если Тринкьери так или иначе больше альфа, со своим непростым характером, то Херберт — это человек-система, чего, возможно, не хватило Секуличу. Яннис Сферопулос приезжал в Россию на Суперкубок Единой лиги, будучи ещё тренером «Црвены Звезды» и остался доволен нашей страной. Поэтому кто знает, может, он захочет стать новым Хавьером Паскуалем. Джорджевич и Радонич — балканские специалисты, которые ближе по менталитету не только россиянам, но и генеральном менеджеру «Зенита» Сани Бечировичу. Джорджевич не работает с 2024 года, а по разным источникам, Радоничем интересовался «Зенит» ещё летом после расставания с Паскуалем.

Этторе Мессина и Желько Обрадович — ну… это без комментариев. Мэтры, которые, несмотря на свой преклонный возраст, всё ещё могут работать на высоком уровне. Вон даже Пешич в свои-то годы нашёл работу и неплохо начал в «Баварии». Понятно, что Мессина и Обрадович вряд ли приедут в Россию, но почему бы не помечтать. Вряд ли приедет в Россию и Лука Банки — экс-тренер «Локомотива-Кубань». Прямо сейчас Банки не работает на клубном уровне, однако недавно возглавил сборную Италии, и вряд ли страна-сапог будет в восторге от работы тренера национальной команды в России. Хотя у Секулича же проблем со словенской федерацией не возникло.

Эмил Райкович – единственный специалист, который сейчас при делах: он возглавляет турецкий «Тофаш». Но в чемпионате Турции у него дела идут так себе — девятое место, в Лиге чемпионов три поражения в шести матчах. Будет ли проблемой для «Зенита» выкупить его контракт? Конечно, нет. Тут всё зависит от желания обеих сторон. Райкович известен в России по работе с «Автодором», «Астаной» и ЦСКА. Не стоит забывать, что он дважды становился тренером года в Единой лиге.

Чуть ли не идеальный вариант — главный тренер сборной Беларуси Ростислав Вергун, который буквально на прошлой неделе покинул екатеринбургский «Уралмаш». В Вергуне заложены два тренерских гена: тренер-система и тренер-мотиватор. Как будто это то, что нужно в Петербурге. Но вероятность того, что в «Зените» доверят команду отечественному специалисту (ну почти), практически равна нулю.

Ну и самый неожиданный расклад — Максим Учайкин. А вдруг у исполняющего обязанности главного тренера всё неплохо пойдёт и «Зенит» решится сделать этот шаг конём и оставить его на постоянной основе как минимум до конца сезона? Красивая история, которой всё же вряд ли суждено сбыться.